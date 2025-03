Cyber resilienza garantita con l’integrazione di AI e MDR

Nell’articolo che vi proponiamo oggi, Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia, approfondisce il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel rafforzare la cyber resilienza aziendale, migliorando il rilevamento e la risposta alle minacce, e spiega perché un approccio prevention first sia essenziale per neutralizzare i rischi prima che si concretizzino.

Buona lettura!

Cyber resilienza e AI: threat detection avanzata per la sicurezza del business

Con la crescente digitalizzazione delle infrastrutture critiche e l’espansione dei sistemi interconnessi, la superficie d’attacco a disposizione dei cybercriminali si amplia, rendendo i metodi di sicurezza tradizionali meno efficaci. L’AI rappresenta un’evoluzione strategica, poiché fornisce strumenti avanzati in grado di rilevare, identificare e mitigare le minacce in modo proattivo.

Le soluzioni di threat detection AI-powered migliorano significativamente la protezione aziendale contro minacce sofisticate. Grazie all’uso di algoritmi di machine learning, analisi predittiva e risposte automatizzate, queste soluzioni identificano, analizzano e mitigano rapidamente le minacce, garantendo la sicurezza degli asset digitali e delle infrastrutture critiche.

Cos’è la cyber resilienza?

La cyber resilienza non riguarda solo la prevenzione e la difesa dagli attacchi, ma anche la capacità di garantire la continuità operativa in situazioni critiche. In un mondo sempre più interconnesso, un attacco informatico può avere conseguenze devastanti. Il costo medio di una violazione dei dati ammonta a milioni di dollari e le conseguenze a lungo termine, come la perdita di fiducia dei clienti, le sanzioni normative e i tempi di inattività operativa, possono compromettere anche le aziende più preparate. La cyber resilienza richiede un approccio proattivo basato su una strategia difensiva multilivello che includa sistemi di threat detection basati sull’AI.

L’AI sta trasformando la cybersecurity

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato la cybersecurity, offrendo velocità e precisione senza precedenti nel rilevamento delle minacce. I sistemi AI-powered utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare enormi quantità di dati, riconoscere schemi e individuare anomalie indicative di attività dannose. A differenza dei sistemi tradizionali, gli strumenti AI sono in grado di apprendere continuamente e adattarsi alle minacce emergenti. Questa capacità evolutiva rende l’AI un alleato fondamentale per la protezione proattiva delle aziende da minacce note e sconosciute.

Le soluzioni di threat detection AI-powered possono potenziare la cyber resilienza aziendale:

Monitoraggio in tempo reale e identificazione delle minacce : l’AI analizza continuamente il traffico di rete, i log di sistema e il comportamento degli utenti per individuare anomalie che potrebbero indicare una violazione della sicurezza. Gli algoritmi rilevano schemi sottili che i metodi tradizionali potrebbero non cogliere, come accessi insoliti, trasferimenti di dati anomali o modifiche sospette ai file. Questa analisi in tempo reale consente di prevenire attacchi su larga scala.

: l’AI analizza continuamente il traffico di rete, i log di sistema e il comportamento degli utenti per individuare anomalie che potrebbero indicare una violazione della sicurezza. Gli algoritmi rilevano schemi sottili che i metodi tradizionali potrebbero non cogliere, come accessi insoliti, trasferimenti di dati anomali o modifiche sospette ai file. Questa analisi in tempo reale consente di prevenire attacchi su larga scala. Analisi predittiva avanzata : gli strumenti AI analizzano i dati storici per prevedere potenziali minacce, come tentativi di accesso ripetuti o individuare vulnerabilità software sfruttabili dagli hacker. Questo approccio proattivo consente alle aziende di correggere le vulnerabilità prima che vengano sfruttate.

: gli strumenti AI analizzano i dati storici per prevedere potenziali minacce, come tentativi di accesso ripetuti o individuare vulnerabilità software sfruttabili dagli hacker. Questo approccio proattivo consente alle aziende di correggere le vulnerabilità prima che vengano sfruttate. Risposta automatizzata agli incidenti : i sistemi AI attivano azioni automatizzate quando rilevano una minaccia, riducendo al minimo il tempo tra la rilevazione e la risposta. Azioni come l’isolamento dei sistemi compromessi, il blocco di indirizzi IP dannosi o l’invio di avvisi ai team di sicurezza possono essere implementate rapidamente, riducendo l’impatto degli attacchi.

