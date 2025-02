Bossoni: più efficienza con Atlantic Technologies e Salesforce

Per affrontare la crisi del settore automotive e proseguire il suo percorso di crescita, Gruppo Bossoni, punta tutto su innovazione ed efficienza.

Bossoni, eccellenza italiana nel settore automotive e concessionari, con oltre 30 anni di esperienza nella vendita diretta e assistenza di veicoli, 21 brand, 1.000 collaboratori, 44 sedi su tutto il territorio nazionale – e che raggruppa aziende come Mandolini Auto, AgriCar, Baiauto e Bossoni Automobili -, si è affidato ad Atlantic Technologies, società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering, per migliorare l’efficienza operativa e diventare una customer data-driven company, un’azienda cioè in cui le decisioni e operazioni sono guidate dai dati dei clienti e dall’analisi degli stessi.

Un obiettivo ambizioso, reso possibile grazie all’implementazione della piattaforma Customer 360 di Salesforce e alla consulenza strategica di Atlantic Technologies che hanno consentito a Bossoni di potenziare l’efficienza e di ottenere una visione unificata dei clienti per poterli servire al meglio e favorire il cross-selling.

I risultati ottenuti da Bossoni

La soluzione progettata da Atlantic Technologies – attualmente utilizzata da oltre 331 venditori, 85 manager e 61 specialisti del Business Development Center – ha portato a un incremento del 10% nei tassi di conversione e del 14% negli appuntamenti in sede, con percentuali in continua crescita. Tra i benefici riscontrati da Bossoni si segnalano anche:

Miglioramento dell’efficienza nelle vendite e nel servizio clienti, con una riduzione dei costi di gestione delle informazioni;

di gestione delle informazioni; Coinvolgimento attivo di 400 utenti, grazie allo sviluppo di una cultura del cambiamento supportata da una metodologia consolidata di Change Management;

grazie allo sviluppo di una cultura del cambiamento supportata da una metodologia consolidata di Change Management; Uniformità dei processi ;

; Go-live del progetto Baiauto in solo un mese: con la recente acquisizione della storica società di concessionarie bresciana Baiauto, Atlantic Technologies ha giocato un ruolo chiave nell’accelerare l’estensione delle funzionalità di Salesforce alla nuova acquisita e nella user adoption della piattaforma.

Per il futuro, l’obiettivo dichiarato è quello di approfondire il potenziale dell’intelligenza artificiale applicata al CRM, grazie alle soluzioni avanzate offerte dal Gruppo Engineering di cui Atlantic Technologies è parte integrante. Una tecnologia che consentirà a Bossoni di preservare un vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione.

Dichiarazioni

“Con Atlantic Technologies abbiamo costruito una piattaforma integrata, scalabile e flessibile che ci ha permesso di riorganizzare completamente il nostro processo di vendita, aumentare l’efficienza nell’area Service e ottimizzare i costi”, commenta Chiara Micheli, Head of CRM di Gruppo Bossoni. “Ma il risultato più grande è relativo all’adoption: grazie alle competenze del team di progetto e alle strategie di change management, ci siamo sentiti pienamente coinvolti nel cambiamento e parte attiva del processo di innovazione”.

“La fiducia riposta in noi e in Salesforce dal Gruppo Bossoni e l’aver già ottenuto risultati importanti – proprio nel momento in cui la filiera dell’automotive sta attraversando una fase di grande complessità – sono la conferma di quanto l’innovazione sia oggi un elemento chiave per raggiungere obiettivi ambiziosi, che salvaguardano e fanno crescere il business. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per affiancare una realtà come Gruppo Bossoni e accompagnarla nel suo percorso di crescita”, ha dichiarato Francesco Galimberti, Salesforce Technical Manager di Atlantic Technologies.