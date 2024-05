Aziende geo-distribuite: problemi di rete? Occhio alla sicurezza

Esistono tantissime realtà con più sedi sparse nel proprio Paese di appartenenza o, addirittura nel mondo. Kaspersky ha rilevato che il 59% di queste aziende geo-distribuite sul territorio ha riscontrato problemi di rete legati alla loro struttura multisede almeno una volta al mese. Interruzioni di rete, perdita di connessione e scarse prestazioni di servizi e applicazioni sono tra i problemi più frequenti.

L’ultimo report di Kaspersky “Gestione delle aziende geograficamente distribuite: sfide e soluzioni” fornisce una visione più approfondita delle sfide relative alla sicurezza di rete affrontate dalle aziende geo-distribuite durante la creazione e la manutenzione della loro infrastruttura multisede. Inoltre, evidenzia i problemi legati alla protezione completa delle informazioni di tutti i loro uffici.

Aziende geo-distribuite: problemi di rete e non solo

Secondo questo report, il 46% delle aziende geo-distribuite ha riscontrato problemi di rete tra una e tre volte al mese, mentre il 13% ogni settimana. Il restante 40% delle aziende ha dichiarato di aver affrontato questi problemi solo poche volte all’anno o di non averli affrontati affatto.

Per quanto riguarda le sfide più frequenti, i guasti o le interruzioni di rete sono stati il problema più diffuso tra le aziende geo-distribuite(55%). La perdita di connettività e le scarse prestazioni di servizi e applicazioni sono state riscontrate dal 45% degli intervistati. Tra gli altri problemi di rete, gli intervistati hanno citato anche la scarsa qualità di connessione (37%) e l’interruzione completa o parziale della rete (32%).

Per ridurre al minimo la possibilità di problemi di rete, gli esperti Kaspersky consigliano di utilizzare soluzioni dedicate come Kaspersky SD-WAN, che gestisce l’intera rete aziendale da un’unica console. Questo prodotto fa convergere canali di comunicazione e funzioni di rete separati tra le aziende geo-distribuite, facilitando la costruzione di reti affidabili e consentendo la connessione di nuove filiali con un’esperienza zero-touch.

Dichiarazioni

“Come possiamo vedere, le aziende geo-distribuite hanno riscontrato spesso problemi di rete. Considerata l’importanza dell’infrastruttura di rete per le aziende moderne, qualsiasi interruzione di rete e problema IT comporta un rischio enorme che può portare a danni alla reputazione e perdite finanziarie. Pertanto, è importante adottare misure tempestive per proteggere le reti aziendali e implementare soluzioni che ne consentano una gestione centralizzata e automatizzata, fornendo alle aziende una visione chiara di ciò che accade all’interno della loro infrastruttura IT nelle diverse sedi”, ha commentato Maxim Kaminsky, Business Development Manager, Secure Access Service Edge, Kaspersky.