: i sistemi AI attivano azioni automatizzate quando rilevano una minaccia, riducendo al minimo il tempo tra la rilevazione e la risposta. Azioni come l’isolamento dei sistemi compromessi, il blocco di indirizzi IP dannosi o l’invio di avvisi ai team di sicurezza possono essere implementate rapidamente, riducendo l’impatto degli attacchi. Riduzione dei falsi positivi : i sistemi tradizionali di threat detection generano molti falsi positivi, che sovraccaricano i team di sicurezza e distolgono risorse da minacce reali. Le soluzioni AI migliorano la precisione del rilevamento affinando continuamente i modelli, riducendo il numero di allarmi errati e permettendo ai team di concentrarsi sulle minacce effettive.

: i sistemi tradizionali di threat detection generano molti falsi positivi, che sovraccaricano i team di sicurezza e distolgono risorse da minacce reali. Le soluzioni AI migliorano la precisione del rilevamento affinando continuamente i modelli, riducendo il numero di allarmi errati e permettendo ai team di concentrarsi sulle minacce effettive. Apprendimento e adattamento continui: man mano che le minacce informatiche evolvono, anche i sistemi di threat detection basati sull’AI si adattano. I modelli di machine learning apprendono dai nuovi dati e aggiornano le proprie capacità di rilevamento, mantenendo alta l’efficacia delle soluzioni AI contro minacce emergenti, anche quando gli attaccanti sviluppano nuove tecniche per eludere le difese tradizionali.

L’integrazione di sistemi di threat detection basati sull’AI nei framework di cybersecurity aziendali migliora la cyber resilienza. Tuttavia, l’AI da sola non basta: una strategia di sicurezza completa deve includere anche formazione del personale, controlli di accesso rigorosi e valutazioni periodiche delle vulnerabilità. Solo un approccio multilivello garantisce una protezione efficace su tutti i fronti.

Potenziare la cyber resilienza

Per migliorare la cyber resilienza, le aziende possono adottare il modello Zero Trust integrando i sistemi AI-driven di threat detection. Zero Trust presuppone che le minacce possano provenire sia dall’interno che dall’esterno della rete, imponendo verifiche rigorose per ogni accesso. L’AI supporta questa strategia monitorando continuamente il comportamento degli utenti e rilevando eventuali anomalie che potrebbero indicare credenziali compromesse o minacce interne.

Di fronte a minacce sempre più complesse, le aziende devono dare priorità alla cyber resilienza per proteggere le proprie operazioni e asset digitali. ESET ha sviluppato un approccio multilivello che combina l’AI generativa di ESET AI Advisor con i servizi di Managed Detection and Response (MDR), per rispondere rapidamente agli incidenti e analizzare i rischi.

Questo assistente per la cybersecurity basato sull’AI generativa migliora la risposta agli incidenti e l’analisi dei rischi, consentendo alle aziende di sfruttare i vantaggi della soluzione ESET Inspect, abilitata per l’Extended Detection and Response (XDR), anche con risorse IT limitate. Presenta i dati sulle minacce in un formato comprensibile, semplificando l’identificazione e la gestione dei rischi anche per i professionisti meno esperti. Inoltre, i servizi MDR di ESET forniscono monitoraggio, analisi e risposta alle minacce 24/7, garantendo che le aziende abbiano esperti dedicati alla protezione dei propri sistemi in ogni momento. MDR e AI lavorano insieme: mentre l’AI ottimizza la gestione automatizzata dei rischi, gli esperti MDR intervengono per gestire le minacce più avanzate e complesse in tempo reale.

Il futuro della sicurezza è nell’AI

Integrare AI e MDR in una strategia di cybersecurity completa è essenziale per migliorare le difese, garantire la conformità normativa e potenziare la cyber resilienza aziendale. Combinando l’AI con servizi gestiti, le aziende possono adottare un approccio prevention first, assicurando al contempo una rapida ripresa dagli incidenti e proteggendo operazioni, reputazione e risultati di business.

di Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia