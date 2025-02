Security Summit: a Milano l’inaugurazione dell’edizione 2025

Le tre giornate di Milano, l’11, il 12 e il 13 marzo aprono il 2025 di Security Summit, il convegno dedicato alla cyber security organizzato da Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, con Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica.

L’appuntamento è presso Unahotels Expo Fiera Milano.

Sessioni plenarie, focalizzate su temi di attualità e sull’analisi dell’impatto socioeconomico e politico delle minacce cyber, saranno affiancate da tre percorsi – tecnico, gestionale e legale – per un totale di 60 sessioni, che consentiranno al pubblico di accedere a sessioni specifiche di formazione e aggiornamento (con crediti CPE), con il contributo di specialisti a livello nazionale e internazionale, di istituzioni, imprese, di università e centri di ricerca. Nelle tre giornate sono inoltre previste occasioni di networking con gli esperti di Clusit.

Le sessioni plenarie di Security Summit 2025

Prima giornata

L’11 marzo alle ore 9.15, il Security Summit 2025 si apre con la presentazione del Rapporto Clusit 2025.

Frutto della collaborazione continuativa di oltre cento professionisti nell’ambito di Clusit, il Rapporto Clusit fornisce annualmente il quadro esaustivo della situazione globale della sicurezza informatica, avvalendosi anche del contributo di soggetti pubblici e privati che condividono con Clusit esperienze e ricerche sul campo con informazioni e dati inediti.

Alcuni degli autori del Rapporto illustreranno nella sala plenaria di Security Summit la situazione globale e italiana della cybersecurity, evidenziando tipologia di attacchi e tecniche utilizzate, i settori maggiormente colpiti e geografia delle vittime, fornendo un’analisi super partes. Aprirà i lavori Anna Vaccarelli, Presidente Clusit. Interverrà Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Paolo Giudice, Segretario Generale di Clusit, sottolinea: “Clusit si propone come fonte primaria di dati e analisi per i professionisti della sicurezza informatica, guidando lo sviluppo di strategie di cyber security. Il Rapporto Clusit e il dibattito che lo accompagna rappresentano un punto di partenza fondamentale in questo percorso“.

Nel 2024, il Rapporto Clusit ha superato gli 80.000 download dal sito Clusit, un dato che conferma il suo ruolo di riferimento per i professionisti della cyber security.

In chiusura della prima giornata di Security Summit 2025, è prevista la sessione plenaria “Aria di cambiamenti: come le aziende italiane stanno affrontando la sfida evolutiva della NIS2?” a cura di Women for Security, la community delle professioniste della cybersecurity, che si confronteranno con aziende dei settori manifatturiero, aerospaziale, logistica e distribuzione sugli impatti e i cambiamenti che la normativa sta portando nel panorama italiano ed europeo della sicurezza informatica.

Con introduzione di Cinzia Ercolano, Fondatrice delle Women For Security e moderazione di Luca Bechelli, Comitato Direttivo Clusit.

Seconda giornata

Il 12 marzo l’appuntamento è con la sessione dedicata all’utilizzo duale dell’Intelligenza Artificiale: AI suoi ordini? Scenari e prospettive di un futuro artificiale. Giorno dopo giorno, l’intelligenza artificiale attira nel suo vortice ogni aspetto delle nostre vite. Al Security Summit non si parlerà, infatti, solo di cyber security: accademici ed esperti si confronteranno sull’impatto dell’AI nei vari ambiti del nostro vivere civile: dalla geopolitica, alle sfide demografiche, all’occupazione, al marketing, alla salute.

Con la moderazione del giornalista Massimo Cerofolini, ne dibatteranno:

Cosimo Accoto, UNIMORE | MIT (Boston)

Giusella Finocchiaro, Università di Bologna

Fosca Giannotti, Scuola Normale Superiore Pisa

Emanuela Girardi, Pop AI

Giuseppe Mayer, Talent Garden Italia | Talent Garden Med

Stefano Quintarelli, Clusit

Terza giornata

La sessione plenaria del 13 marzo chiuderà infine Security Summit, con un panel volto ad esplorare “Il giornalismo in ambito cyber. Di cosa ha bisogno l’Italia”, in cui – con la moderazione di Gabriele Faggioli, Presidente Onorario di Clusit – si confronteranno alcuni giornalisti impegnati sul fronte della cyber security:

Francesco Condoluci, Notizie.it

Arturo Di Corinto, Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Alberto Giuffrè, Sky Tg24

Alessandro Longo, Repubblica – Cybersecurity360

Marco Lorusso, Sergente Lorusso

Baldo Meo, già Responsabile del Dipartimento Relazioni con i Media e Comunicazione presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Enrico Pagliarini, Sole24Ore

Rosita Rijtano, CityNews

Marco Schiaffino, Radio Popolare

Andrea Signorelli, Repubblica

Olivia Terragni, RedHotCyber

Luca Zorloni, Wired Italia

Modalità di partecipazione e le prossime tappe del Security Summit 2025

Il programma completo di Security Summit è in aggiornamento al sito dell’evento. La tre giorni è a partecipazione gratuita, previa registrazione, e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Dopo Milano, Security Summit farà tappa a Roma (25 giugno), Napoli (25 settembre), Verona (15 ottobre); il 5 novembre è prevista l’edizione Streaming Security Summit, accessibile interamente da remoto. Sono altresì in agenda appuntamenti dedicati ai settori verticali Energy & Utilities, Healthcare, Manufacturing.