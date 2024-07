Singularity Cloud Security è la soluzione leader di mercato

Se parliamo di sicurezza in cloud, quali sono le soluzioni che i clienti considerano le migliori del settore? SentinelOne , leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, comunica che la propria soluzione Singularity Cloud Security è stata definita leader di mercato nei settori CNAPP, CSPM e CWPP da parte di G2, il marketplace di software più diffuso e affidabile al mondo. La piattaforma ha ottenuto oltre 240 riconoscimenti nei Summer Grid Reports 2024 pubblicati di recente dalla società ed è stato l’unico prodotto di tipo Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) a ottenere una valutazione di 4,9 su un massimo di 5.

Valutazioni reali. Singularity Cloud Security conquista tre categorie

Secondo G2, “The Grid esprime la valutazione degli utenti effettivi che utilizzano il software, piuttosto che l’opinione soggettiva di un analista. Lo staff di G2 non aggiunge alcun contributo personale alle valutazioni, che sono determinate in base ad algoritmi e dati aggregati da fonti online e social network pubblicamente disponibili. I produttori non possono influenzare le valutazioni investendo risorse economiche o di tempo con noi. Le recensioni si basano solo sull’opinione degli utenti e sui dati provenienti da fonti pubbliche“.

La soluzione Singularity Cloud Security è stata riconosciuta come leader in tutte e tre le aree di G2 e ha ricevuto i riconoscimenti per il miglior ROI, il miglior supporto, la configurazione più semplice e la maggiore facilità d’uso.

Singularity Cloud Security è una soluzione completa che coniuga una CNAPP agentless per definire le priorità dei rischi in cloud con una protezione dei workload basata su agent e una protezione dalle minacce informatiche per il cloud storage, per offrire visibilità e funzionalità di mitigazione in un’unica piattaforma. Grazie alla perfetta combinazione di queste tecnologie, SentinelOne consente ai team di sicurezza di rilevare e reagire alle minacce con un’intelligence a velocità macchina e garantisce una copertura olistica e una visione approfondita degli ambienti cloud, stabilendo un nuovo standard per l’eccellenza della sicurezza cloud.

Le recensioni convalidano la soluzione come la CNAPP più completa disponibile sul mercato

“Uno dei principali motivi per cui utilizzo SentinelOne (ex PingSafe) è la capacità di fornirci una visibilità dettagliata dell’ambiente in cloud”, ha dichiarato un Engineering Leader di SBI General Insurance. “Singularity Cloud Security di SentinelOne visualizza tutti i componenti dell’ambiente cloud in un’unica console e fornisce dettagli su come influiscono sulla sicurezza del cloud”.

“Con SentineOne, siamo sicuri che la nostra infrastruttura cloud completa viene analizzata 24 ore su 24 per individuare le potenziali minacce”, aggiunge Prahsant Singh, recensore di G2. “La sicurezza del cloud CNAPP all-in-one di Singularity Cloud Security ci permette di identificare rapidamente i problemi e di fornire alert in tempo reale che si integrano perfettamente con gli strumenti di alerting esistenti come JIRA, Slack, PagerDuty e l’e-mail”.