CyberNextGen: la cybersecurity diventa un gioco da ragazzi

Il settore della cybersecurity ha bisogno di “nuove leve” e molte realtà operanti nel comparto collaborano con le scuole per coinvolgere i ragazzi in attività ed eventi che li avvicinino a questo mondo e consentano loro di acquisire nuove competenze digitali. Tra questi eventi segnaliamo CyberNextGen, che si terrà a Torino, dall’8 al 10 ottobre.

CyberNextGen, organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ACN e la Fondazione Serics presenta cinque workshop gratuiti, aperti a studenti, studentesse, docenti e genitori delle scuole superiori e degli ITS. Obiettivo proporre momenti di gioco, attraverso una escape room virtuale, per formare le persone e sensibilizzarle rispetto all’uso sicuro e consapevole del digitale.

Gli eventi del CyberNextGen faranno da cornice all’European Cybersecurity Challenge, ECSC, il campionato annuale di sicurezza informatica che per la prima volta quest’anno si svolge a Torino e che coinvolgerà team di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, provenienti da 38 diversi Paesi europei ed extra-europei, che si sfideranno per eleggere la squadra campionessa europea.

Il calendario del CyberNextGen

Gli appuntamenti del CyberNextGen in programma, aperti e con iscrizione obbligatoria per le scuole e gli ITS interessati, sono:

8 ottobre, dalle 9 alle 13, workshop rivolto a studentesse, studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.

workshop rivolto a studentesse, studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado. 9 ottobre, dalle 9 alle 16.30 , workshop rivolto a studentesse, studenti, insegnanti e direttori degli ITS d’Italia, che si aprirà con un keynote della Vice Direttrice dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nunzia Ciardi e, a seguire, una tavola rotonda di confronto sul ruolo degli ITS nella costruzione di un ecosistema utile a implementare la Strategia Nazionale di Cybersicurezza alla quale parteciperanno esponenti dell’Associazione Nazionale ITS, del Cybersecurity National Lab e del mondo delle imprese. A introdurre la tavola rotonda sarà Paolo Atzeni , Coordinatore scientifico per formazione e consapevolezza presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A moderare sarà Giacinto Pinto , caporedattore Cronaca di TG1 Rai.

, workshop rivolto a studentesse, studenti, insegnanti e direttori degli ITS d’Italia, che si aprirà con un keynote della e, a seguire, una tavola rotonda di confronto sul ruolo degli ITS nella costruzione di un ecosistema utile a implementare la Strategia Nazionale di Cybersicurezza alla quale parteciperanno esponenti dell’Associazione Nazionale ITS, del Cybersecurity National Lab e del mondo delle imprese. A introdurre la tavola rotonda sarà , Coordinatore scientifico per formazione e consapevolezza presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A moderare sarà , caporedattore Cronaca di TG1 Rai. 9 ottobre e 10 ottobre, dalle 17.30 alle 20 , workshop per genitori e insegnanti mirato a giocare, formarsi e confrontarsi su consigli utili ad accompagnare i ragazzi e le ragazze nell’uso degli strumenti digitali .

, workshop per genitori e insegnanti mirato a giocare, formarsi e confrontarsi su . 10 ottobre, dalle 8.30 alle 13, CyberNextGen speciale ragazze, un workshop aperto alle studentesse e ai loro insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado. Per questo appuntamento, oltre alle occasioni di formazione e gioco è previsto un momento di confronto con tre donne di successo della community Women for Security, che condivideranno con le ragazze il proprio percorso professionale, moderate dalla fondatrice Cinzia Ercolano.

Ad aprire i workshop del CyberNextGen ci saranno rappresentanti del Cybersecurity National Lab, della Fondazione SERICS, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza Enisa, e di Reply, sponsor diamond di ECSC e dei suoi eventi collaterali.

Il workshop sarà anche l’occasione per presentare The Big Game, il programma di formazione e gioco che il Cybersecurity National Lab propone gratuitamente ogni anno attraverso percorsi che, da dicembre fino a maggio, consentono agli studenti e alle studentesse di acquisire competenze tecniche giocando.

Dichiarazioni

“Abbiamo fortemente voluto questi momenti di formazione e gioco che coinvolgeranno le scuole superiori e gli ITS”, commenta il Direttore del Cybersecurity National Lab Alessandro Armando, “perché crediamo che il campionato europeo di Cybersicurezza sia un esempio di come i giovani possano rappresentare una risorsa di grande valore per la Cybersicurezza, quando alle competenze tecniche si associano i valori etici che il Laboratorio da sempre promuove attraverso le tante iniziative organizzate a favore delle Scuole e delle Università”.