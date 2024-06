Roca Group: quando la tradizione abbraccia l’innovazione

Prosegue e si consolida la storica partnership tra SAP e il Roca Group, una delle aziende più importanti a livello mondiale nel settore dei prodotti per l’arredo bagno e del design.

Roca Group ha scelto RISE with SAP con SAP S/4HANA Cloud per intraprendere la prossima fase di trasformazione digitale incentrata sull’integrazione e la standardizzazione dei propri sistemi IT.

Roca Group, un’azienda a conduzione familiare con oltre 100 anni di storia, presente in 170 mercati, con più di 21.500 dipendenti e quasi 80 stabilimenti in tutto il mondo, ha abbracciato la digitalizzazione per rimanere competitivo e rilevante nel dinamico settore dei sanitari. Avendo effettuato diverse acquisizioni nel corso degli anni, Roca Group ha visto in RISE with SAP la soluzione ideale per consolidare i diversi sistemi IT in un unico ambiente informatico. La scelta di SAP S/4HANA Cloud da parte di Roca è stata dettata dal desiderio di aumentare l’efficienza e la capacità di prendere decisioni aziendali informate e basate su dati in tempo reale.

Le soluzioni SAP implementate dal Roca Group

Scegliendo SAP S/4HANA Cloud e altre soluzioni cloud di SAP come SAP Customer Experience, SAP Ariba e SAP SuccessFactors, Roca Group continua a essere ben posizionato per ottenere il meglio dalla suite integrata di soluzioni SAP che contribuirà a migliorare l’esperienza dei suoi clienti e potenzialmente ad aprire nuove opportunità di business. Adottando un approccio clean core, il gruppo disporrà di un’unica piattaforma per i suoi centri di produzione e le sue piattaforme logistiche, sfruttando SAP Integrated Business Planning per la pianificazione della domanda e della produzione e SAP Transportation Management per la gestione dei trasporti. Con l’implementazione di queste soluzioni, le operazioni che già le utilizzano hanno visto aumentare del 10% la capacità cubica dei loro trasporti.

Infine, Roca intende utilizzare SAP SuccessFactors per migliorare i programmi di formazione, gestire le buste paga in tutto il mondo e migliorare il portale self-service a servizio dei dipendenti attraverso la suite di soluzioni SAP, oltre alla gestione delle spese di viaggio con SAP Concur.

Dichiarazioni

Albert Magrans, CEO Roca Group, ha dichiarato: “La strategia del Roca Group si basa su una visione futura a lungo termine sostenuta da innovazione, tecnologia e sostenibilità. Il passaggio a SAP S/4HANA Cloud consente a Roca di sfruttare le ultime tecnologie e innovazioni di SAP per dare impulso alla nostra trasformazione digitale. Ci aspettiamo una maggiore velocità di esecuzione, il miglioramento delle funzionalità con il copilota per l’AI Joule, analisi in tempo reale e ulteriori innovazioni da parte di SAP e del suo ecosistema”.

“Il Roca Group e SAP hanno collaborato insieme per diversi anni e Roca si è affidata a SAP con diverse implementazioni basate sulla nostra tecnologia”, ha dichiarato Manos Raptopoulos, VP di SAP Europe, Middle East e Africa. “La strategia IT di Roca è pienamente allineata con la trasformazione del business e le soluzioni SAP sono parte integrante di questa strategia. La stretta collaborazione consente ai nostri team di avere una visione in tempo reale della trasformazione aziendale di Roca, permettendo una perfetta integrazione delle soluzioni SAP mentre intraprendono il loro percorso verso SAP S/4HANA Cloud”.