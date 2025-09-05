Dell Automation Platform: nuove soluzioni di automazione per rendere la semplicità IT una realtà

Dell ha annunciato alcune novità per Dell Automation Plaform, piattaforma di orchestrazione software che combina la potenza dell’infrastruttura di Dell con l’automazione avanzata per semplificare le IT operations. Annunciata in occasione del Dell Technologies World, questa piattaforma centralizza la fornitura, la gestione e l’orchestrazione di soluzioni in ambienti AI, private cloud ed edge. La piattaforma di automazione Dell è il risultato di decenni di innovazione da parte di Dell e dell’ecosistema di partner, per offrire soluzioni su misura che soddisfino le esigenze dei clienti, integrando Dell Private Cloud e Dell NativeEdge, e prossimamente anche Dell AI Solutions.

Dell Private Cloud si sta evolvendo per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti IT. All’inizio del 2025, Dell ha presentato il supporto per VMware e adesso amplia l’offerta con il supporto per Red Hat, e a breve sarà disponibile quello per Nutanix. Basato su un’infrastruttura disaggregata, Dell Private Cloud offre la semplicità della gestione automatizzata del ciclo di vita, garantendo la flessibilità necessaria per scalare in modo indipendente le risorse di elaborazione e storage. Questo approccio migliora l’utilizzo delle risorse, riduce l’over-provisioning e abbassa i costi, consentendo alle organizzazioni di adattarsi alle esigenze in continua trasformazione.

Attraverso il catalogo Dell Automation Platform, le aziende possono accedere facilmente a progetti convalidati dai principali partner software, con una maggiore facilità e con minori passaggi manuali.

Sul fronte della virtualizzazione, Dell NativeEdge si presenta una soluzione ideale per le esigenze specifiche degli ambienti edge e distribuiti, che centralizza in modo sicuro l’implementazione, l’orchestrazione e la gestione del ciclo di vita di infrastrutture e applicazioni diverse.

Il cambiamento che sta interessando il settore della virtualizzazione, insieme alle complessità legate alla sicurezza e alla gestione dei data center distribuiti, richiede una soluzione che vada oltre l’infrastruttura tradizionale per offrire un’opzione semplice a costi sostenibili.

Dell NativeEdge affronta queste sfide offrendo tutto ciò che ci si aspetta dai tradizionali dispositivi HCI per la virtualizzazione di livello produttivo – come alta disponibilità, bilanciamento dei workload, backup e migrazione – fornendo funzionalità su misura per i data center distribuiti. Integrato nella più ampia piattaforma di automazione Dell, NativeEdge estende le sue funzionalità all’intero ecosistema IT. Indipendentemente dal fatto che i workload risiedano nell’edge, in data center distribuiti o nel cloud, questo approccio unificato garantisce operazioni senza interruzioni, maggiore sicurezza e una piattaforma coerente per la gestione dell’infrastruttura virtualizzata.

Infine, la piattaforma di automazione Dell offre un “accesso facile” per l’implementazione dell’AI, fornendo soluzioni validate e preconfigurate ottimizzate per i sistemi dei clienti, tutto in un unico posto. Ciò accelera il time-to-value dei workload AI e consente alle organizzazioni di innovare più rapidamente, massimizzando il pieno potenziale dell’AI.

