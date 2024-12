Trend Micro offre protezione impenetrabile contro le minacce cyber

Le minacce informatiche non hanno scampo con Trend Micro. L’azienda, specialista globale di cybersecurity, annuncia di aver ottenuto risultati eccezionali nell’ultimo report MITRE ATT&CK Evaluations. Questi risultati confermano, ancora una volta, la posizione di Trend come azienda leader nell’intelligence globale sulle minacce, grazie a una piattaforma in grado di rilevare tutte le principali fasi di attacco e le relative sottofasi in diverse tipologie di minacce.

Le valutazioni MITRE ATT&CK analizzano l’abilità di una soluzione nel rilevare attacchi mirati basati su comportamenti noti degli avversari, ricreando attacchi critici del mondo reale. Le valutazioni di quest’anno hanno introdotto simulazioni più mirate e diversificate, progettate per offrire un’analisi più precisa delle capacità difensive. Trend ha raggiunto risultati eccezionali in ogni scenario, come ad esempio le simulazioni di attacchi ransomware contro Linux e MacOS o attacchi da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea nei confronti di MacOS.

I risultati di Trend Micro

Queste le eccellenti percentuali di Trend Micro:

100% analytic coverage for all major steps

100% analytic coverage in Linux and MacOS for all sub-steps

100% analytic coverage in server platform (Windows/Linux) for all sub-steps

99% analytic coverage for all sub-steps

Trend Micro è stata riconosciuta leader del mercato nella gestione delle superfici d’attacco, endpoint security, XDR, network analysis e visibility e molto altro. Trend Vision One eccelle in ogni categoria, dimostrando un valore impareggiabile per la sicurezza moderna.

Dichiarazioni

Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia, dichiara: “Le valutazioni di quest’anno hanno rappresentato un riflesso ancora più fedele degli scenari reali rispetto agli anni precedenti, offrendo al contempo una sfida stimolante e un’importante opportunità per evidenziare l’eccellenza e il valore strategico che garantiamo ai nostri clienti. Per i leader della sicurezza, queste valutazioni rappresentano un riferimento essenziale per assicurarsi di disporre delle tecnologie più avanzate e delle competenze migliori, operative 24 ore su 24. I risultati non lasciano spazio a dubbi: Trend Vision One garantisce una visibilità senza precedenti, bloccando ogni possibilità per gli aggressori di eludere il rilevamento”.