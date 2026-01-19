Vantage IQ, il primo assistente privato OT/IoT al mondo per la cybersecurity

Nozomi Networks, specialista in OT, IoT e sicurezza CPS, ha presentato il nuovo Vantage IQ™, Il primo assistente AI privato al mondo, addestrato dall’azienda, per i team di sicurezza OT/IoT. Gli attacchi informatici alle infrastrutture critiche hanno raggiunto livelli storici e la carenza di esperti specializzati nella difesa OT/IoT ha reso problematica una protezione efficace. Le aziende hanno bisogno di soluzioni in grado non solo di operare come un membro del team, ma di elevarne ulteriormente le difese in un panorama di minacce in rapida evoluzione. Vantage IQ non è solo un aggiornamento, ma rappresenta la prossima era dell’innovazione AI rivolta a risolvere le principali sfide di sicurezza OT/IoT. Per la prima volta, i team di sicurezza OT/IoT dispongono di un assistente AI capace di reagire a diversi contesti, e di fornire informazioni e indicazioni immediate, adatte per ogni analista, operatore ed executive, con scalabilità, velocità e precisione.

A differenza degli assistenti AI commerciali, l’intelligenza di Vantage IQ si basa su dati relativi alle risorse, alla comunicazione, alle vulnerabilità e alle minacce specifiche per un’organizzazione, per assicurarsi che ogni risposta sia pertinente e sicura. Gli analisti SOC dispongono di informazioni altamente personalizzate, con triage, indagini e risposte guidate dall’intelligenza artificiale, mentre CISO e responsabili di business ottengono informazioni pronte per essere presentate al consiglio di amministrazione in un linguaggio semplice, su richiesta.

“È finita l’era di un’intelligenza artificiale generica e standardizzata”, commenta Andrea Carcano, Co-Founder e CPO di Nozomi Networks. “Con Vantage IQ, entra in gioco l’assistente AI per la sicurezza informatica OT/IoT più avanzato al mondo, consentendo ai difensori di superare gli avversari e offrendo ai leader la chiarezza necessaria per proteggere ciò che conta di più”.

Innovazioni principali introdotte da Vantage IQ:

· Modello linguistico (LLM) privato e sensibile al contesto: Vantage IQ è alimentato da un LLM sicuro che apprende dai dati unici relativi alle risorse OT/IoT, alle vulnerabilità, alle minacce e ai rischi di un’organizzazione, fornendo informazioni che nessun modello di AI generico è in grado di eguagliare.

· Capacità potenziate di analisi: permette di categorizzare, approfondire e rispondere istantaneamente agli incidenti con una guida AI specifica per un determinato ambiente.

· Approfondimenti pronti per il management: CISO e responsabili di business possono estrarre informazioni di livello strategico dall’AI, attraverso conversazioni naturali, senza necessità di linguaggio tecnico.

· Massima facilità d’uso per analisti e operatori: raccomandazioni attuabili e indicazioni per la risoluzione dei problemi vengono fornite direttamente durante l’esperienza Vantage, in ciascuna scheda principale dell’interfaccia. Ciò aiuta gli analisti a passare dall’analisi dei dati all’azione. Questo annuncio segue un periodo di significativi investimenti nell’intelligenza artificiale e di innovazione da parte di Nozomi, che è stata recentemente riconosciuta come l’azienda leader nell’ambito dell’intelligenza artificiale nella sicurezza dei sistemi cyber-fisici nel rapporto Gartner tra i fornitori di intelligenza artificiale.

“La crisi della manodopera nel settore della cybersecurity è reale e non accenna a diminuire”, aggiunge Andrea Carcano. “Con la scarsità di risorse qualificate e l’accelerazione del panorama delle minacce, Vantage IQ è il moltiplicatore di forza che trasforma buoni analisti in ottimi difensori”.