Insight Story: torna il podcast di Kaspersky

Insight Story, il podcast di Kaspersky sulle tecnologie emergenti del mondo tech, torna in una seconda stagione con i consigli degli esperti di cybersicurezza.

In ogni episodio di Insight Story, gli esperti di tutto il mondo condivideranno riflessioni ed esperienze per aiutare i leader a prendere le giuste decisioni riguardo le tendenze tech. I nuovi episodi del podcast faranno chiarezza sulle tecnologie più rilevanti per le aziende. Tra queste: intelligenza artificiale generativa, IoT industriale, quantum computing, sovranità digitale, rendimento tecnologico degli investimenti ed etica dell’IA.

A condurre la serie, Susi O’Neill, Editor-in-Chief for Secure Futures, la rivista digitale di Kaspersky dedicata ai business leader.

O’Neill ha dichiarato: “La prima stagione di Insight Story è stata come un fantastico viaggio tra gli ultimi trend tech. Con esperti provenienti da tutto il mondo che ci hanno consigliato cosa fare e non fare, in modo da stare al passo con le tendenze tecnologiche. La seconda stagione sarà ancora più ricca di approfondimenti. Il tutto per aiutare i dirigenti in modo positivo e coinvolgente ad avere successo”.

Susi è affiancata da Doll-E, l’assistente virtuale del programma, che guida gli ascoltatori che hanno una conoscenza limitata della tecnologia. Anche Mohamad Amin Hasbini, Head of META Unit del GReAT di Kapsperky, parteciperà ad ogni episodio. Sarà lui a dare consigli personalizzati su come proteggere le imprese dalle minacce informatiche.

Insight Story è disponibile su tutti i principali canali podcast, come Apple, Spotify, Google Podcast e altri. La lista completa dei canali è disponibile qui.

The Insight Story: fino al 15 dicembre un episodio ogni quindici giorni

Episode 1: What can generative AI do for your business?

Episode 2: How can you safely get the benefits of the Industrial Internet of Things?

Episode 3: How do you get the best return on your tech investment?

Episode 4: What do you need to know to use AI ethically?

Episode 5: What is digital sovereignty and why does it matter to your business?

Episode 6: How will quantum computing change the world?

Articles from the series will be published on Secure Futures.

La prima stagione di Insight Story è stata trasmessa a marzo 2023 ed è stata seguita da 30.000 persone.

Altre serie audio Kaspersky includono il documentario premiato con il Webby Honoree Fast Forward di Tomorrow Unlocked, dedicato ai tech trend passati e futuri e Kaspersky Transatlantic, il podcast più duraturo del brand sulle novità tecnologiche in materia di cybersecurity.