Fortinet e Intel promuovono l’innovazione nella cybersecurity

Intel Corporation e Fortinet collaborano per sviluppare il Fortinet Security Processor 6 (SP6). Ampliando la relazione di lunga data tra le due società, questa collaborazione combina l’esperienza proprietaria di Fortinet nello sviluppo di processori di sicurezza dedicati con le capacità avanzate di Intel nella progettazione, nel packaging e nella produzione per accelerare e rafforzare lo sviluppo di SP6. L’iniziativa contribuirà inoltre a migliorare la resilienza e la diversificazione della supply chain globale di Fortinet.

“Poiché le organizzazioni si trovano ad affrontare un panorama delle minacce in rapida evoluzione, l’infrastruttura di sicurezza deve offrire sia prestazioni che innovazione su larga scala – ha affermato Lip-Bu Tan, CEO di Intel -. Questa collaborazione dimostra come la leadership di Intel nei semiconduttori e le sue avanzate capacità di progettazione, packaging e produzione possano aiutare i leader della cybersecurity come Fortinet ad accelerare lo sviluppo di tecnologie di sicurezza strategiche, costruendo al contempo una supply chain globale più resiliente e diversificata”.

“Gli ASIC appositamente progettati da Fortinet sono stati un elemento chiave di differenziazione per oltre due decenni, consentendoci di garantire l’efficacia, le prestazioni e l’efficienza nella sicurezza richieste dai nostri clienti – ha spiegato Ken Xie, Founder, Chairman e CEO di Fortinet –. L’ampliamento della collaborazione con Intel ci consentirà di fare leva sulla sua combinazione unica di tecnologie avanzate per i semiconduttori, competenze produttive e capacità della supply chain globale, aiutando Fortinet ad accelerare e rafforzare la propria strategia ASIC e a supportare al tempo stesso meglio le organizzazioni di tutto il mondo”.

Oltre a combinare la leadership di Fortinet nei processori di sicurezza dedicati con l’ampio portafoglio IP dell’ecosistema Intel, la comprovata esperienza nella progettazione di semiconduttori disaggregati e le soluzioni di packaging avanzate – adatte sia per applicazioni basate sull’intelligenza artificiale sia per applicazioni cost-sensitive – la collaborazione mira a fornire un processore di sicurezza altamente integrato, in grado di supportare servizi di sicurezza sempre più sofisticati e le elevate esigenze prestazionali delle organizzazioni di oggi.

Le società esploreranno ulteriori opportunità per approfondire la collaborazione nell’ambito della tecnologia dei semiconduttori, della produzione e delle infrastrutture alla base delle future innovazioni nella cybersecurity. Si prevede che questo lavoro favorirà l’avanzamento della roadmap a lungo termine per gli ASIC di Fortinet, supportando prestazioni superiori e una maggiore ricchezza di servizi, e rafforzerà l’affidabilità della supply chain per i clienti a livello mondiale.