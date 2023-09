Certificazione Common Criteria per Veeam

Veeam Data Platform ha ottenuto la certificazione Common Criteria dalla National Information Assurance Partnership (NIAP). Ma anche l’inserimento all’interno della NIAP Product Compliant List (PCL). Quest’ultimo è un rafforzamento della sicurezza dei dati e nell’assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni sensibili e critiche.

La certificazione Common Criteria assicura l’impegno di Veeam per la qualità, la riduzione dei rischi e convalida l’allineamento con i più severi requisiti normativi in materia di sicurezza IT. A sua volta, questa certificazione genera un comprovato vantaggio competitivo, favorisce la fiducia e riflette la dedizione verso un utilizzo a lungo termine.

Common Criteria è uno standard di riferimento per la cybersecurity

A ben guardare, infatti, Common Criteria rappresenta uno sforzo collaborativo sviluppato in partnership con numerosi Paesi. Questo sforzo internazionale combina l’esperienza di queste nazioni per creare un framework unificato per valutare gli attributi di sicurezza dei prodotti IT. È una testimonianza della cooperazione globale di fronte a un avversario comune: le minacce cibernetiche.

“Le organizzazioni statali e governative stanno adottando le tecnologie Veeam a livelli record. Poiché continuano a essere bersaglio di incidenti informatici, che minacciano la sicurezza nazionale, le infrastrutture critiche, la privacy e i cittadini, si rivolgono a noi per le soluzioni più affidabili, sicure e comprovate“, ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “La lotta contro le minacce IT richiede una partnership intersettoriale e la certificazione Common Criteria è un ottimo esempio di come gli enti governativi si siano uniti per garantire che la tecnologia soddisfi i migliori standard per mantenere le organizzazioni al sicuro. Siamo orgogliosi dei risultati di questi test rigorosi, della valutazione dei prodotti e del fatto che Veeam faccia parte di questo sforzo globale“.

Questa è solo l’ultima certificazione ottenuta da Veeam

Il conseguimento della certificazione Common Criteria richiede test, valutazioni e convalide approfondite. Ogni aspetto del prodotto, dalle linee di codice ai meccanismi di sicurezza e alle funzionalità operative, viene esaminato meticolosamente per garantire l’allineamento con i criteri più esigenti. I requisiti di questo processo di certificazione riflettono gli sforzi incessanti necessari per rafforzare la resilienza informatica nei confronti degli attacchi informatici e delle minacce ransomware.

La certificazione Common Criteria è l’ultima ottenuta da Veeam. Altre certificazioni includono: DoDIN APL, FIPS 140-2, Independent Verification & Validation, ISO, SOC e altri riconoscimenti per la sicurezza.