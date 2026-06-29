Le frodi online colpiscono oltre la metà degli utenti

Secondo un nuovo studio globale condotto da Kaspersky, oltre la metà (56%) degli utenti di Internet ha subito una frode nell’ultimo anno, mentre il 45% è stato vittima di attacchi ai propri dispositivi, account o dati. In un contesto in cui le truffe sono sempre più sofisticate, le tecnologie di Kaspersky basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e sul Machine Learning (ML) aiutano gli utenti a proteggersi da questi schemi fraudolenti. Per offrire maggiore chiarezza e una migliore esperienza d’uso, queste funzionalità sono ora raggruppate in un’area dedicata all’interno delle app per Windows e macOS.

Il panorama delle frodi online continua infatti a evolversi rapidamente, con attacchi sempre più sofisticati, mirati e spesso basati sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono imbattersi in potenziali minacce in quasi ogni tipo di interazione digitale: e-mail, servizi di messaggistica, social media, negozi online o app.

Solo nel primo trimestre del 2026, le tecnologie anti-phishing di Kaspersky hanno bloccato oltre 140 milioni di tentativi di phishing e truffe, confermando quanto queste minacce siano ormai diffuse.

Secondo l’ultimo studio condotto dal centro di ricerche di mercato di Kaspersky, oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di aver subito truffe o frodi online nell’ultimo anno, mentre il 45% ha riferito di essere stato vittima di attacchi ai propri dispositivi, account o dati, tra cui hacking di account sui social media, fughe di dati e infezioni da malware.

Gli esperti di Kaspersky sottolineano come le truffe continuino a moltiplicarsi, sfruttando rapidamente ogni nuova tendenza o evento globale. Nel marzo 2026, ad esempio, le tecnologie anti-phishing di Kaspersky hanno rilevato un aumento delle attività fraudolente in occasione dei Mondiali 2026, individuando risorse false che imitavano i siti web ufficiali del torneo o sfruttavano l’evento per indurre gli utenti a compiere interazioni non sicure. Lo stesso approccio, che combina machine learning, riconoscimento dei modelli e analisi delle minacce in tempo reale, consente alle tecnologie Kaspersky di individuare un’ampia gamma di scenari fraudolenti: dalle tradizionali pagine di phishing ai negozi online falsi, fino alle truffe legate alle criptovalute e ad altri schemi in grado di causare perdite finanziarie.

Le campagne di truffa possono oggi essere alimentate anche da dati personali sottratti attraverso violazioni, malware di tipo “infostealer”, account compromessi e altre esposizioni online. I truffatori combinano queste informazioni per creare messaggi altamente mirati, impersonare contatti fidati o rendere le proprie truffe ancora più convincenti. Kaspersky Premium protegge gli utenti da queste e da altre minacce digitali, contribuendo a ridurre i rischi su tutti i dispositivi, inclusi gli smartphone, grazie a tecnologie di protezione specifiche per ogni piattaforma e potenziate dal rilevamento basato su AI e ML. Tra queste figurano gli strumenti di monitoraggio delle fughe di dati e del furto d’identità, che avvisano gli utenti in caso di potenziali esposizioni delle informazioni personali, Kaspersky Password Manager, che aiuta a mantenere credenziali sicure e uniche, e tecnologie di protezione comportamentale come System Watcher, che utilizza un monitoraggio avanzato del comportamento delle applicazioni e il riconoscimento dei modelli per individuare in tempo reale segnali di attività dannose o utilizzi impropri.

Nelle app Kaspersky per Windows e macOS, queste funzionalità sono ora raccolte in una sezione dedicata alla protezione dalle truffe basate sull’intelligenza artificiale, così da renderle più facili da individuare e comprendere. Nelle app mobili, invece, continuano a operare automaticamente in background.

“Le truffe basate sull’intelligenza artificiale sono una nuova realtà. Generate dall’IA, in costante aumento e in agguato ovunque, dai siti di vendita di biglietti contraffatti all’usurpazione dell’identità di amici sulle piattaforme di messaggistica, possono ingannare anche l’utente più esperto. Affidarsi esclusivamente alla propria capacità di individuare una truffa non è sufficiente. Per questo abbiamo integrato un sistema avanzato di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale direttamente nei nostri prodotti: la nostra tecnologia è così in grado di individuare ciò che l’occhio umano non riesce a vedere e di proteggere gli utenti in tempo reale” ha commentato Marina Titova, Vice President for Consumer Business di Kaspersky.

Le nuove etichette AI identificano l’insieme delle funzionalità che garantiscono una protezione completa contro le diverse minacce del web, consentendo agli utenti Windows e macOS di comprendere in che modo la soluzione protegge ogni aspetto delle loro interazioni digitali.

È possibile scaricare la versione aggiornata di Kaspersky Premium per Windows e macOS QUI.