WithSecure: l’integrazione con i SOAR è ora disponibile su WithSecure Elements

WithSecure (precedentemente nota come F-Secure Business) ha continuato a sviluppare ed arricchire la sua piattaforma di sicurezza basata su cloud Elements, con l’aggiunta di nuove funzionalità e servizi che possono aiutare le organizzazioni a gestire i rischi associati agli attacchi informatici.

WithSecure Elements, che può essere gestita da un fornitore di servizi di fiducia o internamente, offre alle organizzazioni la flessibilità di scegliere le funzionalità di cui hanno bisogno attraverso diversi moduli. I moduli disponibili comprendono Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response, Vulnerability Management, Collaboration Protection e il recente Cloud Security Posture Management.

Per garantire che questi diversi moduli offrano alle organizzazioni le funzionalità di sicurezza di cui hanno bisogno oggi e in futuro, ricevono aggiornamenti costanti che forniscono nuove funzionalità e accesso a nuovi servizi di sicurezza.

Le API per l’integrazione con le piattaforme di orchestrazione, automazione e risposta della sicurezza (SOAR) sono uno di questi recenti miglioramenti. Le piattaforme SOAR combinano informazioni/dati prodotti da diverse tecnologie di sicurezza e forniscono supporto per aiutare le organizzazioni a rispondere a potenziali incidenti direttamente dal loro SOAR.

“L’integrazione perfetta tra il SOAR di Shuffle e le API di WithSecure Elements è come liberare la potenza della gestione automatizzata degli incidenti e averla a portata di mano. In questo modo è più facile stabilire una visione olistica di qualsiasi panorama di sicurezza che aiuta a semplificare la risposta e la protezione”, ha dichiarato Binu Panicker, Director of Business Development di Shuffle.

“Le nuovissime API fornite da WithSecure sono all’avanguardia e hanno permesso a Sekoia.io di sviluppare facilmente un connettore Elements all’interno della nostra piattaforma SOC. Questa perfetta integrazione offre ai nostri clienti la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità di Elements. In particolare, adesso possono orchestrare le azioni di risposta che si basano sulle funzionalità SOAR di Sekoia.io”, ha dichiarato Georges Bossert, CTO di Sekoia.io.

Altre recenti novità introdotte su WithSecure Elements includono:

La disponibilità generale del servizio di Co-monitoring, lanciato di recente, con l’inclusione di nuove funzionalità come la programmazione fuori ufficio (oltre all’opzione esistente 24 ore su 24, 7 giorni su 7), l’inserimento dei dettagli dei contatti di emergenza nell’Elements Security Center come self-service per i partner e altri miglioramenti in termini di usabilità e flusso di lavoro.

La disponibilità generale di Cloud Security Posture Management con scansioni aggiuntive degli ambienti cloud per una copertura ancora più completa.

Il risk scoring dinamico che aumenta la protezione delle risorse che diventano più vulnerabili a causa dei cambiamenti nel panorama delle minacce.

Secondo Leszek Tasiemski, Vice President of Product Development di WithSecure, l’obiettivo dell’evoluzione della piattaforma è quello di supportare le organizzazioni nella gestione dei rischi in ambito sicurezza in modo rapido ed efficiente.

“Elements deve rendere il suo insieme integrato di funzionalità di sicurezza – dalla gestione dell’esposizione alla risposta – il più accessibile e pratico possibile. Se da un lato l’introduzione di queste nuove funzionalità è importante, dall’altro stiamo cercando di offrire un’esperienza d’uso superiore in modo che i nostri clienti possano trarre vantaggio da questi miglioramenti. Non vediamo l’ora di continuare a costruire su ciò che di buono c’è in Elements per aiutare le organizzazioni a gestire i rischi di sicurezza in modo rapido ed efficiente”, ha spiegato.