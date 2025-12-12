Mainframe: come modernizzarlo con l’AI

Kyndryl , fornitore di servizi tecnologici mission-critical per le imprese, dopo l’inaugurazione del suo nuovo head quarter a Milano, ha annunciato ora nuovi servizi che, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale, combinano la consolidata esperienza dell’azienda nel mainframe con le capacità dell’ Agentic AI e del computing ibrido. Questi nuovi serviziconsentono di accelerare lo sviluppo di applicazioni e soluzioni, aumentare l’agilità operativa e generare nuovi insight di business ampliando l’utilizzo dell’AI all’interno della piattaforma.

I servizi di Agentic AI per il mainframe di Kyndryl sono progettati per consentire ai clienti IBM z/OS di adottare tecnologie innovative, sfruttando competenze specialistiche e una delivery arricchito da funzionalità di AI. Questi servizi consentono di velocizzare i processi decisionali e semplificare attività complesse nella gestione delle applicazioni e delle infrastrutture.

“Kyndryl considera l’Agentic AI un acceleratore strategico per l’evoluzione del delivery dei servizi, rafforzando il ruolo del mainframe nelle strategie digitali delle imprese,” ha dichiarato Hassan Zamat, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud di Kyndryl. “Il nostro impegno è potenziare le competenze dei nostri professionisti con l’Agentic AI per offrire un supporto sempre più efficace e favorirela crescita dei nostri clienti”.

Le novità per il mainframe

I nuovi servizi per il mainframe possono essere integrati con le funzionalità di agentic ingestion dell’ Agentic AI Framework di Kyndryl consentendo un’orchestrazione fluida di agenti e workflow. I clienti potranno beneficiare di:

Processi decisionali più rapidi e risoluzione proattiva dei problemi.

Maggiore affidabilità e conformità semplificata lungo il ciclo di vita del software.

Competenze specialistiche e AI per colmare skill gap, valorizzando al contempo le conoscenze interne.

Reattività alle nuove opportunità e minacce, riducendo i rischi e creando ambienti IT più resilienti e modernizzati. I servizi AI per mainframe di Kyndryl sono integrati con Kyndryl Bridge , la piattaforma open integration dell’azienda, per offrire automazione intelligente, analisi predittive e insight sull’infrastruttura e sulle applicazioni mainframe. Per accelerare la trasformazione della delivery dei servizi mainframe, Kyndryl sta adottando IBM watsonx Assistant for Z e altre piattaforme dell’ecosistema AI, che abilitano l’automazione avanzata, gestione integrata dei workflow e del ciclo di vita.

“La collaborazione con Kyndryl ci permette di supportare le aziende a integrare potenti capacità di AI nei sistemi core che sostengono le loro operazioni”, ha affermato Skyla Loomis, General Manager di IBM Z Software. “Grazie ai nuovi servizi di Kyndryl, i clienti possono implementare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale sui mainframe- ancora oggi pilastri delle loro attività- per accelerare il processo decisionale e aumentare l’agilità operativa.”

I nuovi servizi di delivery mainframe basati sull’Agentic AI includono Kyndryl AI Assistant for Z, una knowledge base alimentata dall’intelligenza artificiale che raccoglie decenni di esperienza di Kyndryl sul mainframe. Integrato con Kyndryl Bridge, questo strumento aiuta i clienti a superare le sfide legate allo sviluppo e alla retention delle competenze, rendendo più veloce e proattiva l’esecuzione delle attività di gestione della piattaforma.

La vision di Kyndryl

L’approccio di Kyndryl si basa sulla valorizzazione della proprietà intellettuale interna e sulla profonda conoscenza maturata nella trasformazione del mainframe, integrandole con tecnologie complementari offerte dai cloud hyperscaler e dai partner globali.

Grazie alla consolidata esperienza nei servizi mainframe e alle nuove soluzioni pensate per avvicinare le capacità di inferenza dell’AI ai dati residenti sul mainframe, Kyndryl supporta i clienti nell’aumentare velocità e scalabilità dell’AI nei loro ambienti. Questo si traduce in una riduzione della latenza, migliori prestazioni in applicazioni critiche come il rilevamento delle frodi in tempo reale, la gestione delle richieste assicurative e l’analisi dei comportamenti di acquisto oltre aun miglioramento complessivo della customer experience.