Commvault e CrowdStrike ampliano la partnership per la Cyber Recovery

Commvault, fornitore di soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, ha annunciato l’ampliamento della partnership con CrowdStrike, specialista mondiale nella cybersecurity. Insieme, le due aziende offrono un servizio affidabile di incident response di CrowdStrike, supportati dall’esperienza di Commvault in materia di ripristino, aiutando le organizzazioni di tutto il mondo a riprendersi più velocemente e a essere meglio preparate agli attacchi.

Grazie all’estensione di questa partnership, le due aziende offrono servizi coordinati di cyber recovery e incident response per aiutare i clienti comuni a migliorare la preparazione, rispondere più rapidamente e ottenere ripristini ancor più puliti.

Con attacchi ransomware che si verificano in media ogni 14 secondi e tempi medi di recupero di 24 giorni, i team IT e di sicurezza, così come i system integrator, sono alla ricerca di fornitori che collaborino e combinino i servizi e le soluzioni migliori della categoria. Queste iniziative non solo affrontano ciò che accade prima e durante un attacco, ma supportano anche il ripristino quando diventa un’ancora di salvezza critica per le organizzazioni.

CommVault e CrowdStrike insieme per consentire preparazione proattiva e ripristino rapido

Il rafforzamento di questa partnership offre una suite unificata di servizi, tra cui quelli di avanzati di incident response di CrowdStrike e l’offerta Guardian di Commvault, in abbonamento, che forniscono valutazioni di prontezza, convalida del ripristino, test e assistenza al ripristino in caso di incidente. Per i clienti, questo significa:

Risposta e ripristino più rapidi: in caso di incidente cyber, la visibilità sulle minacce in tempo reale di CrowdStrike individua la portata dell’attacco, mentre le soluzioni di recovery di Commvault consentono un rapido ripristino. Questo approccio integrato semplifica il processo di risposta agli incidenti e aiuta a ridurre le interruzioni al minimo.

Mitigazione del rischio: valutazioni della maturità della resilienza condotte congiuntamente ed esercizi di preparazione avanzati basati su scenari, tra cui test di ripristino continuo con Cleanroom Recovery, rafforzano la resilienza cyber.

Gestione unificata degli incidenti: la collaborazione tra Commvault e CrowdStrike attraverso i propri flussi di lavoro integrati permette una risposta più veloce durante situazioni di emergenza, riducendo i tempi di risoluzione per i clienti che utilizzano entrambi i servizi.

Supporto personalizzato e scalabilità: i servizi di ripristino con risposta agli incidenti di Commvault forniscono un supporto scalabile, basato su abbonamento e adattato alle specifiche esigenze di resilienza di ciascuna azienda.

Accesso alle competenze di mercato: i clienti beneficiano dell'esperienza combinata di Commvault e CrowdStrike, con una guida personalizzata e un supporto pratico da parte di professionisti esperti di cybersecurity e ripristino.

Questo annuncio è un’ulteriore evoluzione delle collaborazioni già esistenti tra Commvault e CrowdStrike, tra cui l’integrazione tra Commvault Cloud e la piattaforma di cybersecurity AI-native CrowdStrike Falcon.

Disponibilità

La suite unificata di servizi, pensata per migliorare incident response, cyber recovery e resilienza è già disponibile.

Dichiarazioni

“Il panorama odierno delle minacce non richiede solo sicurezza, ma anche resilienza”, spiega Alan Atkinson, Chief Partner Officer di Commvault. “La nostra partnership allargata con CrowdStrike riunisce le loro eccezionali capacità di risposta agli incidenti e le soluzioni leader di Commvault in tema di ripristino dei dati e resilienza, per aiutare i clienti comuni a identificare e affrontare rapidamente gli incidenti e a riprendersi in modo rapido ed efficace”.

“La resilienza informatica non si limita al ripristino, ma consiste nell’essere pronti in ogni fase di un attacco”, commenta Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “La nostra partnership con Commvault raccoglie la migliore threat intelligence del mercato, esperienza nella risposta agli incidenti e solide capacità di recovery per aiutare le organizzazioni a identificare i rischi più velocemente, a ripristinare in modo più avanzato e rafforzare la loro postura complessiva di sicurezza. In un mondo accelerato dall’intelligenza artificiale e caratterizzato da minacce incessanti e sofisticate, i team di sicurezza e IT devono operare in stretto accordo, e la nostra collaborazione va proprio in questa direzione”.