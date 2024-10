ESET V&PM si aggiorna e offre più visibilità e trasparenza

Sempre attenta alle ultime tendenze del settore della cybersecurity ESET , azienda leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento al modulo ESET V&PM (Vulnerability and Patch Management).

Per le organizzazioni, è di fondamentale importanza ridurre al minimo la superficie d’attacco. Con migliaia di vulnerabilità scoperte ogni trimestre, il panorama delle minacce è in continua evoluzione. Una singola vulnerabilità può fermare un’azienda o addirittura un’intera supply chain. Per prevenire questo rischio, la gestione delle vulnerabilità e delle patch è uno strumento straordinario, poiché garantisce un’adeguata cyber hygiene e al tempo stesso contribuisce a stabilire una postura di sicurezza proattiva, prevenendo gli incidenti prima che si verifichino.

Le novità del modulo ESET V&PM

ESET è consapevole che gli attori delle minacce prendono continuamente di mira uno spettro sempre più ampio di dispositivi, sistemi e software. Con il nuovo aggiornamento, ESET V&PM estende il supporto anche a Linux (desktop e server) e macOS, assicurando così copertura a una parte più ampia dell’ecosistema aziendale.

Il modulo ESET V&PM viene presentato in una nuova dashboard migliorata e di facile utilizzo che garantisce una maggiore visibilità e trasparenza, e fornisce una panoramica immediata dello stato delle vulnerabilità e del patching su una rete.

Allo stesso tempo, grazie alla perfetta integrazione di ESET V&PM all’interno della piattaforma ESET PROTECT, il modulo ora supporta la scansione delle vulnerabilità su richiesta, consentendo una visione istantanea dello stato di macchine specifiche.

Sebbene per impostazione predefinita la scansione delle vulnerabilità sia completamente automatizzata per risparmiare tempo e ridurre il gap rispetto agli attacchi, per i server Windows e Linux il prodotto consente anche il controllo manuale agli amministratori. Questa funzione è particolarmente utile per gli amministratori di sicurezza poiché gli consente di supervisionare i processi di scansione e patching senza interrompere i workflow aziendali.

Disponibilità

Il modulo ESET Vulnerability and Patch Management è disponibile nelle seguenti soluzioni: ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT MDR e ESET PROTECT MDR Ultimate. Con l’ultimo aggiornamento, i clienti possono ordinare ESET V&PM anche come componente aggiuntivo per ESET PROTECT Entry e ESET PROTECT Advanced, aumentando la sicurezza aziendale dalle piccole alle grandi imprese. Come sempre, l’aggiornamento sarà distribuito automaticamente senza costi aggiuntivi.

Dichiarazioni

“Crediamo che una sicurezza di alto livello non debba essere inutilmente complessa, poiché ciò renderebbe i flussi di lavoro relativi alla sicurezza troppo dispendiosi in termini di tempo, tempo che potrebbe essere impiegato in attività più importanti. Con questo nuovo aggiornamento al modulo ESET V&PM, teniamo conto di tutto questo, concentrandoci su ciò che conta: velocità, facilità d’uso, compliance e prevenzione proattiva. Le minacce non dormono e, grazie alla funzione always-on, “non dorme” nemmeno la nostra soluzione, che tiene costantemente sotto controllo la sicurezza delle aziende“, ha dichiarato Michal Jankech, Vice Presidente, Enterprise & SMB/MSP di ESET.