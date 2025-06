Okta: progetti ambiziosi per emergere nel mercato italiano

In un contesto in cui la cybersicurezza rappresenta una priorità per imprese e istituzioni, la gestione dell’identità digitale si afferma come un fattore abilitante per la trasformazione digitale. Okta, specialista globale nelle soluzioni di Identity and Access Management (IAM), annuncia il rafforzamento delle proprie attività in Italia, con un team locale dedicato, nuovi investimenti e una crescita già tangibile sul mercato.

A meno di un anno dall’avvio operativo nel nostro Paese, Okta ha già conquistato oltre 140 clienti italiani, confermandosi come player di riferimento per le organizzazioni che puntano su innovazione, scalabilità e sicurezza.

“L’Italia è un mercato industriale maturo, con un tessuto imprenditoriale sempre più orientato all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione dei servizi”, spiega Giovanni Natalino, Country Manager di Okta Italia. “Per questo abbiamo scelto di investire in modo concreto, portando qui il nostro modello focalizzato esclusivamente sull’IAM, in ottica cloud-native e multicloud”.

Identità digitale: da nicchia a leva strategica

Negli ultimi anni l’IAM ha vissuto un’evoluzione profonda: da tecnologia specialistica a componente critica delle architetture Zero Trust, con un ruolo centrale nella protezione sia degli ambienti interni (dipendenti, IT aziendale) sia dell’interazione con il cliente finale. L’identità digitale diventa così un abilitatore di esperienze fluide, omnicanale e sicure, oltre che un elemento chiave per garantire la conformità normativa (GDPR, PSD2).

In Italia, l’interesse per queste soluzioni è trainato anche dalla crescente necessità di competere sui mercati globali: molte imprese, in particolare nei settori retail, moda, turismo e manifattura, operano a livello internazionale e devono garantire accessi sicuri e user experience di alto livello.

Okta: una strategia chiara e due piattaforme complementari

A differenza di altri player del mercato che propongono soluzioni multi-suite, Okta ha scelto un approccio verticale, interamente focalizzato sull’Identity and Access Management. Al centro della sua strategia ci sono due piattaforme pensate per rispondere in modo sinergico alle diverse esigenze delle aziende: da un lato, Okta Identity Cloud, rivolta alla gestione delle identità e degli accessi in ambito entreprise, e dall’altro Auth0, piattaforma flessibile progettata per supportare le interazioni digitali con i clienti finali, come nel caso di e commerce e applicazioni omnicanale. Entrambe le soluzioni si basano su un’architettura SaaS cloud-native, scalabile e integrabile con oltre 7.000 applicazioni e servizi. Questa doppia offerta consente alle imprese italiane – in particolare a quelle orientate all’export o alla trasformazione digitale – di affrontare le sfide della cybersecurity e dell’esperienza utente con strumenti specialistici, affidabili e perfettamente adattabili ai propri modelli di business.

Obiettivo: crescita sostenibile e valore per le imprese italiane

Il rafforzamento della presenza in Italia rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione europea di Okta. L’obiettivo è costruire un rapporto sempre più solido con le imprese italiane, supportandole nei processi di digitalizzazione, miglioramento della sicurezza e ottimizzazione della customer experience.

“Oggi l’identità non è più solo una questione di sicurezza. È un vantaggio competitivo e una leva per accelerare l’innovazione, perché sempre più spesso è legata a obiettivi concreti di user experience, retention, conversione e, in ultima analisi, di crescita del business”, conclude Giovanni Natalino.