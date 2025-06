QLIK: annunciate nuove funzionalità per Snowflake

QLIK, realtà specializzata nell’integrazione dei dati, nella qualità dei dati, nelle analytics e nell’intelligenza artificiale, in occasione dello Snowflake Summit 2025, la conferenza annuale degli utenti Snowflake, ha annunciato il lancio del supporto nativo per le tabelle Apache Iceberg gestite da Snowflake, consentendo pipeline di dati in formato aperto e ad alte prestazioni direttamente nell’ambiente Snowflake. Accanto a questo, QLIK sta introducendo ulteriori funzionalità che permettono ai clienti di sfruttare QLIK Open Lakehouse, basato su Apache Iceberg, in combinazione con Snowflake per una maggiore flessibilità dell’architettura e scalabilità dell’IA.

Le nuove funzionalità di QLIK presto disponibili

Questi miglioramenti sono progettati per supportare i clienti Snowflake a ridurre la latenza, ottimizzare l’efficienza di storage e calcolo e accelerare lo sviluppo di applicazioni basate sull’IA, inclusa la Retrieval Augmented Generation (RAG) tramite Snowflake Cortex AI.

Tra le nuove funzionalità annunciate ci sono:

Streaming nativo verso tabelle Iceberg gestite da Snowflake : QLIK Talend Cloud ora supporta l’acquisizione delle modifiche ai dati (CDC) dai sistemi aziendali direttamente nelle tabelle Iceberg gestite da Snowflake, consentendo un’ingestione a bassa latenza che rispetta rigorosi SLA aziendali per analytics e casi di applicazione di IA.

: QLIK Open Lakehouse combina l’ingestione a bassa latenza nelle tabelle Apache Iceberg con un ottimizzatore automatico che gestisce compattazioni, partizionamento e pruning su S3, offrendo query più rapide e una riduzione dello spazio di archiviazione senza necessità di tuning manuale. Inoltre, effettua il mirroring dei dati Iceberg su Snowflake per trasformazioni downstream senza duplicare i dati. One-Click Data Product con esecuzione di qualità in Snowflake: I data product QLIK possono essere generati direttamente all’interno degli ecosistemi Snowflake dei clienti, sfruttando QLIK Talend Trust Score per eseguire la valutazione della qualità dei dati direttamente in Snowflake, consentendo ai team di produrre output governati e di alta qualità che aumentano il valore degli asset.

QLIK è Data Integration Partner of the Year di Snowflake

In occasione dello Snowflake Summit 2025, Qlik è stata nominata “Snowflake 2025 Data Integration Partner of the Year”, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza tecnica e l’impatto concreto delle soluzioni Qlik nell’ambito della data integration. Questo premio valorizza il ruolo dell’azienda nell’aiutare i clienti a scalare pipeline dati affidabili e pronte per l’IA, ottimizzare costi e prestazioni e sfruttare appieno il potenziale della piattaforma Snowflake, grazie anche ad innovazioni come il supporto nativo alle tabelle Iceberg e l’architettura Open Lakehouse.

Disponibilità

Le nuove funzionalità sono ora disponibili in anteprima riservata, mentre la release è prevista per luglio 2025.

Dichiarazioni

“Gli standard aperti come Apache Iceberg sono fondamentali per una piattaforma dati interoperabile, che comprende sia QLIK sia Snowflake”, ha dichiarato Saurin Shah, Senior Product Manager, Data Engineering di Snowflake. “Combinando l’ingestione in tempo reale, l’ottimizzazione automatizzata e pipeline di intelligenza artificiale pronte per Cortex, QLIK, insieme a Snowflake, aiuta i clienti ad accelerare il time to insight e a massimizzare il valore dei loro investimenti nei dati”.

“L’integrazione tra QLIK e Snowflake ha trasformato il nostro modo di gestire e rendere operativi i dati”, ha dichiarato Michael Benassi, Vice President of Enterprise Analytics di United Federal Credit Union. “Grazie all’ingestione dei dati quasi in tempo reale e a pipeline di ingegneria semplificate, siamo in grado di diffondere insight in tutta l’azienda e supportare iniziative di intelligenza artificiale più rapide e affidabili”.

“Questo lancio offre ai nostri clienti la possibilità di massimizzare il loro investimento in Snowflake”, ha affermato David Zember, Senior Vice President of Worldwide Channels and Alliances di QLIK. “Combinando l’ingestione in tempo reale e l’ottimizzazione Iceberg di QLIK con la governance nativa di Snowflake, stiamo aprendo una strada più intelligente verso analytics e intelligenza artificiale, tanto aperta quanto scalabile”.