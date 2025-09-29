SimpleCyb: sicurezza OT a portata di PMI

SimpleCyb, la cybertech tutta italiana che offre soluzioni di cyber security a protezione delle piccole e medie imprese nazionali, presenta SimpleDefence OT, la nuova offerta OT pensata per le PMI del comparto manifatturiero.

Il comparto manifatturiero è oggi l’obiettivo privilegiato degli attacchi OT. Da un lato assistiamo a minacce sempre più sofisticate e mirate, dall’altro ci troviamo davanti a impianti industriali con cicli di vita pluridecennali, basati su sistemi legacy ormai obsoleti e incapaci di supportare le moderne soluzioni di difesa. Una criticità strutturale che, unita alla crescente interconnessione delle fabbriche, amplia enormemente la superficie d’attacco: ogni macchina connessa diventa un potenziale punto di ingresso, mentre il fattore umano resta la vulnerabilità più sfruttata dai cyber criminali.

Per le piccole e medie imprese industriali lo scenario è reso ancora più complesso da risorse limitate, assenza di personale specializzato e priorità concentrate sugli obblighi normativi piuttosto che su una protezione reale, che le rendono bersagli facili e poco preparate soprattutto nel percepire la reale portata dei rischi.

È in questo contesto che nasce SimpleDefence OT di SimpleCyb: una soluzione progettata per dare finalmente alle PMI industriali ciò di cui hanno più bisogno — visibilità totale, controllo continuo e protezione attiva degli ambienti operativi. Con SimpleDefence OT ogni impresa può conoscere davvero la propria infrastruttura, rilevare anomalie prima che diventino incidenti e affrontare con sicurezza le nuove sfide della cyber security industriale.

“Le piccole e medie imprese industriali rappresentano il cuore della nostra economia, ma troppo spesso non dispongono degli strumenti adeguati per affrontare le nuove sfide della cyber security OT. La crescente complessità delle minacce e la presenza di sistemi legacy rendono questo comparto particolarmente vulnerabile,” commenta David Baldinotti, CEO di SimpleCyb. “Con SimpleDefence OT vogliamo offrire una risposta concreta: una soluzione accessibile, scalabile e in linea con le normative internazionali, capace di garantire visibilità e protezione reale anche a chi non può contare su grandi team IT interni. Crediamo che la sicurezza non debba essere un privilegio delle grandi aziende, ma un diritto di tutte le imprese che vogliono crescere e innovare in sicurezza“.

Con SimpleDefence OT le aziende possono costruire una mappa aggiornata e completa della propria rete, individuare dispositivi e connessioni, analizzare i comportamenti e rilevare tempestivamente potenziali anomalie. Un approccio che consente non solo di innalzare i livelli di sicurezza, ma anche di avviare un percorso strutturato verso la compliance NIS2 e gli standard internazionali più avanzati, come l’IEC 62443.

Le principali funzionalità di SimpleDefence OT:

Inventariamento automatico : rilevamento della rete e identificazione dei dispositivi con informazioni avanzate (vendor, firmware, indirizzamento, porte, VLAN, protocolli attivi), nel pieno rispetto degli standard di settore.

: rilevamento della rete e identificazione dei dispositivi con informazioni avanzate (vendor, firmware, indirizzamento, porte, VLAN, protocolli attivi), nel pieno rispetto degli standard di settore. Analisi delle anomalie : un motore IDS integrato e algoritmi di rilevamento evoluti consentono di individuare deviazioni operative e comportamenti sospetti, riducendo al minimo i falsi positivi e migliorando i tempi di reazione.

: un motore IDS integrato e algoritmi di rilevamento evoluti consentono di individuare deviazioni operative e comportamenti sospetti, riducendo al minimo i falsi positivi e migliorando i tempi di reazione. Minacce sotto controllo: grazie alla threat intelligence integrata, il sistema si aggiorna costantemente con CVE, indicatori di compromissione e firme note, permettendo di reagire in tempo reale alle vulnerabilità emergenti.

“Scopri, mappa, proteggi”

La filosofia di SimpleDefence OT si riassume in tre passaggi chiave: conoscere a fondo la propria infrastruttura, mapparne le vulnerabilità e adottare misure concrete per proteggere gli impianti industriali. Solo attraverso la visibilità completa dell’ambiente OT le PMI possono garantire continuità operativa, ridurre i rischi e affrontare con sicurezza le sfide del mercato digitale.