SB Italia acquisisce Doxinet

SB Italia, azienda specializzata nel settore delle soluzioni digitali, annuncia l’acquisizione di Doxinet, protagonista di primo piano nel mercato delle piattaforme per la gestione delle Note Spese con la soluzione SmartEx. Questa operazione è di particolare importanza strategica per SB Italia, perché va ad arricchire l’offerta di servizi digitali e a rafforzare la capacità dell’azienda di integrare sistemi di firma elettronica, un aspetto sempre più cruciale nel contesto della digitalizzazione aziendale.

Una sinergia strategica per una trasformazione digitale completa

Doxinet è nota sul mercato per le sue quattro aree di business, ciascuna delle quali offrirà ora un valore aggiunto strategico per SB Italia:

· Note spese: SmartEx è la soluzione web e mobile per digitalizzare e gestire tutto il processo delle Note Spese e Trasferte Aziendali e vanta più di 30.000 utenti e più di 130 clienti con nomi di prestigio, fra cui BTicino, Carglass, Chanel Group, EMG Synergie KPMG, Pasquale Bruni, Randstad e Vimar. La soluzione SmartEx è riconosciuta per la sua capacità di semplificare e ottimizzare la gestione delle note spese, rendendola un pilastro fondamentale dell’offerta di SB Italia.

· Service Documentale & BPO: Doxinet offre servizi documentali e di Business Process Outsourcing altamente specializzati, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa delle aziende clienti.

· Mercato assicurativo: dal 2010, Doxinet vanta una competenza consolidata di Application Maintenance e Gestione Operations nel mercato Insurance in particolare sulle Aree Vita e Danni. Questa expertise sarà fondamentale per SB Italia nel rafforzare la propria presenza in questo settore strategico.

· Progetti IT: Doxinet ha sviluppato negli anni la capacità di sviluppare progetti innovativi custom con utilizzo di framework di AI in particolare nel settore del recruiting/education. Queste soluzioni ampliano l’orizzonte di SB Italia nel settore dell’educazione e della selezione del personale.

Una piattaforma end-to-end per una maggiore efficienza e trasparenza

“L’acquisizione di Doxinet non solo espande la nostra gamma di servizi, ma ci permette di fornire una piattaforma end-to-end che automatizza e semplifica i processi aziendali”, ha dichiarato Massimo Missaglia, CEO di SB Italia. “Grazie all’integrazione dei sistemi di firma elettronica con le soluzioni di gestione delle note spese, siamo in grado di ridurre i tempi di approvazione e garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità, posizionandoci come fornitore di riferimento per le aziende che cercano di digitalizzare e ottimizzare i propri processi amministrativi e gestionali. La soluzione globale per la gestione delle note spese di Doxinet, che affianca le soluzioni di timesheet e rilevazione presenze, rappresenta un valore aggiunto significativo per SB Italia. Questa acquisizione consente all’azienda di offrire una proposta di valore ancora più robusta e completa, rispondendo alle crescenti esigenze di digitalizzazione delle imprese.”

Impatto strategico e prospettive future

“L’integrazione delle soluzioni di Doxinet ci permette di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze delle aziende che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale”, ha aggiunto Missaglia. “Siamo entusiasti di accogliere il team di Doxinet nella nostra famiglia e di collaborare per portare avanti la nostra missione di trasformazione digitale”.

Anche la direzione di Doxinet ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase. “Siamo orgogliosi di unirci a SB Italia, un’azienda che condivide i nostri valori di innovazione e qualità”, ha commentato Antonio Vismara, CEO di Doxinet. “Questa acquisizione ci permette di portare le nostre soluzioni a un livello superiore, integrandole in un ecosistema digitale più ampio e potente”.

Con questa acquisizione, SB Italia continua a consolidare la propria posizione di leader nel settore delle soluzioni digitali, offrendo ai propri clienti strumenti all’avanguardia per la gestione e l’ottimizzazione dei processi aziendali. L’integrazione delle soluzioni di Doxinet rappresenta un valore aggiunto significativo, permettendo a SB Italia di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di digitalizzazione delle imprese.

“L’acquisizione di Doxinet è un passo importante nella nostra strategia di crescita e innovazione”, ha concluso Missaglia. “Siamo fiduciosi che questa operazione porterà benefici significativi ai nostri clienti e contribuirà a rafforzare la nostra posizione nel mercato delle soluzioni digitali”.