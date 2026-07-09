Genya Magazzino semplifica la gestione delle scorte e migliorare il processo decisionale

Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia presenta Genya Magazzino, un nuovo modulo della piattaforma cloud Genya, progettato per aiutare le piccole e medie imprese a gestire il magazzino in modo più efficiente, migliorare l’accuratezza dei dati e supportare decisioni aziendali più efficaci.

“Una gestione efficace delle scorte è sempre più fondamentale per le piccole imprese, con un impatto diretto sulla liquidità, sulla continuità operativa e sulla qualità delle decisioni aziendali – ha dichiarato Gianluca Enea, Associate Director Product Management Wolters Kluwer Tax & Accounting. – Con questo nuovo modulo aiutiamo le aziende a superare processi frammentati e manuali, offrendo una soluzione semplice e integrata che garantisce visibilità in tempo reale e collega la gestione del magazzino ai principali flussi amministrativi.”

Genya Magazzino amplia la suite Genya con funzionalità dedicate alle PMI che necessitano di un approccio pratico e scalabile al controllo delle scorte. Pensata per aziende con un organico compreso tra 5 e 15 persone, la soluzione consente agli utenti di monitorare i livelli di magazzino in tempo reale, automatizzare gli aggiornamenti attraverso i documenti aziendali e mantenere una visione coerente e integrata delle attività operative.

La gestione efficace delle scorte è diventata una priorità strategica per le aziende. Tuttavia, molte continuano a utilizzare processi manuali o non interconnessi tra loro, limitando la visibilità e generando inefficienze che incidono sulla fatturazione, sulla rendicontazione finanziaria e sulla pianificazione.

Questo riflette un più ampio divario nella digitalizzazione delle PMI italiane. Secondo il rapporto Future Ready Business di Wolters Kluwer, solo il 30% delle PMI è completamente basato sul cloud, mentre il 16% opera ancora interamente con sistemi on-premise, evidenziando un’importante opportunità per modernizzare i processi aziendali fondamentali.

Integrando la gestione del magazzino in un unico ambiente basato sul cloud, Genya Magazzino consente alle aziende di semplificare le operazioni e rafforzare il controllo sui propri dati.

I principali vantaggi per le aziende includono:

Riduzione delle attività manuali e maggiore efficienza operativa grazie agli aggiornamenti automatici delle scorte e ai dati disponibili in tempo reale

grazie agli aggiornamenti automatici delle scorte e ai dati disponibili in tempo reale Minore rischio di errori e carenze di magazzino , supportato da avvisi proattivi e flussi di lavoro integrati

, supportato da avvisi proattivi e flussi di lavoro integrati Miglioramento del processo decisionale nelle aree vendite, acquisti e pianificazione grazie a informazioni coerenti e affidabili

nelle aree vendite, acquisti e pianificazione grazie a informazioni coerenti e affidabili Maggiore visibilità e controllo attraverso dashboard intuitive che mostrano i livelli delle scorte e lo stato del magazzino

attraverso dashboard intuitive che mostrano i livelli delle scorte e lo stato del magazzino Un servizio clienti più affidabile, con maggiore precisione nelle consegne e minori interruzioni operative.

Il lancio di Genya Magazzino conferma il continuo impegno di Wolters Kluwer nel supportare le PMI con soluzioni integrate basate sul cloud, capaci di semplificare i processi aziendali essenziali e trasformare i dati operativi in informazioni utili per l’azione.