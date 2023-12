Capella Columnar abilita analytics in tempo reale per applicazioni adattive

Couchbase, azienda specializzata in piattaforme di database cloud, ha annunciato il nuovo servizio Capella Columnar su Amazon Web Services (AWS), che consente alle aziende di sfruttare analytics in tempo reale per creare applicazioni adattive. Capella Columnar è un nuovo servizio che introduce un archivio a colonne e l’integrazione dei dati in Capella Database-as-a-Service (DBaaS), consentendo così l’analisi dei dati in tempo reale sulla stessa piattaforma dei workload operativi. Facendo convergere applicazioni operative e analitiche in tempo reale in un’unica piattaforma di database, Couchbase elimina ogni attrito per offrire ai clienti un’esperienza superiore.

“Per ottenere un vantaggio competitivo e accelerare le opportunità di business, le aziende investono in applicazioni adattive in tempo reale, contestuali, iper-personalizzate e intelligenti. Per fornire queste applicazioni adattive, sono fondamentali analytics in tempo reale, che l’intelligenza artificiale rende ancora più efficaci e strategiche,” ha dichiarato Scott Anderson, SVP of product management and business operations di Couchbase. “Con Columnar all’interno del nostro DBaaS Capella, le aziende possono costruire facilmente, per la prima volta, applicazioni adattive alimentate da analisi in tempo reale in un’unica piattaforma basata su JSON. Stiamo eliminando il divario di latenza che è sempre esistito tra analytics e database operativi, rendendo al contempo più semplice per i team di sviluppo includere le misurazioni analitiche in tempo reale richieste nelle loro applicazioni adattive.”

Secondo Forrester Research1, “lo spostamento dei dati dai sistemi transazionali a quelli operativi e poi a quelli analitici rappresenta un ostacolo per prendere più rapidamente decisioni migliori. Stack di dati disomogenei compromettono anche la trasmissione di informazioni tempestive alle varie applicazioni, sistemi operativi e al flusso di lavoro analitico, con il risultato di perdere opportunità di business.” L’accelerazione dell’IA crea una sfida ancora più grande, perché la presenza di piattaforme di database eterogenee introduce una complessità che confonde i modelli addestrati per alimentare l’applicazione. Capella Columnar risolve questi problemi consentendo agli utenti di eseguire elaborazioni analitiche operative e in tempo reale con valide prestazioni e velocità, in un’unica piattaforma progettata in modo esclusivo. Inoltre, sia l’applicazione che l’utente traggono vantaggio dall’assenza di latenza e da un’esperienza agile e di qualità superiore.

Con il nuovo servizio Capella Columnar, i clienti possono:

● Migliorare agilità e prestazioni. Capella Columnar opera all’interno di un’applicazione alimentata da Capella per consentire un’ingestione rapida e senza schemi, senza dover eseguire operazioni di estrazione, trasformazione e upload. Il servizio può distribuire le informazioni dai workload operativi per eseguire analisi in tempo reale sui dati operativi e quindi influenzare immediatamente il comportamento dell’applicazione. Inoltre, la

separazione tra elaborazione e storage consente a Capella Columnar di scalare rapidamente per soddisfare le mutevoli esigenze di applicazione o di analisi.

● Effettuare ingestione di flussi da fonti di dati aziendali in tempo reale. Con Capella Columnar, l’analisi operativa non è limitata ai soli dati operativi, perché gli utenti possono includere set di dati esterni JSON, relazionali, in streaming e di altro tipo provenienti da applicazioni SaaS o altre fonti di gestione di database. Capella Columnar è in grado di analizzare con un unico semplice statement una grande varietà di dati. provenienti ad esempio da Couchbase, S3, BSON, Cassandra, DynamoDB e MySQL.

● Offrire una superiore facilità d’uso per gli sviluppatori. Capella Columnar utilizza lo stesso linguaggio di query SQL++ nelle applicazioni analitiche operative e in tempo reale. Ciò significa che gli sviluppatori che già conoscono SQL possono facilmente creare applicazioni su una singola piattaforma con un unico linguaggio di interrogazione, invece di doverne utilizzare due diversi. Il nuovo servizio prevede anche Capella iQ, che utilizza il linguaggio naturale come co-pilota SQL++ per velocizzare la codifica.

● Ridurre la complessità e i costi. Facendo convergere analisi operativa e in tempo reale in un’unica piattaforma di dati, i clienti possono ottenere di più da Capella, con un costo totale di proprietà (TCO) inferiore, invece di assorbire i costi di una piattaforma di database per i workload operativi e di una per l’analytics in tempo quasi reale. Inoltre, i team che convertono dati JSON in database analitici tradizionali non dovranno più affrontare un complesso processo di conversione.

Capella Columnar sfrutta come parte integrante dell’architettura del prodotto servizi AWS, come Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) e AWS Secrets Manager

Note

1 Translytical Architecture 2.0 Evolves To Support Distributed, Multimodel, And AI Capabilities, by Noel Yuhanna, November 2023, Forrester Research