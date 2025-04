Java 24 è ora disponibile e offre più di 20 nuove funzionalità

Oracle ha annunciato, in occasione della conferenza Java One che si è tenuta nei giorni scorsi a Redwood Shores (California) negli Stati Uniti, la disponibilità di Java 24, l’ultima versione del linguaggio di programmazione e della piattaforma di sviluppo numero uno al mondo.

Java 24 (Oracle JDK 24) offre migliaia di miglioramenti che aiutano gli sviluppatori a massimizzare la produttività e promuovere l’innovazione. Inoltre, le maggiori prestazioni, stabilità e sicurezza della piattaforma aiutano le organizzazioni a crescere più rapidamente.

Le nuove funzionalità del linguaggio di Java 24

JEP 488: Primitive Types in Patterns, instanceof, and switch (seconda anteprima): aiuta gli sviluppatori ad aumentare la produttività della programmazione Java rendendo il linguaggio più uniforme ed espressivo. Questa funzione di Java 24 consente agli sviluppatori di migliorare la corrispondenza dei pattern rimuovendo le restrizioni relative ai tipi primitivi che incontrano quando utilizzano la corrispondenza dei pattern, instanceof e switch. Consente inoltre di utilizzare pattern di tipo primitivo in tutti i contesti di pattern ed estende instanceof e switch a tutti i tipi primitivi. Gli sviluppatori di applicazioni che integrano l’inferenza AI troveranno particolarmente utile il supporto dei tipi primitivi.

Librerie

JEP 485: Stream Gatherers : aiuta gli sviluppatori a leggere, scrivere e gestire il codice Java in modo più efficiente, migliorando lo Stream API per supportare operazioni intermedie personalizzate. In questo modo le pipeline di streaming possono trasformare i dati in modi che sarebbero difficili da implementare con le operazioni intermedie integrate preesistenti.

Librerie di security

JEP 478: Key Derivation Function API (anteprima): con Java 24 adesso gli sviluppatori a prepararsi per gli ambienti di elaborazione quantistica emergenti, offrendo la sicurezza della crittografia per i dati in transito, per migliorare la riservatezza e l’integrità della comunicazione.

Gli strumenti di Java 24

JEP 493: Linking Run-Time Images without JMODs: aiuta gli sviluppatori ad aumentare l’efficienza, consentendo allo strumento jlink di creare immagini di runtime personalizzate senza utilizzare i file JMOD del JDK, con la possibilità di ridurre le dimensioni del JDK del 25% circa. Di conseguenza, un’immagine di runtime può essere collegata dai moduli indipendentemente dal fatto che tali moduli siano file JMOD standalone, file JAR modulari o parte di un’immagine di runtime collegata in precedenza. Questa funzione di Java 24 deve essere abilitata durante la creazione del JDK. Non viene abilitata per impostazione predefinita e alcuni fornitori di JDK potrebbero scegliere di non abilitarla.

Aggiornamenti di prestazioni e runtime in Java 24

JEP 450: Compact Object Headers (sperimentale): aiuta gli sviluppatori ad aumentare la produttività, riducendo da 96-128 bit a 64 bit la dimensione delle intestazioni degli oggetti nella JVM HotSpot nelle architetture a 64 bit. Ciò consente di ridurre le dimensioni dell’heap, migliorare la densità di distribuzione e aumentare la località dei dati.

: aiuta gli sviluppatori a ridurre i costi di manutenzione legati al supporto di due modalità diverse, rimuovendo la modalità non generazionale di Z Garbage Collector (ZGC). JEP 491: Synchronize Virtual Threads without Pinning: aiuta gli sviluppatori ad aumentare la produttività, estendendo la scalabilità del codice Java e delle librerie che utilizzano metodi e istruzioni sincronizzati. Consentendo ai thread virtuali di rilasciare i thread della piattaforma di base, questa funzione di Java 24 permette agli sviluppatori di accedere a più thread virtuali per gestire i carichi di lavoro applicativi.

