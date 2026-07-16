Nutanix rafforza la governance della AI agentica e il controllo dei costi con Agent Gateway

Nutanix ha annunciato la disponibilità generale di Nutanix Agent Gateway come parte di Nutanix Enterprise AI 2.7.

Man mano che le aziende passano dai progetti pilota a implementazioni di AI agentica su vasta scala, gli agenti autonomi interagiscono sempre più con modelli AI, applicazioni aziendali e dati aziendali per automatizzare flussi di lavoro complessi. Questo passaggio porta nuove sfide legate alla governance, alla sicurezza degli accessi e ai costi crescenti associati all’utilizzo dei modelli.

Nutanix Agent Gateway funge da punto di accesso centralizzato per la gestione delle interazioni tra gli agenti AI, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e gli strumenti aziendali. Fornisce agli sviluppatori di AI e ai team di gestione delle piattaforme un unico punto di controllo per governare l’attività degli agenti e le policy di accesso, nonché monitorare il consumo di token in tutte le implementazioni di AI agentica.

Integrata all’interno di Nutanix Enterprise AI, la soluzione protegge le interazioni tra agenti, modelli e applicazioni aziendali. Al contempo, garantisce una governance uniforme in tutti gli ambienti AI, sia che si basino su modelli di frontiera ospitati nel cloud pubblico, sia su modelli privati gestiti in modalità self-hosted.

Nutanix Agent Gateway risponde a queste sfide centralizzando l’osservabilità dei token tra i diversi fornitori di modelli, consentendo ai team IT e di gestione delle piattaforme di monitorare l’utilizzo, allocare i costi e controllare al meglio la spesa per l’AI. Questa visibilità permette inoltre le aziende di identificare i carichi di lavoro che possono essere trasferiti su modelli self-hosted, riducendo la dipendenza da servizi esterni e ottimizzando i costi.

Fungendo da livello di controllo che collega i richiedenti (utenti e agenti AI) ai modelli AI e ai server Model Context Protocol (MCP), Nutanix Agent Gateway applica policy di controllo degli accessi e filtri a livello di strumento su tutti gli agenti. Ciò permette agli agenti di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali all’interno di un ambiente gestito.

Le principali funzionalità di Nutanix Agent Gateway includono:

Nutanix Agent Gateway Governance per MCP: permette di impostare controlli di accesso granulari per i server MCP, consentendo agli agenti di connettersi in modo sicuro agli strumenti aziendali e alle fonti di dati private.

permette di impostare controlli di accesso granulari per i server MCP, consentendo agli agenti di connettersi in modo sicuro agli strumenti aziendali e alle fonti di dati private. Osservabilità unificata: centralizza la visibilità sull’utilizzo dei token, sull’accesso ai server MCP e sulle attività degli LLM.

centralizza la visibilità sull’utilizzo dei token, sull’accesso ai server MCP e sulle attività degli LLM. Registri delle attività: registrano ogni richiesta MCP con una tracciabilità completa per la governance dell’AI.

registrano ogni richiesta MCP con una tracciabilità completa per la governance dell’AI. API unificata: permette l’accesso ai modelli dei fornitori esterni e a quelli self-hosted tramite un’unica API, offrendo agli sviluppatori la libertà di scegliere il modello più adatto per ogni specifico caso d’uso.

permette l’accesso ai modelli dei fornitori esterni e a quelli self-hosted tramite un’unica API, offrendo agli sviluppatori la libertà di scegliere il modello più adatto per ogni specifico caso d’uso. Rate limiting granulare basato sui token: applica quote e limiti di token a livello centralizzato, offrendo una visibilità in tempo reale sull’utilizzo dei token per ogni agente e team.

Nutanix Agent Gateway permette alle aziende di applicare una governance uniforme in tutte le implementazioni di AI agentica, indipendentemente dal fatto che si basino su modelli ospitati in cloud pubblico o in modalità self-hosted. I team IT beneficiano così di una gestione unificata delle policy di accesso, dei controlli di governance e del consumo di token all’interno dei propri ambienti AI.

“Le aziende stanno passando rapidamente dai progetti pilota a implementazioni di AI agentica su vasta scala, che coinvolgono centinaia o addirittura migliaia di agenti autonomi”, ha dichiarato Sammy Zoghlami, Senior Vice President EMEA di Nutanix. “Senza una governance centralizzata diventa difficile controllare i costi, gli accessi e la conformità. Nutanix Agent Gateway risponde alla continua proliferazione degli agenti autonomi in azienda fornendo un framework di governance unificato per proteggere e supervisionare le implementazioni di AI agentica”.