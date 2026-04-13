Infosecbox completa ULTIMATE SECURE BOX con il modulo Endpoint Security

Infosecbox – azienda specializzata in soluzioni di sicurezza informatica – annuncia un nuovo sviluppo di ULTIMATE SECUREBOX: l’introduzione del modulo Endpoint Security con EDR monitorato h24 (MDR), che si integra al modulo Network Security già presente nella soluzione, per proteggere l’intera infrastruttura.

La soluzione ULTIMATE SECURE BOX si distingue per la completezza di funzionalità e servizi, il costo accessibile e la semplicità di installazione e utilizzo, frutto del know-how R&D e delle partnership sviluppate dal management.

Il servizio SOC h24 (MDR integrato sulle soluzioni di Endpoint e di Network Security) rappresenta il principale punti di forza della soluzione, insieme alle numerose altre funzionalità incluse: Honeypot digitale, Vulnerability Assessment interno ed esterno, monitoraggio del dark web per credenziali esposte, piattaforma di Security Awareness per il personale, polizza cyber – omaggiata per un anno per le organizzazioni idonee alla copertura assicurativa.

“Lo sviluppo del modulo Endpoint lo abbiamo voluto fortemente per rafforzare il posizionamento di ULTIMATE SECUREBOX come soluzione unica sul mercato per completezza e convenienza – afferma Matteo Goglio, Sales e Marketing Manager di Infosecbox – Abbiamo sempre detto che ULTIMATE SECUREBOX è in evoluzione continua e lo stiamo dimostrando nei fatti. D’altronde è doveroso che sia così: le minacce informatiche sono in costante evoluzione e le normative spronano sempre più aziende a tirar fuori la testa dalla sabbia e a fare il possibile per proteggere i propri dati, e con essi la propria operatività e reputazione. La nostra mission è esattamente aiutare le mPMI a far fronte alla situazione, con un’unica soluzione: semplice, efficace ed economicamente vantaggiosa”.

Le partnership

Lo sviluppo si concretizza nella partnership con Bitdefender e mantiene tutte le caratteristiche distintive della soluzione: monitoraggio SOC H24 erogato dal partner tecnologico CyberSec Services; semplicità di installazione dell’EDR sugli Endpoint con download dell’applicativo direttamente dal portale servizi, prezzo competitivo.

Tre bundle raccontati in un webinar ad accesso libero per il canale

Con l’aggiunta del modulo di Endpoint Security è stata riconfigurata la proposta della soluzione ULTIMATE SECUREBOX in Bundle modulari: CORE, TOTAL PROTECTION e LIGHT.

A questo tema sarà dedicato il webinar organizzato con il distributore Ready Informatica giovedì 16 aprile alle ore 15, aperto ai partner e ai prospect di canale, in linea con il modello di distribuzione dell’azienda, che opera esclusivamente tramite partner senza vendita diretta all’utente finale.

Per partecipare al webinar gratuito basta iscriversi a questo link

L’opzione Xyler

In alternativa al modulo nativo, Infosecbox rende disponibile anche l’opzione Xyler realizzata dal partner tecnologco CyberSec Services, un servizio XDR che permette di integrare eventuali EDR, come pure gli ambienti collaborativi Microsoft 365 e Google Workspace, già in uso presso il cliente finale.

Le normative

Escludendo gli strumenti fondamentali come firewall, antivirus e backup, ULTIMATE SECUREBOX si configura come una soluzione completa per la sicurezza informatica di enti e aziende, in grado di rispondere in modo efficace ai requisiti delle principali normative di riferimento, tra cui NIS2, GDPR.