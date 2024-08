Come si creano le app da gioco?

I passi in avanti compiuti dalla tecnologia negli anni sono stati e sono ancora incredibili. In un mondo che è sempre più digitalizzato, è cambiato completamente il nostro modo di vivere la quotidianità e tutte le sue sfaccettature. Da questo discorso non viene tirato fuori il settore dell’intrattenimento, del gioco. Quest’ultimo, infatti, è stato completamente rivoluzionato da quando è entrato in contatto con l’avvento di Internet e dell’online. Oggi abbiamo le applicazioni mobili, che possono essere di qualunque tipo e che possono richiamare a tantissime funzionalità diverse. Proprio per questo motivo non tutte le app sono uguali, ma senza ombra di dubbio quelle più scaricate e maggiormente in voga sono quelle che riguardano i giochi. In questo senso, non è un caso che le aziende con il passare del tempo si stiano interessando sempre di più a creare videogames per cellulari.

Come si sviluppano le app nel mondo dei videogiochi e dell’iGaming: si parte dall’idea

Prima di passare alla fase di sviluppo, quella più importante è sicuramente quella che la precede: la fase dell’idea. A tal proposito, infatti, sarà difficile compiere un buon lavoro se di base l’idea di partenza non risulta essere buona. L’idea di creare un gioco per cellulari, tuttavia, è molto simile a quella che serve per creare una normale app. Di conseguenza, allacciando il mondo dei videogiochi con quello dell’iGaming la situazione non è affatto diversa. Il funzionamento è abbastanza simile alle app di videogames tradizionali, anche, per l’appunto, per quelle degli operatori di iGaming. Le migliori app dei casinò online, infatti, vengono sviluppate seguendo determinati criteri e parametri dei quali parleremo più approfonditamente nelle prossime righe.

Come deve essere sviluppata l’idea e quali devono essere le dinamiche di gioco



Se l’idea è la base, come abbiamo visto, è importante che questa risulti essere originale ed innovativa in un mondo pieno di persone che finiscono per proporre sempre le stesse cose. Gli store digitali sono colmi e sembra che sia stato già inventato tutto quello che ci si poteva inventare, per questo il trucco per fare maggior successo è proprio quello di differenziarsi. Per quanto concerne le dinamiche di gioco, invece, è importante che quest’ultime siano semplici ed intuitive, in modo tale da abbracciare un numero di persone più ampio e vasto possibile. Le dinamiche di gioco che abbiamo visto trionfare nelle app di gioco ultimamente, infatti, sono “drag” e “tap”.

La monetizzazione dei giochi e la tecnologia utile per crearli

Le spese per la creazione di un gioco ovviamente non sono nulle, per questo motivo è importante avere un buon business plan. Tra le strategie di monetizzazione più comuni nel momento in cui si desidera creare un’app di gioco rientrano sicuramente gli acquisti in-app, le pubblicità dentro l’app, le versioni Premium e la strategia Pay per download, che solitamente viene messa in atto nel momento in cui si necessitano degli investimenti molto alti. Spostandoci invece sulle tecnologie utili per creare un gioco online, dobbiamo essere al corrente del fatto che oggi, nel 2024, siamo pieni di innovazioni tecnologiche, tra le quali anche l’Intelligenza Artificiale utilizzata ormai in qualunque settore, che ci permettono di portare a compimento nel migliore dei modi un lavoro del genere. Tra le tecnologie più adoperate in questo senso, infatti, rientrano senza ombra di dubbio la programmazione in HTML5, la programmazione del gioco in linguaggio nativo, lo Unity 3D ed altri strumenti utili, come ad esempio Xamarin, Marmalade e Cocos2D. Fare tutto da soli sarebbe un lavoro estenuante, motivo per il quale sarebbe decisamente utile contattare degli sviluppatori, così da delegare ad ognuno di essi l’incarico nel quale riescono meglio, in modo tale da non perdersi nessun dettaglio anche nella fase di test e di successivo lancio dell’app di gioco.