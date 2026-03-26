Netskope ottiene la AWS Security Competency

Netskope, specialista nei moderni ambiti di sicurezza e networking per l’era del cloud e dell’AI, ha annunciato di aver ottenuto la qualifica Amazon Web Services (AWS) Security Competency per la sicurezza dell’AI. Netskope soddisfa in modo certificato i requisiti tecnici e qualitativi di AWS per fornire ai clienti AWS soluzioni leader in grado di mettere in sicurezza e proteggere i workload di intelligenza artificiale in tutti i principali casi d’uso della sicurezza AI.

La rapida adozione dell’AI sta trasformando il modo in cui i clienti sviluppano e utilizzano le applicazioni, ma sta anche introducendo nuovi rischi di sicurezza che richiedono competenze specialistiche. Lo Shadow AI è solo uno degli esempi di rischio persistente che le organizzazioni stanno osservando: secondo il recente Cloud and Threat Report 2026 di Netskope, quasi la metà (47%) degli utenti di AI generativa utilizza applicazioni AI personali.

La categoria AI Security all’interno dell’AWS Security Competency aiuta i clienti a identificare i partner AWS con una profonda esperienza nella protezione degli ambienti AI, per affrontare meglio questi rischi, dallo Shadow AI al traffico non umano. La profonda competenza di Netskope su AWS e la capacità di fornire soluzioni in modo perfettamente integrato sull’infrastruttura AWS aiutano le organizzazioni ad adottare, sviluppare e distribuire la sicurezza nei propri ambienti AWS, migliorando complessivamente il loro livello di protezione.

Netskope aiuta i clienti a proteggere i workload di AI attraverso la sua piattaforma Netskope One. Di seguito alcuni dei principali casi d’uso:

Ottimizzazione dei percorsi di rete verso destinazioni AI critiche , incluse applicazioni AI ospitate su cloud pubblici, privati o neo-cloud. Grazie alle funzionalità NewEdge AI Fast Path , i clienti possono ridurre latenza e costi, ottimizzare le prestazioni, rafforzare la resilienza e garantire un’esperienza sicura ai team.

Visibilità e analisi per una sicurezza dei dati pronta per l’AI grazie a Netskope One Data Lineage. Basandosi sui controlli avanzati di sicurezza dei dati di Netskope, la soluzione consente ai team di tracciare e visualizzare il movimento dei dati sensibili all’interno dell’intera organizzazione, permettendo di portare avanti con fiducia i programmi di innovazione basati sull’AI.

Protezione delle interazioni AI abilitate dal Model Context Protocol (MCP) . MCP sta emergendo come metodo preferenziale per collegare gli agenti AI alle risorse aziendali. Netskope One offre piena visibilità sull’utilizzo degli strumenti MCP , applicando il principio del minimo privilegio, proteggendo i dati sensibili e garantendo la conformità.

Accesso di rete Zero Trust universale (UZTNA) potenziato dall’AI tramite la soluzione UZTNA avanzata di Netskope. Netskope fornisce funzionalità di intelligence sui dispositivi basate sul contesto, offrendo visibilità su tutti i dispositivi connessi e semplificando la gestione dello ZTNA attraverso la creazione automatizzata di policy granulari.

“Il programma AWS Security Competency per la sicurezza dell’AI distingue i fornitori che dimostrano un’elevata capacità di innovazione e che permettono ai clienti di ottenere nuovo valore nei loro percorsi di adozione dell’AI”, ha dichiarato John Martin, Chief Product Officer di Netskope. “Netskope vanta una lunga e comprovata esperienza nel mantenere al sicuro i dati dei clienti, e questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma dell’ampiezza e della profondità delle soluzioni che offriamo per proteggere i workload di AI.”