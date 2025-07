Agenti AI più sicuri con i nuovi strumenti CyberArk

CyberArk, specialista lobale nella sicurezza delle identità, ha annunciato la disponibilità di CyberArk Secure Cloud Access (SCA) MCP Server e CyberArk Agent Guard nella nuova categoria “AI Agents and Tools” di AWS Marketplace per permettere ai clienti di ricercare, acquistare e implementare facilmente soluzioni di agenti AI attraverso i loro account AWS, accelerando così lo sviluppo di agenti e agentic workflow.

CyberArk SCA MCP Server e CyberArk Secure AI Agents assicurano protezione totale agli agenti AI

Insieme a CyberArk Secure AI Agents, le soluzioni SCA MCP Server e Agent Guard supportano le aziende a proteggere gli accessi privilegiati degli agenti AI e affrontare il crescente rischio di adozione incontrollata dell’intelligenza artificiale. Questi tool – parte della CyberArk Identity Security Platform – migliorano la sicurezza dei workflow dell’agentic AI, limitando l’esposizione delle credenziali e applicando controlli di accesso più rigorosi. Secondo il report CyberArk Identity Security Landscape 2025, il 68% delle organizzazioni non dispone di controlli di sicurezza delle identità per l’AI, senza i quali i team dedicati faticano a mantenere visibilità e controllo in ambienti multi-cloud complessi.

CyberArk SCA MCP Server è stato specificamente progettato per integrare capacità Zero Standing Privileges (ZSP) negli strumenti di sviluppo nativi, garantendo velocità e scalabilità, proteggendo l’accesso all’infrastruttura cloud-native e riducendo il rischio derivante da privilegi permanenti eccessivi, proliferazione di credenziali e agenti AI non gestiti. CyberArk Agent Guard – disponibile anche in open source – consente agli sviluppatori di integrare in modo sicuro gli agenti AI con provider di credenziali come AWS Secrets Manager e CyberArk Secrets Manager.

Benefici chiave di CyberArk SCA MCP Server

Applica Zero Standing Privileges in ambienti multi-cloud.

Concede accesso con ambito definito agli agenti AI, come Amazon Q e Claude di Anthropic, con robusti audit trail e applicazione del controllo degli accessi basato su ruoli (RBAC).

Consente agli sviluppatori di richiedere in modo efficiente l’accesso sicuro agli agenti AI direttamente dai loro ambienti di sviluppo integrati (IDE) o interfacce a riga di comando (CLI).

Implementa controlli di privilegio minimo per identità umane e macchina all’interno delle pipeline CI/CD e dei flussi di lavoro di agentic AI.

Benefici chiave di CyberArk Agent Guard

Monitora le chiamate LLM e dei tool in tempo reale.

Genera grafici intuitivi per analisi avanzate.

Registra input degli strumenti, parametri e dati sulle prestazioni per l’acquisizione di metadati.

Garantisce compatibilità con più framework AI.

Popola chiavi API e secret come variabili d’ambiente.

Supporta provider di credenziali, inclusi CyberArk Secrets Manager e AWS Secrets Manager.

Con la disponibilità di “AI Agents and Tools” in AWS Marketplace, i clienti possono accelerare in modo significativo il loro processo di procurement per guidare l’innovazione dell’AI, riducendo il tempo necessario per le valutazioni dei fornitori e le negoziazioni complesse. Con l’acquisto centralizzato utilizzando gli account AWS, i clienti mantengono visibilità e controllo su licenze, pagamenti e accesso tramite AWS.

Dichiarazioni

“La promessa dell’agentic AI può essere minata da controlli di sicurezza inadeguati, che introducono rischi e aumentano la probabilità di violazione”, ha dichiarato Peretz Regev, Chief Product Officer di CyberArk. “Con SCA MCP Server e Agent Guard, le aziende possono implementare Zero Standing Privileges per mantenere operazioni “AI-first” più sicure e scalabili, contribuendo a impedire che accessi, privilegi e permessi permanenti eccessivi si diffondano negli ambienti cloud. Offrendo questi nuovi tool per la protezione degli agenti AI su AWS Marketplace, le organizzazioni avranno un maggiore accesso a questi strumenti critici”.