NetApp punta sull’AI per uno storage più sicuro e performante

NetApp, l’azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, ha presentato una serie di innovazioni visionarie che rafforzano la sua piattaforma dati di livello enterprise per l’era dell’intelligenza artificiale. In un momento in cui l’AI passa da progetti pilota ad applicazioni mission-critical, l’azienda risponde con un’infrastruttura dati moderna, sicura e performante, pronta a sostenere le aziende nel loro percorso di trasformazione.

Le novità includono i sistemi NetApp AFX, una nuova architettura di storage all-flash disaggregato ad alte prestazioni; il NetApp AI Data Engine (AIDE), un servizio dati completo per semplificare l’intera pipeline AI; nuove funzionalità di cyber resilience, tra cui il rilevamento delle violazioni dei dati; e una collaborazione approfondita con Google Cloud per trasformare il cloud aziendale.

“Con i nuovi sistemi NetApp AFX, i clienti hanno ora una scelta affidabile e collaudata per lo storage on-premise di livello enterprise, costruita su una piattaforma dati completa per accelerare rapidamente l’innovazione AI“, ha dichiarato Davide Marini, Country Manager NetApp Italy. “Il NetApp AI Data Engine consente ai clienti di connettere senza soluzione di continuità il loro intero patrimonio di dati in ambienti ibridi multicloud per costruire una base dati unificata. La combinazione di NetApp AFX con l’AI Data Engine offre la resilienza e le prestazioni aziendali costruite e collaudate in decenni di NetApp ONTAP, ora in un’architettura di storage disaggregata e basata su uno storage sicuro“.

Una piattaforma dati completa per l’AI

Per accelerare i moderni carichi di lavoro AI, l’azienda ha introdotto NetApp AFX, un array di storage all-flash disaggregato di livello enterprise, costruito per i carichi di lavoro AI più esigenti e certificato per il supercomputing NVIDIA DGX SuperPOD. Alimentato da NetApp ONTAP, AFX disaccoppia performance e capacità, consentendo una crescita indipendente per soddisfare qualsiasi esigenza. A questo si affianca il NetApp AI Data Engine (AIDE), un servizio dati completo progettato per rendere l’AI semplice e sicura, offrendo una visione globale e aggiornata dell’intero patrimonio di dati dell’azienda.

“Le aziende cercano una base dati affidabile e ad alte prestazioni per trasformare enormi volumi di informazioni in intelligenza reale che alimenta il proprio percorso AI“, ha affermato Roberto Patano, Senior Manager System Engineering NetApp Italy. “La piattaforma dati si è trasformata in una piattaforma di storage nativa per l’AI integrando il calcolo accelerato e il software NVIDIA. Con questa nuova piattaforma, le organizzazioni possono indicizzare e cercare enormi quantità di dati non strutturati in tutta la loro azienda per guidare l’innovazione e fornire un impatto reale sul business“.

Cyber Resilience Rafforzata: storage ancora più sicuro con NetApp

L’azienda rafforza ulteriormente la sua leadership nella cyber resilience, rendendo l’infrastruttura dati una parte fondamentale della strategia di sicurezza aziendale. Il servizio potenziato e rinominato NetApp Ransomware Resilience ora include due nuove capacità rivoluzionarie: il rilevamento delle violazioni dei dati, una funzionalità basata su AI che identifica comportamenti anomali indicativi di tentativi di esfiltrazione dei dati, e la creazione di ambienti di ripristino isolati, che garantiscono un recupero sicuro e pulito dei carichi di lavoro critici dopo un attacco.