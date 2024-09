Trend Micro potenzia l’AI con NVIDIA AI Enterprise

Sono numerose le iniziative che Trend Micro ha intrapreso per dare forma alle implementazioni future dell’AI da parte di aziende private e pubbliche amministrazioni. Fra queste, una nuova soluzione, inclusa in Trend Micro Vision One Sovereign Private Cloud — potenziata dai microservizi NVIDIA NIM, parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise — consentirà alle organizzazioni di massimizzare il potenziale dell’AI garantendo la resilienza aziendale.

Eva Chen, co-fondatrice e CEO di Trend Micro, afferma: “Non stiamo semplicemente reagendo a un mondo dominato dall’intelligenza artificiale: lo stiamo costruendo, assicurandoci che ogni team possa innovare in modo sicuro senza aumentare i rischi. Le nuove tecnologie, se adottate correttamente, dovrebbero rafforzare la resilienza aziendale, non comprometterla. Come già accaduto con la sicurezza nel cloud, stiamo aprendo nuove frontiere nell’uso dell’intelligenza artificiale per la sicurezza dell’intelligenza artificiale”.

“Le aziende e le pubbliche amministrazioni cercano modalità per integrare in modo sicuro l’AI nei sistemi mission-critical, mantenendo al contempo il pieno controllo dei dati proprietari”, dichiara Justin Boitano, Vice President of Enterprise Products di NVIDIA. “La piattaforma software NVIDIA AI Enterprise offre le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza necessarie per la protezione avanzata dei dati e l’efficienza operativa”.

L’adozione di nuove tecnologie può rappresentare una sfida e i leader aziendali e del settore pubblico di tutto il mondo sono impegnati a ridurre i rischi in ogni fase del processo. Trend Micro riconosce l’importanza dell’AI generativa e, in collaborazione con NVIDIA, sviluppa strategie per proteggerla e favorire trasformazioni aziendali durature. Strategie di integrazione poco lungimiranti, che privilegiano eccessivamente i risultati immediati, possono esporre a rischi elevati, come configurazioni errate, vulnerabilità o violazioni dei dati.

Trend Micro si focalizza sulla comprensione delle evoluzioni infrastrutturali, dei comportamenti degli utenti e delle esigenze operative per tutelare i dati da minacce note e sconosciute, in ogni fase dell’adozione di nuove tecnologie.

La tecnologia NVIDIA si unisce ai 35 anni di esperienza di Trend Micro nel supportare imprese e PA nella digital transformation. La tecnologia di Trend Micro è certificata per soddisfare i requisiti di conformità specifici in oltre 175 Paesi e questo rende l’azienda leader a livello globale nell’adattamento alle normative sulla sicurezza e nella protezione del dato. Indipendentemente dall’ambiente del cliente — cloud, SaaS, on-premises, sovereign, privato o data center AI — Trend Micro si estende su Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud e container che possono spostarsi tra diverse piattaforme. GMI Cloud supporta l’accesso on-demand alle GPU NVIDIA Tensor Core ed è un partner tecnologico per l’AI di Trend Micro.

Alex Yeh, CEO di GMI Cloud, dichiara: “Non abbiamo ancora visto nessuno introdurre capacità di sicurezza di questo livello per la tecnologia AI. Per noi è importante utilizzare le stesse regole e piattaforme di sicurezza per gestire l’AI dei clienti in qualsiasi ambiente”.

L’integrazione di Trend Micro con la piattaforma NVIDIA AI — compresa NVIDIA AI Enterprise, che include i microservizi NVIDIA NIM, il framework di cybersecurity NVIDIA Morpheus e altro — soddisfa le esigenze attuali di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni di infrastrutture critiche di tutto il mondo, che cercano partner tecnologici affidabili ed efficienti per guidare l’implementazione e le operazioni AI.

AI per la Sicurezza

Trend Vision One Companion, un assistente AI che sfrutta i microservizi NVIDIA NIM e il computing accelerato, offrendo rilevamento e risposta proattivi alle minacce e la protezione dei dati sensibili anche in ambienti isolati, accelerando la produttività e la risposta agli attacchi. I clienti della piattaforma Trend Vision One, che utilizzano NVIDIA Morpheus, traggono vantaggio dai modelli di extended detection and response (XDR), capaci di elaborare e classificare volumi più ampi di dati utente con maggiore efficienza. Questo permette di rilevare minacce e anomalie in tempi più rapidi, riducendo il rumore e creando impronte digitali basate sui comportamenti abituali degli utenti. Di conseguenza, gli analisti possono concentrarsi sugli eventi più critici

Sicurezza per l’AI

Anche le organizzazioni più strettamente controllate, come le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture critiche, possono utilizzare l’AI senza compromettere la sovranità dei dati grazie all’integrazione di Trend Vision One Sovereign and Private Cloud con i microservizi NVIDIA NIM.