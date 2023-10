Nuovi servizi di sicurezza gestiti da SE

Schneider Electric ha presentato una nuova offerta di servizi di sicurezza gestiti, i Managed Security Services (MSS). Lo ha fatto per aiutare i propri clienti ad affrontare l’aumento del rischio informatico negli ambienti di tecnologia operativa (OT) associato alle esigenze di accesso remoto e alla connettività.

Nel 2022 è stata rilevata la più alta percentuale di attacchi cibernetici nell’industria manifatturiera. Preoccupante anche lo scenario italiano nel quale, come riporta il CLUSIT nel suo rapporto sulla Sicurezza ICT 2023, il numero di attacchi gravi nel settore è aumentato del 191,7% dal 2021.

A cosa servono servono i servizi di sicurezza gestiti

Alla luce di tutto ciò, le imprese riconoscono sempre di più la necessità di adottare soluzioni innovative per la cybersecurity. Soluzioni utili a ridurre al minimo i tempi di inattività, la perdita di proprietà intellettuale e altri rischi causati dalle vulnerabilità di sistema.

Schneider Electric è uno dei pochi fornitori globali di servizi di sicurezza gestiti che integra il monitoraggio della sicurezza e il servizio di remediation. Il tutto a difesa delle infrastrutture digitali in tutti i tipi di aziende e settori. Questa nuova offerta monitora i rischi noti e protegge reti, sistemi e dati in ambienti IT, OT e cloud. Ognuno di essi ha protocolli e vettori di attacco specifici. I nuovi Managed Security Services possono aiutare i clienti a ridurre il rischio di nuove minacce e attacchi sofisticati che questi ambienti tecnici e operativi affrontano.

La soluzione di servizi gestiti è agnostica, pertanto si può inserire nell’infrastruttura IT/OT di qualsiasi organizzazione. Questo adattandosi alle tecnologie esistenti, al suo budget e al suo livello di maturità. Grazie a funzionalità avanzate di machine learning e analisi dei trend, i Managed Security Services consentono di ottimizzare i processi in modo continuativo e di affrontare le minacce in tempo reale. I servizi includono un’assistenza attiva tutto l’anno, 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Lo fanno attraverso il cybersecurity hub di Schneider Electric, in cui è all’opera un team tecnico e di supporto sempre disponibile a livello globale.

Sicurezza gestita indispensabile per molte aziende

Nel quadro del Cybersecurity Connected Service Hub (CCSH) globale di Schneider Electric, la nuova offerta mette a disposizione sotto forma di servizi flessibili tecnologie collaudate. Questo per monitorare le minacce informatiche e rispondere tempestivamente per conto dei clienti. Un’opportunità importante dato che poche aziende dispongono di risorse specifiche e figure specializzate per la cybersecurity.

“I servizi di sicurezza gestiti, aiuteranno i nostri clienti ad adottare le più evolute pratiche di sicurezza informatica, a rispondere prontamente ai rischi e ad allinearsi alle esigenze normative, consentendo loro di concentrarsi sulla loro attività principale.”, ha commentato Jay Abdallah, Vice President of Cybersecurity Solutions and Services di Schneider Electric.“Questa nuova offerta per la sicurezza informatica, che si colloca nel quadro della nostra ampia gamma di soluzioni pensate per rendere le organizzazioni più efficienti, evolverà continuamente e aiuterà i nostri clienti a proteggersi dalle nuove minacce informatiche che possono presentarsi, e si presenteranno”.