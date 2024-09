Come utilizzare un simulatore mutui: una guida passo-passo

Il simulatore di mutuo è uno strumento di grande utilità quando si ha intenzione di richiedere un mutuo casa. Si tratta, infatti, di un software fruibile online sul portale web di ogni banca, grazie al quale è possibile, dopo aver inserito alcuni dati, ottenere tutte le informazioni relative a un mutuo.

In particolare si potranno visualizzare: l’importo della rata mensile, il TAN (Tasso Annuo Nominale), il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), la specifica degli interessi totali e delle varie spese correlate alla richiesta.

Se quindi si ha intenzione di acquistare una casa e richiedere un finanziamento, è sicuramente consigliabile fare una simulazione del proprio mutuo in modo da avere una visione più chiara dell’impegno che ci si andrà ad assumere per i prossimi anni. Infatti, è bene ricordare che un mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine, che in alcuni casi può avere una durata superiore ai 30 anni.

Il funzionamento di un simulatore di mutuo

Il simulatore di mutuo è uno strumento gratuito ed è possibile utilizzarlo per fare tutte le prove che si ritengono necessarie. Per quanto fra una banca e l’altra possano esserci lievi differenze, l’utilizzo è particolarmente semplice e la procedura è generalmente così suddivisa:

si indica la motivazione per il quale si richiede il mutuo (acquisto prima casa, comprare casa, surroga mutuo);

per il quale si richiede il mutuo (acquisto prima casa, comprare casa, surroga mutuo); si indica il valore della casa che si vuole acquistare;

che si vuole acquistare; si indica l’importo che si ha intenzione di richiedere alla banca (di norma, salvo rarissime eccezioni, l’importo massimo richiedibile corrisponde all’80% del valore dell’immobile in questione);

(di norma, salvo rarissime eccezioni, l’importo massimo richiedibile corrisponde all’80% del valore dell’immobile in questione); si indica la durata del mutuo (solitamente si va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni).

Una volta che sono stati inseriti i dati richiesti, saranno visualizzati immediatamente tutti i dettagli del finanziamento: importo della rata mensile, Tasso Annuo Nominale (TAN, riferito ai soli interessi), Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG, che prende in considerazione gli interessi quasi tutte le altre spese correlate al mutuo), dettaglio delle varie spese, confronto tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile.

Non c’è un limite alle prove che si possono fare: è possibile fare diverse simulazioni, fino a quando non si trova il giusto equilibrio tra la durata del finanziamento e l’importo della rata mensile che si intende pagare.

È sempre necessario assicurarsi che l’importo della rata sia perfettamente compatibile con le proprie capacità di rimborso.

Una considerazione sul TAEG

Una delle informazioni rese note dal simulatore online è il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale, un’indicazione utilissima (e anche obbligatoria da parte di chi concede il finanziamento) per chi richiede un mutuo casa.

Il TAEG, noto anche come ISC, ovvero Indice Sintetico di Costo, risulta utile perché mostra, in termini percentuali, qual è il costo effettivo del mutuo. Esso, infatti, a differenza del TAN (Tasso Annuo Nominale), non prende in considerazione soltanto la quota interessi, ma anche la maggior parte delle spese relative al mutuo, in particolare

la polizza “incendio e scoppio” (che è obbligatoria), le spese di incasso delle rate, le spese di gestione, le spese di apertura pratica.

Al contrario, non sono comprese nel TAEG alcune spese come per esempio quelle notarili, le spese per eventuali interessi di mora e generalmente anche le spese di perizia.