Agent Rewind di Rubrik corregge gli errori dell’Agentic AI

Rubrik, la Security e AI company, ha annunciato Agent Rewind. Basato sull’infrastruttura AI di Predibase, azienda recentemente acquisita da Rubrik, Agent Rewind consentirà alle organizzazioni di correggere gli eventuali errori commessi dall’intelligenza artificiale agentica, fornendo visibilità sulle azioni degli agenti e consentendo alle aziende di tornare indietro, eliminando le modifiche apportate ad applicazioni e dati.

Gli agenti AI possiedono un grande potenziale, ma, come gli esseri umani, sono soggetti a errori che possono causare interruzioni involontarie del business. Negli ultimi tempi si sono verificati esempi di situazioni – provocate da errori degli agenti AI – che vanno da malfunzionamenti tecnici e problemi legali fino alla cancellazione di interi database di produzione. Uno studio recente ha rilevato che gli agenti AI spesso perdono l’orientamento, scelgono percorsi errati e hanno difficoltà a completare anche semplici attività in più fasi, rivelando difetti critici che ne compromettono l’affidabilità e l’efficacia.

Caratteristiche principali di Rubrik Agent Rewind

Agent Rewind rende visibili, verificabili e reversibili azioni dell’AI precedentemente non osservabili, creando una traccia e istantanee immutabili che facilitano un rollback sicuro. Gli attuali strumenti di osservabilità mostrano solo ciò che è accaduto, ma non ne spiegano i motivi, né illustrano come invertire le azioni ad alto rischio.

Quando l’intelligenza artificiale va in tilt, Agent Rewind offre:

visibilità arricchita dal contesto : mette in evidenza il comportamento dell’agente, l’uso degli strumenti e il loro impatto, contestualizzando ogni azione e riconducendola alla sua causa principale, dai prompt ai piani agli strumenti, per consentire un ripristino preciso nel caso in cui qualcosa vada storto;

: mette in evidenza il comportamento dell’agente, l’uso degli strumenti e il loro impatto, contestualizzando ogni azione e riconducendola alla sua causa principale, dai prompt ai piani agli strumenti, per consentire un ripristino preciso nel caso in cui qualcosa vada storto; rollback sicuro : utilizza Rubrik Security Cloud per ripristinare ciò che è cambiato, che si tratti di file, database, configurazioni o repository;

: utilizza Rubrik Security Cloud per ripristinare ciò che è cambiato, che si tratti di file, database, configurazioni o repository; ampia compatibilità: si integra perfettamente con un’ampia gamma di piattaforme, API e generatori di agenti, tra cui Agentforce, Microsoft Copilot Studio e Amazon Bedrock Agents, ed è compatibile con qualsiasi agente AI personalizzato.

Dichiarazioni

“Quando le aziende valutano la possibilità di investire nell’AI, spesso non tengono conto degli errori che gli agenti AI possono commettere e che con ogni probabilità commetteranno”, ha affermato Johnny Yu, Research Manager presso IDC. “L’AI agentica introduce il concetto di ‘errore non umano’: come nel caso della sua controparte umana, le organizzazioni dovrebbero esplorare soluzioni che consentano loro di correggere errori potenzialmente catastrofici commessi dagli agenti AI”.

“Man mano che gli agenti AI acquisiscono autonomia e ottimizzano i risultati, errori involontari possono causare interruzioni dell’attività aziendale”, ha commentato Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Agent Rewind integra l’infrastruttura AI avanzata di Predibase con le funzionalità di ripristino di Rubrik per consentire alle aziende di adottare l’AI agentica con fiducia, avendo a disposizione un processo chiaro per tracciare, controllare e ripristinare in modo sicuro le azioni AI indesiderate”.

“Agent Rewind chiuderà il cerchio su ciò che è successo, perché è successo e come sia possibile annullarlo”, ha affermato Chad Pallett, Chief Information Security Officer di BioIVT, partner di ricerca globale e fornitore di soluzioni per campioni biologici per lo sviluppo di farmaci e diagnostica. “Quando si utilizza l’AI, è necessario garantire l’osservabilità e un rollback sicuro. Rubrik e Predibase forniranno non solo la sicurezza dei dati e la velocità dei modelli, ma anche la recuperabilità dell’AI. In un mercato che richiede osservabilità e correzione reali, Agent Rewind è la risposta che stavamo aspettando”.