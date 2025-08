Rivacold: la refrigerazione è sostenibile con NetApp

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento della domanda di refrigerazione, NetApp, l’azienda di infrastruttura dati intelligente, annuncia la sua collaborazione con Rivacold, realtà operante nel settore della refrigerazione. In un mondo che ha bisogno di affidabilità, Rivacold garantisce che alimenti e farmaci rimangano sicuri grazie a un’impeccabile archiviazione e gestione dei dati, resa possibile dalle tecnologie NetApp.

Fondata oltre 50 anni fa, Rivacold progetta sistemi di refrigerazione che sono il cuore pulsante di innumerevoli attività commerciali e industriali. Per sostenere la sua crescita globale e orchestrare una complessa rete di produzione, l’azienda ha scelto di affidarsi ai sistemi di storage e ai servizi dati di NetApp per modernizzare la propria infrastruttura IT, garantendo efficienza, scalabilità e una solida continuità operativa.

I benefici offerti dalla tecnologia NetApp a Rivacold

Per raggiungere questo obiettivo, Rivacold ha implementato una soluzione all’avanguardia basata su un’architettura integrata di tecnologie NetApp, che ha portato benefici tangibili e misurabili:

Continuità operativa : Al centro della nuova infrastruttura ci sono i sistemi NetApp AFF A-Series in una configurazione MetroCluster IP. Questa tecnologia consente a Rivacold, anche in caso di guasto di un intero data center, di mantenere l’accesso ai propri dati in modo che la sua attività possa continuare senza alcuna interruzione, proteggendo la produzione e la catena di approvvigionamento da qualsiasi imprevisto.

: Al centro della nuova infrastruttura ci sono i sistemi NetApp AFF A-Series in una configurazione MetroCluster IP. Questa tecnologia consente a Rivacold, anche in caso di guasto di un intero data center, di mantenere l’accesso ai propri dati in modo che la sua attività possa continuare senza alcuna interruzione, proteggendo la produzione e la catena di approvvigionamento da qualsiasi imprevisto. Sicurezza e governance intelligenti dei dati: Sfruttando le funzionalità di cyber-resilienza e governance di NetApp, Rivacold è ora in grado di analizzare e classificare i propri dati, identificando con precisione le informazioni sensibili. Questo, combinato con Data Infrastructure Insights Storage Workload Security, le consente di applicare le giuste policy di sicurezza, proteggendo in modo mirato il patrimonio informativo aziendale e prevenendo le minacce in tempo reale.

Visibilità e insight sull’infrastruttura dati : Con NetApp Data Infrastructure Insights, il team IT di Rivacold ottiene insight profondi e dettagliati sull’infrastruttura dati. Ciò consente al team di avere una visibilità completa, monitorare le prestazioni, ottimizzare i carichi di lavoro e risolvere i problemi prima che possano avere un impatto sulle operazioni, passando da una gestione reattiva a una proattiva.

: Con NetApp Data Infrastructure Insights, il team IT di Rivacold ottiene insight profondi e dettagliati sull’infrastruttura dati. Ciò consente al team di avere una visibilità completa, monitorare le prestazioni, ottimizzare i carichi di lavoro e risolvere i problemi prima che possano avere un impatto sulle operazioni, passando da una gestione reattiva a una proattiva. Efficienza e sostenibilità: L’aggiornamento all’hardware di ultima generazione ha portato un vantaggio di grande impatto, riducendo il consumo energetico del 95%. Questo straordinario risultato si allinea perfettamente con l’impegno di Rivacold per la sostenibilità.

Questa solida base tecnologica fornita da NetApp non solo ha ottimizzato i processi, ma ha anche accelerato lo sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili, come i sistemi di refrigerazione ecologici. In questo modo, Rivacold risponde alle esigenze di un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità, consolidando la propria leadership.

Dichiarazioni

“La partnership con NetApp ci ha fornito la spina dorsale tecnologica per operare con fiducia in un mercato globale esigente“, ha affermato Davide Benatti, Chief Information Officer di Rivacold. “Sapere che i nostri dati sono efficienti, sempre disponibili e protetti ci consente di concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: progettare soluzioni di refrigerazione all’avanguardia che rispondano alle sfide di oggi e del futuro“.

“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda visionaria come Rivacold“, ha affermato Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia. “Le nostre soluzioni di infrastruttura dati intelligente consentono ad aziende come Rivacold di trasformare i dati in un vantaggio competitivo tangibile, contribuendo nel contempo a costruire un futuro più sostenibile“.