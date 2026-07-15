SAS Customer Intelligence 360 si arricchisce di nuove funzionalità di IA agentica

Mentre l’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende che si occupano di marketing accelera in maniera esponenziale, i leader del settore si chiedono sempre più spesso quanta autonomia debba avere l’intelligenza artificiale, dove il controllo umano sia più importante e come superare funzionalità isolate basate sull’IA, per passare a sistemi che migliorino i risultati in modo misurabile. L’approccio di SAS è chiaro: l’intelligenza artificiale deve amplificare le competenze umane, non sostituirle. Per supportare questo obiettivo, SAS ha annunciato l’espansione delle capacità di IA agentica in SAS Customer Intelligence 360, con agenti di intelligenza artificiale specializzati, pensati per lavorare al fianco dei professionisti del marketing.

Questa nuova generazione di agenti basati sull’IA, progettati per scopi specifici, collaborerà con gli utenti, opererà entro limiti ben definiti e offrirà valore a tutti i segmenti di pubblico, in ogni fase del percorso, nel processo decisionale e nell’esecuzione, garantendo al contempo trasparenza, governance e supervisione umana.

Perché la supervisione umana conta

Stiamo assistendo a un’accelerazione rapidissima dei sistemi di IA e, di conseguenza, un’implementazione responsabile è essenziale. Per questo motivo SAS si concentra su un’intelligenza artificiale agentica che:

opera nel rispetto dei principi di un’IA affidabile,

mantiene un controllo “human-in-the-loop”,

è integrata direttamente nei flussi di lavoro reali del marketing, invece di essere aggiunta come funzionalità autonoma.

Il futuro multi-agente di SAS Customer Intelligence 360

Invece di un’unica intelligenza artificiale monolitica, SAS ha sviluppato in SAS Customer Intelligence 360 un sistema multi-agente, in cui ciascun agente è specializzato, consapevole del contesto e progettato per agire per conto del marketer, restando trasparente e controllabile.

Questi agenti non sostituiscono le funzionalità esistenti di SAS Customer Intelligence 360 come audience, journey, destinazioni o processi decisionali del marketing. Al contrario, operano trasversalmente su queste componenti per recuperare elementi appropriati, formulare raccomandazioni e accelerare l’esecuzione sotto supervisione umana.

Questo approccio trasforma SAS Customer Intelligence 360 da una potente piattaforma di marketing in un sistema operativo intelligente pensato per il coinvolgimento del cliente, rimuovendo i vincoli tradizionali di scala, velocità e precisione. Passando da un modello lineare limitato dalle risorse a uno che supporta decisioni, esperienze e campagne con una granularità senza precedenti, i marketer non devono più scegliere tra pertinenza ed efficienza: possono ottenere entrambe.

SAS 360 Agent: coordinare l’intelligenza

Con l’introduzione di agenti aggiuntivi, il coordinamento diventa cruciale. SAS 360 Agent funge da supervisore, gestendo le interazioni tra agenti specializzati come quelli per Audience, Journey, Email, Search e Recipes. Invece di richiedere ai marketer di muoversi tra più strumenti e interfacce, SAS 360 Agent orchestra le azioni su dati cliente, IA di marketing ed esecuzione dei journey, lavorando al fianco degli utenti come partner collaborativo.

Journey Agent: dall’idea all’esecuzione

Journey Agent di SAS Customer Intelligence 360 aiuta i professionisti del marketing a creare un percorso per il cliente utilizzando input multimodali, inclusi brief testuali, immagini e prompt conversazionali. L’agente recupera audience, eventi e touchpoint pertinenti, quindi assembla una struttura di journey allineata sia alle best practice sia all’intento del marketer.

Durante l’intero processo di pianificazione e creazione sono integrati checkpoint “human-in-the-loop”, per garantire che il controllo resti in capo ai professionisti, riducendo in modo significativo tempi di realizzazione e complessità. Dietro le quinte, l’agente genera codice SAS coerente e pronto per la produzione, contribuendo a garantire che l’esperienza cliente sia accurata e distribuibile fin dal primo giorno.

“Journey Agent ha un forte potenziale per semplificare la creazione delle campagne e migliorare l’efficienza su larga scala, soprattutto quando si gestiscono progetti complessi e su più mercati”, ha dichiarato Eleonora Parlatore, Head of Creative Services and Operations di Global Blue. “Vediamo l’opportunità di aumentare il livello di automazione e semplificare i flussi di lavoro, man mano che la soluzione continua a evolversi”.

Search Agent: risposte più rapide, meno attriti

Search Agent consente ai professionisti del marketing di porre domande relative alle operazioni e alle prestazioni all’interno dell’ambiente SAS Customer Intelligence 360, partendo da attività e segmenti di pubblico per poi estendersi, nel tempo, ad altre aree della soluzione.

Invece di navigare tra dashboard e menu, gli utenti possono fare domande e ricevere risposte contestualizzate, basate sui propri dati, migliorando usabilità ed efficienza. È un piccolo cambiamento nell’interazione, ma un grande salto nell’usabilità.

IA agentica secondo l’approccio SAS

SAS permette ai marketer di agire più rapidamente senza sacrificare la fiducia, offrendo agenti IA che sono:

Integrati nell’intera esperienza di SAS Customer Intelligence 360.

Progettati con la supervisione umana come principio fondante.

Governati, spiegabili e pronti per l’uso in contesti enterprise.

“Utilizzare l’IA agentica non significa consegnare il controllo alle macchine”, ha affermato Mike Blanchard, Vice President, Customer Intelligence di SAS. “Significa creare sistemi che amplificano le competenze umane, un agente specializzato alla volta”.

L’annuncio è stato presentato a SAS Innovate, la conferenza globale dell’azienda dedicata ai dati e all’intelligenza artificiale, mentre SAS celebra 50 anni di innovazione. L’evento di quest’anno è stato supportato con orgoglio dai partner sponsor, tra cui Microsoft, Intel e AWS.