Nutanix supporta Microsoft Azure Virtual Desktop

In occasione di Microsoft Ignite 2025, Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, ha annunciato che Nutanix Cloud Platform supporterà Microsoft Azure Virtual Desktop per gli ambienti ibridi. Ciò permetterà alle aziende di eseguire Azure Virtual Desktop on premise sull’hypervisor Nutanix AHV, offrendo un nuovo livello di flessibilità nel modo in cui i desktop virtuali vengono implementati e gestiti.

Tale annuncio risponde alle esigenze in continua evoluzione dei team distribuiti, garantendo all’IT maggiore flessibilità nelle scelte infrastrutturali e ottimizzando al contempo controllo, prestazioni, sicurezza il rapporto tra costo e benefici.

“Nutanix Cloud Platform fornisce una base infrastrutturale performante, resiliente, sicura ed economicamente conveniente per i carichi di lavoro VDI (Virtual Desktop Infrastructure)”, ha dichiarato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “Questa collaborazione con Microsoft offrirà ai nostri clienti maggiori possibilità nella gestione dei desktop virtuali, sia che stiano modernizzando l’infrastruttura on-premise sia che la stiano estendendo verso ambienti cloud ibridi”.

Azure Virtual Desktop per gli ambienti ibridi risponde ai requisiti critici di conformità e regolamentazione in settori come quello pubblico, dei servizi finanziari e della sanità, dove la residenza e la sovranità dei dati sono fondamentali. I clienti trarranno vantaggio dall’esecuzione di Azure Virtual Desktop in locale su Nutanix AHV, utilizzando al contempo lo stack di brokering e gestione di Azure Virtual Desktop sui server abilitati per Azure Arc per connettersi in modo sicuro ad Azure.

I principali vantaggi di Azure Virtual Desktop per gli ambienti ibridi su Nutanix AHV incluono:

Flessibilità di un’implementazione ibrida: combina le prestazioni on-premise con la scalabilità di Azure per gestire picchi di carico e il disaster recovery.

combina le prestazioni on-premise con la scalabilità di Azure per gestire picchi di carico e il disaster recovery. Capacità di eseguire le applicazioni Microsoft: supporto nativo per Microsoft 365, ottimizzazioni per Teams, Microsoft Entra e servizi di sicurezza.

supporto nativo per Microsoft 365, ottimizzazioni per Teams, Microsoft Entra e servizi di sicurezza. Ottimizzato per le prestazioni: ideale per carichi di lavoro sensibili alla latenza e che richiedono prestazioni grafiche elevate.

ideale per carichi di lavoro sensibili alla latenza e che richiedono prestazioni grafiche elevate. Efficienza dei costi: sfrutta le licenze Microsoft esistenti e l’infrastruttura Nutanix per una gestione economica prevedibile.

“Azure Virtual Desktop è progettato per offrire un’esperienza sicura, scalabile e profondamente integrata con Microsoft 365, Microsoft Teams e Windows,” ha affermato Scott Manchester, Vicepresident of product for Windows 365 and Azure Virtual Desktop di Microsoft. “Il supporto di Nutanix per Azure Virtual Desktop offrirà ai clienti più scelta, sia per implementazioni cloud sia on-premise, senza compromettere il moderno modello di sicurezza o l’efficienza delle licenze”.

Nutanix sta ampliando le possibilità per la VDI (Virtual Desktop Infrastructure), permettendo alle aziende di personalizzare i propri ambienti per soddisfare le esigenze aziendali, senza essere vincolate a un unico modello di implementazione.

Il supporto di Nutanix Cloud Platform per Azure Virtual Desktop è attualmente in fase di sviluppo.