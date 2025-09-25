Managed Service for API Performance per un ecosistema digitale più resiliente

Akamai Technologies, l’azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, annuncia il lancio della soluzione Managed Service for API Performance. Utilizzando la piattaforma APIContext, questo servizio combina l’esecuzione proattiva dei test, l’analisi degli esperti e l’ottimizzazione personalizzata per aiutare le aziende a mantenere le loro API veloci, affidabili e conformi nei complessi ambienti digitali moderni.

In un momento in cui le aziende dipendono sempre più dalle API per fornire servizi mission-critical sulle piattaforme, garantire le loro performance non è mai stato così importante. A differenza del monitoraggio tradizionale dei sistemi, le API richiedono una supervisione specializzata per gestire workflow, protocolli di autenticazione, requisiti di conformità e infrastrutture globali.

La soluzione Akamai Managed Service for API Performance risolve direttamente questi problemi. Il servizio esegue continuamente le operazioni di test e monitoraggio richieste, oltre ad indirizzare gli ambienti delle API in modo da garantire tempi di attività, velocità e rispetto degli standard previsti, anche nelle implementazioni ibride o multicloud.

“Le API sono il cuore pulsante delle attività aziendali, quindi, mantenerle veloci, resilienti e conformi agli standard richiesti è un vantaggio competitivo“, ha affermato Patrick Sullivan, CTO of Security Strategy di Akamai. “Con Akamai Managed Service for API Performance, gli utenti possono usufruire di un partner dedicato in grado di anticipare i problemi, accelerare le risposte e ottimizzare le performance nell’ecosistema digitale“.

Le principali funzioni offerte dalla soluzione Managed Service for API Performance sono:

Monitoraggio e risposta agli incidenti 24/7. Vengono eseguiti continuamente test sintetici insieme alla verifica degli incidenti da parte di esperti per garantire livelli costanti di operatività ed efficienza delle API. Concepito per scalare a livello globale, il servizio supporta l’aumento del personale IT e offre un eccellente controllo qualità.



Piani d’azione personalizzati. La creazione di report a livello esecutivo mette in evidenza le metriche sull’integrità delle API, le tendenze per le performance e l’impatto aziendale. I piani consigliati cambiano in base alle caratteristiche degli ambienti in continua evoluzione, perfezionando tutti gli aspetti, dalla sensibilità degli avvisi alla progettazione dei workflow.

Guida di esperti. Gli analisti di Akamai scoprono i modelli nascosti delle performance, come rallentamenti, mancate corrispondenze di schemi e problemi ricorrenti degli endpoint, presentando i risultati su dashboard chiari e fruibili.

Monitoraggio completo delle performance. Identifica le anomalie in base all’area geografica e alla rete, verificando, al contempo, le API rispetto alle specifiche OpenAPI e agli standard di riferimento per le normative. Vengono eseguiti continuamente controlli sintetici, attivando avvisi immediati e indagini condotte da esperti in caso di eventuali interruzioni dei servizi.

Visibilità su cloud e infrastrutture. Vengono monitorati gli ambienti multicloud, le configurazioni dei sistemi DNS e SSL, nonché l’intera catena della delivery su Internet per individuare i colli di bottiglia dall’origine del problema all’utente.

Standard di riferimento per le performance e la conformità. Vengono stabiliti gli standard di riferimento per l’integrità delle API, che sono integrati perfettamente con gli strumenti di monitoraggio delle performance esistenti per migliorare la correlazione e le informazioni sui componenti dell’osservabilità.

Conformità alle normative. APIContext monitora sia le performance che la conformità alle normative, garantendo che le API soddisfino tutti i requisiti previsti, ad esempio, in termini di disponibilità e latenza, dai vari regolamenti vigenti (DORA, NIS2, MAS TRM, SEC SCI) e dalle altre normative a livello finanziario e per le infrastrutture critiche.

Preparazione per gli audit di conformità. Ogni chiamata sintetica viene registrata con una tracciabilità completa, producendo record antimanomissione dei tempi di attività, dell’integrità delle risposte e della conformità agli standard, che forniscono ai responsabili della conformità le necessarie prove da poter utilizzare durante gli audit o le indagini degli enti di controllo.

“Mentre i requisiti di resilienza diventano sempre più importanti, i tempi di attività sono ora un aspetto imprescindibile per le aziende“, ha affermato Mayur Upadhyaya, CEO di APIContext, il partner per il lancio della soluzione. “Le API sono il fulcro dei servizi digitali e le loro performance plasmano direttamente le customer experience e le experience digitali. Collaborando con Akamai, possiamo consentire alle aziende di soddisfare queste esigenze con la massima tranquillità“.

Akamai espande le sue funzionalità di sicurezza delle API con questo nuovo servizio gestito per fornire non solo protezione, ma un’ottimizzazione proattiva delle performance. Le organizzazioni ora possono delegare il compito della continua ottimizzazione delle API agli esperti di Akamai per migliorare i risultati aziendali e le user experience.