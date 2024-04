secsolutionforum 2024 sarà online dal 17 al 19 aprile

Manca poco per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, secsolutionforum 2024, l’unico evento digitale dedicati ai professionisti della sicurezza al tempo della “Phygital Security” online. Per l’edizione di quest’anno, che sarà online dal 17 al 19 aprile, secsolutionforum si arricchisce di nuovi contenuti e punta su integrazione e convergenza della sicurezza logica.

secsolutionforum 2024, che si svolgerà in live streaming, vedrà la partecipazione di esperti tra i più qualificati e autorevoli nei diversi ambiti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni maggiormente rappresentative del comparto security, antincendio e cybersecurity. Il Comitato Scientifico di secsolutionforum riunisce alcuni tra i più noti e brillanti esperti del settore, oltre alle associazioni partner, ha creato una vera e propria arena digitale, dove i professionisti della sicurezza potranno intercettare i cambiamenti in corso, cogliere opportunità e soluzioni per la resilienza, aggiornarsi su tutte le novità che attraversano il comparto security, ma soprattutto approfondire conoscenze e competenze attraverso sessioni formative, con rilascio di crediti, tavole rotonde sulle dinamiche di mercato, focus tecnologici e convegni specialistici di altissimo livello.

secsolutionforum 2024: un programma dove attualità e avanguardia si incontrano

Durante le tre giornate le sessioni formative, i workshop delle aziende e i talk show intervalleranno il main topic dell’evento inaugurato dalla Tavola Rotonda di apertura “Sostenibilità, cybersecurity, etica e privacy, responsabilità sociale: rendere competitiva la sicurezza in un mondo smart” che vedrà la partecipazione di Alvise Biffi (Vicepresidente di Assolombarda), Alessandro Bove (Ricercatore di tecnica e pianificazione urbanistica presso l’Università di Padova), Giulio Iucci (Presidente di ANIE Sicurezza), Alessandro Manfredini (Presidente di AIPSA) e ​Pierluigi Perri (Avvocato, Professore di “Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili” presso l’Università Statale di Milano).

Voce quindi soprattutto alle tecnologie d’avanguardia, alla cybersecurity e all’integrazione di nuove tecnologie come intelligenza artificiale e cloud e grande spazio al tema della sostenibilità e alla trasformazione digitale che sta permeando tutto il comparto.

La terza giornata di secsolutionforum 2024 sarà infatti ampiamente dedicata a una delle protagoniste di secsolutionforum, la Smart City. Introdotta nella mattinata dal convegno Videosorveglianza Urbana integrata – Progettare la sicurezza in modo sostenibile: casi pratici e metodologia, in cui interverranno Alessandro Bove (Università di Padova), Giulio Iucci (ANIE Sicurezza), Gian Guido Nobili (FISU), Antonio Avolio (AIPS) e l’avvocato Marco Soffientini, e approfondita nel pomeriggio dal talk show “Pillole di Smart City” dal titolo “Sostenibilità Sicura. Sicurezza per la sostenibilità”, che sarà moderato da Alessandro Bove e vedrà gli interventi di Marco Soffientini (Avvocato esperto di privacy), Marco Augusto Mariani (GFM Group), Gianni Sabato (Doingpro) e Antonio Macaluso (SKP Technology).

Saranno numerosi, inoltre, gli incontri dedicati a un tema sempre d’attualità: la cybersecurity. Durante le tre giornate verrà dato ampio spazio alla direttiva NIS2, dedicata alle misure messe in atto per fornire un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l’Unione Europea, con Roberto Sammarchi, Avvocato e Consigliere nazionale AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, mentre Marco Rodolfo Bozzetti Presidente AIPSI presenterà “L’evoluzione degli attacchi digitali in Italia dall’indagine OAD-AIPSI”. Anche diversi workshop di aziende approfondiranno le soluzioni per fornire una protezione completa degli asset, dal risk assesment alla compliance in tema di sicurezza informatica.

Al secsolutionforum 2024 non mancheranno i classici appuntamenti destinati alla formazione su normative, antincendio con un approfondimento dedicato al Decreto Controlli, videosorveglianza e privacy e le tavole rotonde di settore che affronteranno sfide e innovazioni nel campo dell’antintrusione e videosorveglianza.

Uno sguardo al futuro

secsolutionforum 2024 ha l’obiettivo di fornire a tutti i professionisti e alle aziende italiane gli strumenti per rimanere competitivi in un mercato che cambia, evolve e abbraccia nuove tecnologie, dove le normative e le innovazioni tecnologiche vanno di pari passo alle minacce alla sicurezza sempre più sofisticate.

Secsolutionforum 2024, patrocinata come sempre dalle maggiori associazioni che supportano le diverse categorie del settore sicurezza e non solo, è l’appuntamento da non perdere, assolutamente necessario per tutti i professionisti di settore per rimanere al passo con il mercato odierno e i rapidi mutamenti in atto, per comprendere gli scenari di espansione e per non restare fuori dai giochi.

L’evento è dedicato a Security Manager, Data Manager, IT e ICT Manager, Progettisti/Consulenti, Impiantisti, Installatori, Manutentori e System Integrator, Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, DPO e Consulenti Privacy.

Dichiarazioni

Andrea Sandrolini, Managing Director di Ethos Media Group, ha commentato:

“Il comparto della sicurezza deve entrare nel futuro, non si può più aspettare. Le nuove tecnologie e la trasformazione digitale sono imperative e alla portata di tutti, dall’installatore alla PMI, alla Pubblica Amministrazione. La sicurezza va nella direzione di smart city, smart building e smart energy dove innovazione significa efficienza, integrazione e soprattutto sostenibilità, tre pilastri che non possono mancare nelle città del futuro. E i riflettori sono puntati sulle competenze nella cybersecurity, un tema che non è più possibile ignorare nella società sempre più connessa e fondata sui dati. Al secsolutionforum 2024 avremo ospiti che ci porteranno un grande valore aggiunto e applicazioni reali, tavoli di discussione di alto livello e i maggiori esperti di enti e associazioni del comparto”.