Codice sorgente

JEP 404: Generational Shenandoah (sperimentale): aiuta gli sviluppatori ad aumentare la produttività, ottimizzando il garbage collector Shenandoah con funzionalità sperimentali di raccolta generazionale che migliorano il throughput sostenibile, la resilienza del carico e l’utilizzo della memoria.

: aiuta gli sviluppatori ad aumentare l’efficienza, rimuovendo il codice sorgente e creando il supporto per la porta x86 a 32 bit di Windows, in modo da semplificare l’infrastruttura di generazione e test del JDK. JEP 501: Deprecate the 32-bit x86 Port for Removal: aiuta gli sviluppatori ad aumentare la produttività, deprecando la porta x86 a 32 bit in vista della sua rimozione nelle release successive. In questo modo gli sviluppatori possono accedere a nuove funzionalità che richiedono un supporto specifico della piattaforma, senza essere costretti a implementare i fallback a 32 bit di x86.

Inoltre, con l’introduzione di funzionalità moderne e sicure in Java 24, e con la graduale eliminazione di funzionalità obsolete e quelle non sicure, Oracle ribadisce il suo impegno per l’integrità di Java e il suo allineamento alle best practice di sviluppo del software. Oracle ha previsto la rimozione di tre funzioni in una delle prossime versioni di Java: JEP 472: Prepare to Restrict the Use of JNI, JEP 486: Permanently Disable the Security Manager e JEP 498: Warn upon Use of Memory-Access Methods in sun.misc.Unsafe.

Le funzioni della release Java 24 sono frutto di una collaborazione stretta e continua fra Oracle e altri membri della community globale di sviluppatori Java, tramite OpenJDK e Java Community Process (JCP).

Il sostegno alla community globale di Java con l’innovazione in cloud

Implementando Java su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), uno dei primi hyperscaler a supportare Java 24, è possibile ottenere livelli superiori di prestazioni, efficienza, innovazione e risparmio sui costi. OCI offre infatti Oracle Java SE, Oracle GraalVM e il Java SE Subscription Enterprise Performance Pack senza alcun costo aggiuntivo, e grazie a ciò Java 24 consente agli sviluppatori di creare e implementare applicazioni che possono eseguite più velocemente, più efficacemente e con un rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato.

La Oracle Java Universal SE Subscription offre ai clienti un supporto di qualità eccellente. Include il Java SE Subscription Enterprise Performance Pack, il supporto per tutto il portafoglio Java, il diritto di utilizzare Oracle GraalVM, l’accesso alle funzioni avanzate di Java Management Service e la flessibilità necessaria per eseguire l’upgrade in funzione delle esigenze di business dei clienti. Ciò consente alle organizzazioni IT di gestire la complessità, ridurre i rischi per la sicurezza e contenere i costi.

Dichiarazioni

“A fine anno Java celebrerà il suo trentesimo anniversario e continua a espandersi, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli sviluppatori con nuove funzionalità che supportano lo sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale“, ha dichiarato Arnal Dayaratna, Research Vice President, Software Development di IDC. “L’ampia gamma di funzionalità della nuova versione contribuirà a una maggiore produttività: gli sviluppatori potranno creare applicazioni ricche di funzionalità per le loro organizzazioni e clienti, in modo più rapido ed efficiente. Java 24 evidenzia come questo linguaggio non tema rivali quando si tratta di sviluppare applicazioni mission-critical di livello enterprise su vasta scala“.

“Negli ultimi 30 anni, Java ha offerto agli sviluppatori una piattaforma completa per creare e distribuire applicazioni destinate a moltissimi scenari di utilizzo diversi“, ha dichiarato Georges Saab, Senior Vice President, Oracle Java Platform e Chair del Board di OpenJDK. “Java 24 offre più di 20 nuove funzionalità che coprono ogni aspetto di Java, come l’intelligenza artificiale e la crittografia post-quantum, così da offrire agli sviluppatori tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per creare applicazioni innovative e basate su AI. Siamo entusiasti di lavorare con la community globale di Java per continuare a fornire un flusso costante di nuove funzionalità da rilasciare a cadenza regolare ogni sei mesi”.