TrendAI e NVIDIA: importanti novità di Agentic AI

TrendAI, specialista nella sicurezza AI per le aziende, ha annunciato una nuova integrazione con la piattaforma NVIDIA DSX Air , che consentirà ai clienti di progettare, testare e dimostrare la sicurezza delle fabbriche AI ​​prima dell’implementazione, anziché dopo.

Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer e responsabile di TrendAI: “La vera innovazione richiede il meglio di entrambi i mondi: intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Proteggere l’IA su larga scala non è qualcosa che si può aggiungere in un secondo momento. Richiede una base progettata appositamente. Consentendo ai clienti di verificare l’impatto della sicurezza sulle simulazioni del gemello digitale, stiamo aprendo la strada a un nuovo approccio per una Secure AI Factory.”

La piattaforma NVIDIA DSX Air fornisce l’ambiente di base in cui questo approccio incentrato sulla progettazione prende forma.

Amit Katz, Vicepresidente del settore Networking di NVIDIA: “NVIDIA si concentra sulla semplificazione e l’accelerazione della progettazione e della validazione delle piattaforme di intelligenza artificiale di nuova generazione. La collaborazione con partner come TrendAI™ offre alle organizzazioni la visibilità necessaria per rilevare le minacce lungo l’intera infrastruttura, dal cloud agli endpoint, consentendo loro di concentrarsi sulla scalabilità dell’IA senza compromettere la sicurezza.”

La piattaforma NVIDIA DSX Air è una piattaforma di simulazione di rete basata su cloud che contribuisce a ridurre i costi e ad accelerare l’implementazione di ambienti di produzione basati sull’intelligenza artificiale, consentendo ai clienti di creare, convalidare e testare gemelli digitali dell’infrastruttura del data center prima dell’installazione fisica. Offre un’integrazione più rapida, maggiori risparmi sui costi di capitale e una scalabilità di gran lunga superiore rispetto ai tradizionali ambienti di laboratorio.

Tuttavia, la sicurezza rimane un aspetto cruciale per qualsiasi nuovo progetto di fabbrica basata sull’intelligenza artificiale.

Secondo IBM , più di un’organizzazione su dieci a livello globale ha segnalato violazioni di dati relative ai propri modelli o applicazioni di intelligenza artificiale lo scorso anno. L’impatto è significativamente maggiore per le organizzazioni prive di IA o automazione, che hanno subito costi medi per violazione superiori di 1,9 milioni di dollari rispetto a quelle che ne dispongono. La mancanza di controlli di accesso adeguati e problemi nella catena di fornitura, come app, API e plug-in compromessi, sono stati frequentemente citati, con conseguenti dati compromessi e interruzioni operative. Questi rischi stanno ridefinendo l’approccio delle organizzazioni alla distribuzione sicura dell’IA.

Le piattaforme di intelligenza artificiale progettate fin dall’inizio con la sicurezza in mente possono contribuire a ridurre il rischio aziendale e l’impatto delle violazioni dei dati, affrontando questi problemi nelle fasi iniziali del ciclo di vita.

È qui che entra in gioco TrendAI. Questa nuova integrazione con la piattaforma NVIDIA DSX Air aiuta i team a comprendere l’impatto dei controlli di sicurezza sulle “fabbriche” di IA senza la necessità di implementare preventivamente un’infrastruttura fisica, riducendo gli ostacoli per le Proof of Concept (PoC) e le valutazioni preliminari.

Ci sono due elementi:

TrendAI Vision One AI Factory EDR

Un agente di sicurezza leggero distribuito su unità di elaborazione dati (DPU) NVIDIA BlueField con integrazione del framework software NVIDIA DOCA Argus . Fornisce visibilità sull’host (attività dei file, interfacce di rete e processi attivi), acquisisce e analizza il traffico di rete e sfrutta l’intelligence sulle minacce TrendAI per identificare comportamenti sospetti. Con TrendAI Vision One installato, i clienti possono eseguire esercitazioni di red teaming che simulano le minacce MITRE per testare la propria infrastruttura e il livello di sicurezza.

Difesa di rete ad alte prestazioni con TrendAI TippingPoint

I clienti possono testare l’efficacia e le prestazioni della tecnologia di patching virtuale, che sfrutta la TrendAI Zero Day Initiative (ZDI) e le comprovate funzionalità di rilevamento e prevenzione delle minacce di rete (IDS/IPS) per proteggere le aziende che utilizzano l’IA da minacce note e sconosciute, nonché da vulnerabilità sfruttabili. Grazie alla simulazione con il digital twin, possono garantire che le patch vengano implementate in modo sicuro ed efficiente, al fine di ridurre al minimo le interruzioni delle operazioni in produzione.