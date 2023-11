Sebino sceglie WeAreProject per potenziare l’infrastruttura IT

L’Innovation CompanyWeAreProject comunica di aver collaborato con Sebino, azienda internazionale specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi integrati per la rivelazione e l’estinzione di incendi, nell’ambito di un importante progetto per il miglioramento dell’ecosistema informatico aziendale.

Sebino negli ultimi tempi ha sperimentato una crescita significativa, che l’ha portata a confrontarsi con infrastrutture logiche e fisiche sempre più interdipendenti e complesse. L’aumento delle sedi e delle attività ha portato anche a un incremento esponenziale della richiesta di storage, e l’impiego di sistemi BIM (Building Information Modeling, ndr), unito all’incremento del personale, e degli asset, ha comportato l’esigenza di spostare grandi volumi di dati in modo sicuro.

In questo contesto, Sebino si è rivolta a WeAreProject per ricevere supporto operativo ed esplorare le offerte disponibili sul mercato in tema di iperconvergenza, con l’obiettivo di migliorare l’ecosistema informatico aziendale e, al contempo, l’agilità, la flessibilità e le prestazioni. La collaborazione con WeAreProject portato alla scelta di Nutanix, che garantiva massima flessibilità e scalabilità.

Grazie all’iperconvergenza di Nutanix implementata con WeAreProject, Sebino ha visto miglioramenti significativi nella gestione delle risorse informatiche. Le postazioni ora possono rispondere immediatamente alle esigenze degli utenti interni, anche quando sono richiesti software specifici con elevate esigenze di calcolo, grafiche e storage. Sul fronte del networking, la nuova infrastruttura consente invece la segmentazione degli stack per monitorare la qualità del servizio in modo più preciso e per implementare politiche di sicurezza personalizzate.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con WeAreProject” commenta Dario Savoldi, IT manager di Sebino “Il principale vantaggio è quello di poter misurare le performance dell’intero ecosistema, che ha un valore inestimabile, in quanto adesso possiamo agire proattivamente su aspetti che prima ci erano letteralmente nascosti. All’atto pratico, quindi, oggi possiamo erogare tutte le risorse disponibili sempre in modo ottimale, ridondato e protetto”.

Il progetto di trasformazione digitale di Sebino è ancora in corso, con l’azienda che esplora nuove dimensioni tecnologiche, come IoT, intelligenza artificiale, realtà virtuale e digital twin. Questi progressi contribuiranno a raggiungere nuovi obiettivi di business e a supportare processi innovativi grazie a potenza computazionale elevata.

La collaborazione tra Sebino e WeAreProject rappresenta un eccellente esempio di come l’iperconvergenza possa trasformare e potenziare le infrastrutture IT aziendali, preparandole per le sfide future.