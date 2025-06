Da Snowflake tante novità che facilitano workflow di AI e ML

Nel corso della sua user conference annuale, Snowflake Summit 2025, Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha annunciato diverse novità di prodotto, volte a rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono, analizzano e utilizzano i loro dati nell’era dell’AI. Gli annunci – che spaziano dal data engineering, alle prestazioni di calcolo, fino agli analytics e alle funzionalità di agentic AI, sono finalizzati ad abbattere i silos di dati e a colmare il divario tra dati aziendali e azioni di business, senza sacrificare controllo, semplicità o governance.

Snowflake Openflow sblocca la piena interoperabilità dei dati, accelerando il Data Movement per l’innovazione AI

L’azienda ha presentato Snowflake Openflow, un servizio di data ingestion multimodale che consente agli utenti di connettersi virtualmente e di ricavare valore da qualsiasi fonte e architettura di dati. Attualmente disponibile su AWS, Openflow elimina stack di dati frammentati e necessità di lavoro manuale unificando varie tipologie di dati e formati e abilitando la rapida implementazione di innovazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Openflow abbraccia standard aperti che permettono di integrare i dati in un’unica piattaforma unificata, senza vincoli di fornitore e con il pieno supporto dell’interoperabilità dell’architettura. Basato su Apache NiFi, progetto di Apache Software Foundation creato per automatizzare il flusso di dati tra i sistemi, Snowflake Openflow consente ai data engineer di creare collegamenti personalizzati in pochi minuti e di eseguirli perfettamente sulla piattaforma gestita Snowflake.

Con Openflow, gli utenti possono sfruttare i loro dati attraverso l’intero ciclo di vita, adeguandosi all’evoluzione degli standard e delle richieste aziendali. Centinaia di connettori e processori pronti all’uso semplificano e accelerano rapidamente l’integrazione dei dati da un’ampia gamma di fonti, tra cui Box, Google Ads, Proofpoint, ServiceNow, Workday, Zendesk e altre ancora, verso diverse destinazioni, tra cui object store nel cloud e piattaforme di messaggistica, non solo Snowflake.

Innovazioni nel calcolo per warehouse più veloci ed efficienti e una data governance guidata dall’AI

L’azienda ha annunciato una nuova generazione di innovazioni di calcolo che offrono prestazioni elevate, maggiore fruibilità e un migliore rapporto qualità-prezzo tra cui lo Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) (ora in General Availability), una versione potenziata dello Standard Warehouse virtuale di Snowflake con hardware di nuova generazione e prestazioni analitiche 2,1 volte più veloci.

L’azienda ha anche presentato Snowflake Adaptive Compute (ora in Public Preview), un nuovo servizio di calcolo che riduce l’onere della gestione delle risorse massimizzandone l’efficienza attraverso il dimensionamento e la condivisione automatica. Gli archivi creati con Adaptive Compute, noti come Adaptive Warehouse, accelerano le prestazioni senza aumentare i costi, ridefinendo in ultima analisi la gestione dei dati nel panorama in evoluzione dell’AI.

Snowflake Intelligence e Data Science Agent rappresentano la prossima frontiera degli AI e ML data agent aziendali

C’è anche Snowflake Intelligence (presto in Public Preview), che consente a professionisti e non di porre domande in linguaggio naturale e di ottenere istantaneamente informazioni utili sia da tabelle strutturate che da documenti non strutturati. Snowflake Intelligence si avvale degli LLM all’avanguardia di Anthropic e OpenAI, che girano all’interno del perimetro sicuro di Snowflake, ed è alimentato da Cortex Agents (in Public Preview) – attraverso un’interfaccia intuitiva e priva di codice, così da fornire trasparenza e chiarezza.

Snowflake ha anche presentato Data Science Agent (Private Preview a breve), un’applicazione agentica che aumenta la produttività dei data scientist automatizzando le attività di routine per lo sviluppo di modelli di ML. Data Science Agent utilizza Claude di Anthropic per analizzare problemi associati ai flussi di lavoro di ML in diverse fasi, come l’analisi e la preparazione dei dati, l’ingegnerizzazione delle funzionalità e l’addestramento.

Già oggi, oltre 5.200 clienti come BlackRock, Luminate e Penske Logistics utilizzano Cortex AI per trasformare le loro attività.

Cortex AISQL e SnowConvert AI: analytics rinnovati per l’era dell’AI

Tra le importanti novità che vanno ad ampliare Snowflake Cortex AI c’è anche la suite Snowflake pensata per modernizzare l’analisi dei dati delle grandi organizzazioni nell’era dell’AI. In primis SnowConvert AI, una soluzione di automazione agentica che accelera la migrazione da piattaforme legacy a Snowflake per passare velocemente a infrastrutture dati moderne in modo economico e con un intervento manuale limitato.

Una volta che i dati arrivano a Snowflake, Cortex AISQL (ora in Public Preview) integra l’AI generativa direttamente nei motori di interrogazione dei clienti, consentendo ai team di usare SQL per estrarre insight da dati multimodali e costruire pipeline di intelligenza artificiale flessibili in modo economico ed efficiente.

Snowflake Marketplace si arricchisce di prodotti agentici pronti per l’AI provenienti dai principali fornitori di news, ricerche e dati di mercato

Snowflake ha annunciato nuovi prodotti agentici su Snowflake Marketplace che accelerano l’adozione dell’AI agenziale in tutta l’azienda. Tra questi, Cortex Knowledge Extensions (General Availability a breve) sul Marketplace Snowflake, che consente alle imprese di arricchire le loro app e agenti AI con dati proprietari non strutturati provenienti da fornitori di terze parti – salvaguardando la loro proprietà intellettuale e garantendone la corretta attribuzione. Gli utenti possono accedere a una selezione di articoli e contenuti aziendali di The Associated Press, che li aiuterà a migliorare ulteriormente l’utilità dei risultati nei loro sistemi di intelligenza artificiale.

Inoltre, Snowflake ha presentato la condivisione dei Semantic Models (ora in Private Preview), che permette di integrare facilmente dati strutturati pronti per l’AI all’interno di app e agenti Snowflake Cortex AI – sia da team interni che da fornitori terzi come CARTO, CB Insights, Cotality powered by Bobsled, Deutsche Börse, IPinfo e truestar.

Dichiarazioni

“Le novità annunciate dimostrano come Snowflake stia ridefinendo in modo radicale le aspettative delle aziende nei confronti di una piattaforma dati moderna”, ha dichiarato James Petter, Vice President di Snowflake EMEA. “Queste innovazioni puntano a rendere i workflow di AI e machine learning più facili, connessi e affidabili per gli utenti di tutte le capacità, democratizzando l’accesso ai dati ed eliminando i costi tecnici che rallentano il processo decisionale”.