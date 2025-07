Requiro di Archiva Group si arricchisce con le soluzioni DDM e Checker

Archiva Group, azienda che sviluppa servizi digitali in outsourcing e specializzata nella consulenza in transizione digitale, annuncia ufficialmente l’integrazione delle soluzioni tecnologiche DDM for SAP Applications e Checker nella propria suite Requiro, a seguito dell’acquisizione delle società DDM Technology e Mitric.

Con queste operazioni strategiche, Archiva Group rafforza e migliora il proprio posizionamento nel mercato della transizione e della trasformazione digitale, estendendo la propria offerta di servizi e soluzioni ai settori dell’Enterprise Content & Process Automation e dell’Audit & Quality Management.

DDM for SAP Applications: l’automazione nativa per l’universo SAP sbarca si integra con Requiro

DDM for SAP Applications, sviluppata da DDM Technology, è una suite di soluzioni nativamente integrate in SAP (ERP e S/4HANA), che consente alle aziende di digitalizzare e automatizzare in modo completo i processi documentali e operativi. Con oltre 800 progetti realizzati in ambienti SAP e una presenza attiva in oltre130 aziende, DDM rappresenta uno standard per chi utilizza tecnologie SAP e cerca efficienza, sicurezza e scalabilità.

Le funzionalità principali includono:

Gestione documentale e archiviazione digitale di ciclo attivo e passivo direttamente in SAP

di ciclo attivo e passivo direttamente in SAP Workflow approvativi e firme elettroniche integrate , anche in mobilità

, anche in mobilità Fatturazione elettronica multicanale (B2B, B2G, B2C)

(B2B, B2G, B2C) Finance Automation , per la riconciliazione automatica e la contabilizzazione delle fatture

, per la riconciliazione automatica e la contabilizzazione delle fatture Integrazione diretta con i servizi di conservazione a norma di Archiva Group

Mobile App e interfaccia user-friendly allineata all’ambiente SAP, che abbatte drasticamente i tempi di apprendimento

Attraverso l’interazione con i moduli Requiro Exchange, Requiro Control e Requiro Sign, la suite DDM potenzia la gestione multicanale dei flussi informativi, rafforza la compliance normativa e introduce livelli avanzati di automazione nei processi aziendali.

“Entrare a far parte di Archiva Group significa amplificare la diffusione delle nostre soluzioni SAP native e potenziare la nostra capacità di innovazione, grazie a un gruppo che condivide la nostra stessa visione sulla digitalizzazione dei processi”, afferma Alberto Sartor COO di DDM Technology, parte di Archiva Group.

Checker: controllo qualità, audit e sicurezza in mobilità

Checker, la soluzione sviluppata da Mitric, è una piattaforma cloud, mobile-first e multilingue, progettata per la gestione integrata dei processi di controllo, qualità e sicurezza in azienda. Grazie alla sua flessibilità e modularità, Checker permette di gestire audit, ispezioni, segnalazioni, azioni correttive e KPI con un approccio totalmente data-driven, coinvolgendo tutti gli attori aziendali, anche sul campo.

I principali punti di forza includono:

Operatività anche offline , ideale per ambienti di produzione, cantieri, GDO, logistica

, ideale per ambienti di produzione, cantieri, GDO, logistica Checklist e ispezioni digitali , con assegnazione per ruolo e responsabilità

, con assegnazione per ruolo e responsabilità Segnalazioni strutturate , gestite con AI per la prioritizzazione automatica

, gestite con AI per la prioritizzazione automatica Gestione dei verbali e dei piani d’azione con tracciabilità, notifiche automatiche e archiviazione centralizzata

con tracciabilità, notifiche automatiche e archiviazione centralizzata Dashboard KPI per il monitoraggio di performance, conformità e miglioramento continuo

per il monitoraggio di performance, conformità e miglioramento continuo Integrazione API-ready con sistemi ERP, CRM, MES

Checker dialogherà nativamente con moduli come Requiro MyDocs, Requiro Drive e Requiro PEC+, estendendo così la gestione dei documenti, la collaborazione e la tracciabilità delle attività a tutti i livelli aziendali.

“Checker nasce con l’obiettivo di digitalizzare e automatizzare tutti i processi di controllo all’interno dell’azienda, rendendoli trasparenti e facilmente accessibili… L’integrazione con Requiro di Archiva Group ci consente di scalare ulteriormente e di portare la nostra tecnologia al servizio di organizzazioni complesse e internazionali”, afferma Luigi Bassani Amministratore Delegato & Founder di Mitric, parte di Archiva Group.

Un ecosistema connesso per una transizione digitale senza confini

Le soluzioni DDM e Checker si affiancano alla suite proprietaria Requiro di Archiva Group, potenziando l’offerta tecnologica aziendale attraverso un’integrazione sinergica, capace di portare valore aggiunto a tutti i reparti aziendali: dall’amministrazione al procurement, dalla compliance alla qualità, fino alla gestione HR e vendite.

“Con queste acquisizioni strategiche arricchiamo la nostra value proposition, integrando competenze e tecnologie che ci permettono di offrire ai clienti un ecosistema digitale completo, capace di rispondere in modo sartoriale alle esigenze dei diversi dipartimenti aziendal”, afferma Samuele Fini, Sales Director di Archiva Group. “Requiro, DDM e Checker rappresentano il cuore pulsante della nuova Archiva Group”.