Quadrifoglio Group sceglie la protezione di Claroty e Crowdstrike

Quadrifoglio Group, azienda specializzata nella produzione di mobili d’ufficio e uno dei principali player in Italia e all’estero per la realizzazione di progetti di arredo completi e su misura, si è affidata a Claroty, società specializzata nella protezione di sistemi cyber-fisici (CPS) per ambienti industriali, e alla piattaforma di cybersecurity AI-native di CrowdStrike, leader del settore, per aggiornare la propria soluzione di sicurezza, verso un sistema integrato, che permettesse di proteggere i propri server e i client h24, sette giorni su sette. La precedente soluzione installata, infatti, non soddisfaceva più le esigenze del cliente in quanto garantiva solo un servizio di monitoraggio e non di remediation. Inoltre, negli ultimi tempi aveva segnalato un elevato numero di falsi positivi, lasciando invece scoperti alcuni punti che Quadrifoglio aveva l’esigenza di salvaguardare.

In concomitanza con questa necessità, Quadrifoglio Group ha ricevuto un finanziamento destinato all’ammodernamento dei sistemi per una transizione verso un’industria 4.0, che comprendeva anche i sistemi di sicurezza. Il gruppo italiano si è così rivolto a Servintek, per identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il noto system integrator ha così proposto a Quadrifoglio una soluzione integrata che permettesse un significativo cambio sia lato produzione sia lato IT, grazie a Claroty xDome e Falcon Complete, l’offerta di Managed Detection and Response (MDR) leader del settore di CrowdStrike.

“Sempre più spesso capita di interfacciarsi con medie imprese che credono di non dover investire sulla sicurezza e protezione dei sistemi, perché non colpite da questo problema. La realtà purtroppo è ben altra: i cyber criminali, infatti, hanno ormai preso di mira anche le piccole e medie imprese, per le quali un fermo di produzione rappresenterebbe un danno ingente. Siamo entrati in contatto con Quadrifoglio a fine 2022 e il finanziamento erogato all’azienda ci ha permesso di muoverci liberamente e rapidamente nella ricerca della soluzione ideale per le esigenze espresse. La profonda integrazione garantita da Claroty e CrowdStrike è ciò che ha sin da subito attirato l’attenzione del cliente: ciò che veniva monitorato sulle piattaforme Claroty poteva, infatti, essere visualizzato e correlato anche sulla piattaforma CrowdStrike Falcon, agevolando l’attività del cliente e permettendogli di effettuare un monitoraggio a 360°. La stretta collaborazione tra i due vendor ha permesso di semplificare la gestione, garantendo al tempo stesso il massimo livello di sicurezza”, ha affermato Nereo Borriero, Sales Manager di Servintek.

Claroty xDome, la piattaforma di sicurezza informatica per il settore industriale basata su cloud, garantisce la semplicità e la scalabilità di SaaS, senza compromettere ampiezza e accuratezza dei controlli di visibilità, di protezione e di monitoraggio. xDome offre, infatti, un inventario completo delle risorse XIoT, fondamentale per la sicurezza CPS, supporto nella gestione delle vulnerabilità e del rischio, controlli della segmentazione di rete a protezione dei rischi crescenti e capacità di rilevamento e di risposta per contrastare sia le minacce note

che quelle sconosciute. L’integrazione nativa con la piattaforma CrowdStrike Falcon non richiede hardware, software o configurazioni aggiuntivi, consentendo una protezione completa e il rilevamento delle minacce in tempo reale, nonché una gestione semplificata e una ricerca proattiva delle minacce.

