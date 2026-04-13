Kyndryl lancia il Digital Twin per il Workplace: meno interruzioni e più produttività

Kyndryl, fornitore di servizi tecnologici aziendali mission-critical, ha annunciato il Kyndryl Digital Twin per il Workplace, una nuova capacità basata sull’intelligenza artificiale progettata per supportare le organizzazioni nel prevenire interruzioni delle attività anticipando e risolvendo criticità tecnologiche. Basata su Microsoft Foundry, la soluzione combina intelligenza predittiva, automazione e visibilità operativa per affrontare una delle sfide più critiche del digital workplace: migliorare l’esperienza dei dipendenti attraverso operazioni di servizi IT automatizzate.

Con Kyndryl Digital Twin per il Workplace, le organizzazioni possono identificare e gestire in modo proattivo le criticità tecnologiche che impattano i dipendenti. La soluzione analizza in maniera continuativa i segnali provenienti dai dispositivi, dalle applicazioni e dalle sedi di lavoro per generare automaticamente alert, raccomandare azioni correttive e attivare le risorse di supporto prima che un sistema si blocchi o subisca un guasto. Risolvendo le criticità senza un intervento visibile all’utente, Kyndryl Digital Twin per il Workplace favorisce la produttività dei dipendenti e la continuità operativa.

“Come azienda, ci troviamo nel punto di incontro tra persone, spazi di lavoro e tecnologia, con una visione privilegiata di come il lavoro si svolge realmente, oltre i soli sistemi IT” ha affermato Michael Przytula, Digital Workplace Practice Leader di Kyndryl. “ Stiamo evolvendo dai tradizionali modelli di supporto reattivo verso un approccio di ingegneria predittiva dell’esperienza, trasformando i dati in capacità previsionali in grado di generare valore concreto per il business fin dal primo giorno. Non si tratta solo di ottimizzare strumenti e tecnologie, ma di valorizzare il lavoro delle persone, anticipando gli attriti prima ancora che gli utenti li percepiscano, traducendo gli insight in azioni e abilitando un modo nuovo ed efficace di operare nel mondo reale”.

Le aziende oggi devono affrontare una sfida sempre più grande nel Digital Workplace: la produttività dei dipendenti dipende sempre più da una tecnologia complessa e interconnessa, eppure la maggior parte delle organizzazioni IT si affida ancora a modelli di supporto reattivi, basati su una logica break-fix. Spesso le anomalie vengono scoperte solo dopo che i dipendenti le hanno subite, con conseguente perdita di produttività, insoddisfazione e interruzione delle operazioni.

In ambienti mission-critical come gli aeroporti, anche piccole interruzioni tecnologiche possono generare effetti a cascata rilevanti. Ad esempio, una workstation lenta per il personale di gate può costringere gli addetti a spostarsi tra diversi terminal per mantenere i voli in orario, creando inefficienze sia operative sia per l’esperienza clienti. Questo esempio riflette una sfida più ampia che coinvolge organizzazioni di molti settori: la necessità di supportare in modo proattivo e dinamico una forza lavoro distribuita e altamente dipendente dalla tecnologia su larga scala, anticipando i problemi, anziché limitarsi a riparare i sistemi dopo che si sono guastati.

Il Kyndryl Digital Twin per il Workplace crea una rappresentazione virtuale del modo in cui il lavoro si svolge all’interno di un’organizzazione. Grazie a una visione unificata dello stato di salute e delle prestazioni dell’ambiente di lavoro, i team IT possono individuare tempestivamente i rallentamenti operativi, comprenderne le cause e intervenire in maniera preventiva. Questo approccio si basa sull’utilizzo di profili utente simulati e modelli aggregati – e non sul tracciamento individuale dei dipendenti – garantendo così un modello privacy by design che coniuga efficienza operativa e tutela delle persone.

In esecuzione su Microsoft Azure, Kyndryl Digital Twin per il Workplace utilizza Microsoft Foundry per orchestrare funzionalità avanzate di AI. Combinando la profonda esperienza di Kyndryl nelle operazioni di Digital Workplace con la piattaforma AI di Microsoft, le organizzazioni possono passare dalla fase sperimentale a soluzioni per il posto di lavoro basate sull’AI e pronte per l’ambiente di produzione, tra cui: