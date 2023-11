Kaspersky VPN per protocolli più efficaci

Kaspersky ha annunciato la versione aggiornata di Kaspersky VPN.

Per la prima volta questa offre caratteristiche di privacy migliorate e nuove funzionalità per Windows e Mac. Grazie a una crittografia più avanzata, Kaspersky VPN include protocolli all’avanguardia come Hydra e WireGuard. Il tutto per connessioni più sicure, veloci e affidabili. La nuova versione comprende anche una nuova Double VPN che aumenta la protezione della privacy, rendendo impossibile la visualizzazione del traffico o il rilevamento dell’indirizzo IP o della posizione dell’utente. Inoltre, sono disponibili più di 100 nuove posizioni dei server, che possono essere salvate come preferite per un accesso più comodo su Windows, Android e iOS.

Il recente studio How and Why People Use Virtual Private Networks mostra che gli utenti intervistati usano le VPN soprattutto per la sicurezza e la privacy. E tendono a utilizzarle continuamente. La maggior parte è preoccupata principalmente del fatto che le aziende raccolgano i loro dati personali. Ma anche che i governi vengano a conoscenza di e-mail private e che i siti web possano diffondere malware. I risultati della ricerca dimostrano che la protezione e la riservatezza dei dati sono ancora le principali preoccupazioni degli utenti.

Con Kaspersky VPN non solo Hydra ma anche WireGuard

In quest’ottica, gli aggiornamenti chiave di Kaspersky VPN includono funzionalità di protocollo affidabili e più elevate. Questo grazie all’utilizzo di Hydra – uno dei protocolli più potenti disponibili – per una velocità senza precedenti, ora su qualsiasi dispositivo Android-Windows o Mac-iOS. Il team sta utilizzando anche un altro importante protocollo denominato WireGuard.

Oltre a OpenVPN, WireGuard aggiunge ai router più di 100 località supportate in tutto il mondo. Inoltre, My Kaspersky ora supporta un miglior indirizzamento dei flussi. Il che aumenta l’efficienza dei router e rende l’esperienza online più veloce e comoda per gli utenti.

Double VPN è un’altra importante novità che migliora la protezione della privacy. Se abilitata, il traffico tra client e server di uscita viene crittografato due volte, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza, grazie alla presenza di un server intermedio. Di conseguenza, diventa impossibile leggere il contenuto del traffico o rilevare l’indirizzo IP dell’utente nella seconda posizione.

Accesso più comodo e semplice per gli utenti

Gli utenti di Kaspersky VPN adesso possono selezionare i server in oltre 100 località in tutto il mondo. Tra queste Bangladesh, Cina, Lettonia, Liechtenstein, Kyrgyzstan, Malesia e Russia-Novosibirsk.

Per le attività quotidiane, come lo streaming o il torrenting, gli utenti Android, iOS e Windows possono salvare le loro localizzazioni preferite per un accesso più comodo e semplice. Il tutto mentre i team di Kaspersky hanno potenziato le sedi disponibili aggiungendo server da 10 Gbps.

“Siamo consapevoli che quando si utilizza regolarmente una VPN è sempre necessario scendere a compromessi tra la velocità di connessione e la protezione della privacy. E questo non è mai un vantaggio, soprattutto quando si usa lo streaming, si gioca o si naviga. Abbiamo sviluppato e migliorato ulteriormente Kaspersky VPN per rispondere a questa e ad altre richieste degli utenti“ ha dichiarato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

“Secondo un recente AV-TEST, Kaspersky VPN si è classificata prima nella maggior parte delle categorie e ha dimostrato eccellenti funzionalità di download e velocità di torrenting. Questo sia nei test locali sia in quelli internazionali. Grazie ai continui miglioramenti e all’aumento dei livelli di privacy, il nostro obiettivo è fornire la migliore VPN possibile agli utenti. Inoltre, siamo felici che questo sia stato dimostrato da test indipendenti” ha concluso.