“Siamo entusiasti della fiducia accordataci da Quadrifoglio Group. L’azienda, infatti, era ormai pienamente consapevole del fatto che ambienti industriali sempre più connessi ed esposti a nuove tipologie di minacce necessitano non solo di resilienza operativa, ma anche dell’implementazione di controlli specializzati che non possono essere raggiunti esclusivamente attraverso i tradizionali metodi di sicurezza IT. La soluzione integrata proposta da Servintek ha permesso a Quadrifoglio Group di sfruttare tutti i vantaggi di visibilità e protezione degli ambienti OT garantiti dalla combinazione di Claroty e CrowdStrike. Questa soluzione offre un approccio semplice e strategico per proteggere l’OT, permettendo di intervenire prima che una minaccia diventi una violazione e che abbia un impatto sulla produzione”, ha spiegato Alessandro Battella, Channel Manager Italy, Iberia and Mediterranean Area di Claroty

“Ottenere visibilità negli ambienti industriali è oggi ormai essenziale: le aziende, infatti, necessitano di una sicurezza integrata in grado di fornire una visibilità approfondita non solo dei device collegati alla rete, ma anche dei dati al fine di mitigare e ridurre la superficie di attacco. Crediamo che la fiducia accordataci da Quadrifoglio Group sia stata ampiamente ripagata, non solo dal livello di efficacia della piattaforma Falcon, ma anche dalla rapidità di consegna. L’integrazione con Claroty supporta la crescente necessità di protezione dell’Extended Internet of Things (XIoT), in quanto consente ai team IT e di sicurezza di ricevere informazioni unificate e di colmare il divario tra gli ambienti OT e IT”, ha commentato John Taylor, Vice President of Alliances in EMEA di CrowdStrike.

L’installazione, terminata nel marzo 2023, ha garantito sin da subito ottimi risultati. Quadrifoglio Group, infatti, non aveva mai installato prima soluzioni che permettessero di effettuare una detection della rete e un’analisi ben strutturata. L’azienda ha, quindi, potuto rimappare completamente le strutture LAN e WLAN e aggiornare i sistemi OT e quelli operativi dei PC. Inoltre, Quadrifoglio Group ha finalmente potuto implementare tutta una serie di attività volte al monitoraggio degli utenti che si collegavano alla rete dall’esterno per effettuarne la manutenzione. Il vantaggio sostanziale della soluzione Claroty, però, è stato quello di aiutare Quadrifoglio Group ad effettuare un’analisi delle vulnerabilità e dei rischi correlati alla propria rete e ai dispositivi. Ovviamente è impensabile poter gestire ogni singola vulnerabilità, ecco perché quello che Claroty fa è effettuare una simulazione di decrescita del rischio, stilando una serie di “recommendation” da seguire per raggiungere il proprio obiettivo. Questo ha dato a Quadrifoglio Group la possibilità di scegliere quali azioni implementare in tal senso e a quali dare priorità.

Alla luce degli ottimi risultati raggiunti, Quadrifoglio Group ha in animo di estendere, entro il prossimo anno, la protezione offerta da Claroty a tutti i dispositivi non ancora raggiunti in ambito IoT. Inoltre, CrowdStrike presenterà a Quadrifoglio Group nuove demo con aggiornamenti e l’aggiunta di nuove funzionalità da aggiungere ai prodotti già implementati.

“Cambiamo, evolviamo, ci trasformiamo: da sempre è questa la filosofia alla base del nostro lavoro. Forti di un’esperienza ultratrentennale, abbiamo sempre cercato di mantenerci al passo con i tempi, sviluppando un’azienda basata su tecnologie all’avanguardia, per garantire ai nostri clienti il miglior prodotto possibile. Da qui ovviamente l’esigenza di aggiornare anche il nostro sistema di sicurezza. Come qualsiasi altra azienda del settore industriale, infatti, un fermo di produzione sarebbe per noi insostenibile. Per questo motivo, ci siamo affidati all’esperienza di Servintek per trovare una soluzione che ci garantisse il massimo livello di protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’offerta integrata di Claroty e CrowdStrike è ciò di cui avevamo bisogno per mappare e analizzare in modo chiaro tutti i dispositivi e i rischi collegati alla nostra rete e in pochi mesi dall’implementazione ha già superato ogni nostra aspettativa”, ha commentato Daniele Malutta, IT Manager di Quadrifoglio Group.