Cybersecurity: la tua azienda è davvero sicura?

Il mondo si è digitalizzato e le superfici di attacco diventano sempre più ampie. Il panorama della cybersecurity registra un costante aumento degli attacchi informatici, con cifre allarmanti che evidenziano la necessità di un’attenzione sempre maggiore da parte delle aziende. Secondo i dati forniti dal Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nel 2023 sono stati registrati 2.779 incidenti gravi, rappresentando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. In Italia, la situazione è ancor più preoccupante, con un incremento del 65% rispetto al 2022, totalizzando 310 attacchi nel medesimo periodo. Dati che sottolineano l’urgenza di affrontare la questione della cybersecurity con la massima serietà e prontezza.

Il 7 giugno a Parma si parla di cybersecurity e protezione dati

La questione della cybersecurity e della protezione dei dati è legata anche all’uso di soluzioni software all’avanguardia, come soluzioni BPM (Business Process Modeler) e RPA (Robotic Process Automation). Lo sa bene Centro Software, società di riferimento in Italia nella produzione di soluzioni intelligenti per le imprese, che in collaborazione con Datapro e Solaris ha organizzato “La tua azienda è sempre connessa e sicura?”, che si terrà il 7 giugno 2024 presso il suggestivo Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma). Aperto a imprenditori e manager d’impresa, l’evento sarà l’occasione per affrontare le sfide e le opportunità legate alla cybersecurity e alle soluzioni intelligenti per la gestione dei dati, dei processi e dei documenti aziendali. La giornata dedicata all’approfondimento delle tematiche cruciali per qualsiasi organizzazione offrirà un’occasione unica di confronto e aggiornamento.

Il programma

La giornata dedicata alla cybersecurity partirà con la sessione plenaria del mattino, che vedrà l’intervento di Lorenzo Battaglini, CEO di Centro Software, nel panel “Applicativi e Digital Company in un’alleanza strategica”. Il pomeriggio sarà dedicato a corner specialistici e approfondimenti diretti su vari temi di interesse, consentendo ai partecipanti di esplorare le soluzioni proposte e di interagire con esperti del settore. Inoltre, sarà possibile godere della bellezza del Labirinto della Masone e visitare le mostre che arricchiscono il luogo, per un’esperienza completa e stimolante. L’evento vedrà anche la partecipazione dell’attore comico Leonardo Manera.

Per iscriversi all’evento, accedere al seguente link.

Non esiste un numero limite di partecipanti per azienda. Possono iscriversi tutti coloro che hanno interesse ad approfondire i temi proposti nell’agenda della giornata.

Dichiarazioni

“La sicurezza dei dati deve andare di pari passo con la digitalizzazione delle imprese. In un mondo sempre più interconnesso, proteggere le risorse digitali è essenziale per il successo delle aziende”, ha dichiarato Battaglini, CEO di Centro Software. “Le soluzioni intelligenti di ultima generazione sono strumenti cruciali per la cybersecurity. L’evento sarà un’opportunità per condividere conoscenze, ma anche un impegno concreto nel far sì che le nostre aziende possano prosperare in un ambiente digitale sicuro e affidabile“.