Corneliani sceglie WeAreProject

Corneliani, noto produttore italiano di abbigliamento maschile con sede a Mantova e uffici commerciali in tutto il mondo, ha scelto WeAreProject per lo sviluppo di un ambizioso progetto di trasformazione dei suoi sistemi di Unified Communication & Collaboration (UCC). Il progetto ha trasformato il sistema di comunicazione aziendale in una piattaforma aperta e scalabile, in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei suoi utenti, e ha integrato funzionalità di trouble ticketing e project management, creando un vero e proprio “workplace integrato”.

Corneliani aveva iniziato il percorso di trasformazione già nel 2016, implementando Skype for Business e integrando la piattaforma con tutti gli strumenti di comunicazione, sostituendo il centralino tradizionale con un ambiente unificato. Tuttavia, l’evoluzione dell’ecosistema Microsoft e la crescente importanza di Microsoft Teams ha spinto l’azienda a intraprendere una nuova fase di migrazione.

“Abbiamo riconosciuto la crescente importanza di Teams nel panorama aziendale e le sue capacità di superare le sfide poste dalla pandemia,” ha affermato Mauro Bonora, sistemista senior e responsabile dell’infrastruttura di sicurezza informatica di Corneliani. “Abbiamo visto l’opportunità di creare una scrivania digitale integrata che consenta la condivisione fluida di file e flussi di lavoro.”

All’inizio del 2022 viene avviato il progetto di migrazione a Teams, con il coinvolgimento di WeAreProject in qualità di system integrator. L’ottimizzazione dei dispositivi e l’adozione delle caratteristiche di Teams hanno incentivato i collaboratori a utilizzare il laptop per tutte le operazioni, riducendo la dipendenza dai telefoni fisici.

Durante l’implementazione, Corneliani ha riconosciuto che Teams offriva molto più di una semplice soluzione di comunicazione online. La piattaforma ha aperto la porta a sistemi di condivisione documenti tramite SharePoint e ha ridefinito l’approccio alla gestione dei team. Inoltre, Corneliani ha creato una funzionalità dedicata per helpdesk e trouble ticketing direttamente su Teams.

La migrazione degli utenti a Teams è stata accompagnata da un piano di formazione basato su materiali appositamente creati per guidare la transizione. Tuttavia, il coinvolgimento dei dipendenti è stato fondamentale, poiché sono stati gli stessi collaboratori a modellare l’uso delle applicazioni in base alle loro esigenze.

Il passaggio a Teams ha comportato anche una trasformazione dell’infrastruttura IT di Corneliani. Skype operava on-premise, mentre Teams viene erogato in modalità as-a-service, semplificando la gestione e permettendo all’azienda di concentrarsi sulle configurazioni e le licenze necessarie.

La collaborazione con WeAreProject ha permesso di affrontare le sfide in modo efficace, attraverso una fase di Proof of Concept per valutare la rete e risolvere potenziali problemi specifici dell’ambiente ibrido di Corneliani. Il rollout del progetto è stato completato in soli due mesi dall’inizio del progetto.

Corneliani dispone ora di una piattaforma di comunicazione e collaborazione all’avanguardia, che supporta il suo ambiente di lavoro integrato e in costante evoluzione. Grazie a Teams, l’azienda è in grado di gestire in modo più efficiente la condivisione di documenti, la gestione dei team e il supporto tecnico, mentre continua a crescere e ad espandersi in oltre 70 Paesi con negozi multimarca e boutique monomarca.