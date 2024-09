Singularity MDR: la nuova arma a disposizione di SentinelOne

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha presentato la nuova soluzione Singularity MDR e Singularity MDR + DFIR. Coniugando la potenza della Singularity Platform alimentata dall’AI di SentinelOne con la grande expertise in materia di sicurezza del leader di mercato, il nuovo e completo servizio MDR (Managed Detection and Response) offre alle aziende una protezione su endpoint, identità, reti, workload cloud e altro ancora, consentendo di proteggere gli ambienti in modo efficiente, economico e modulare. Il servizio nasce per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle imprese che dispongono di risorse limitate e che necessitano di supporto per contrastare gli attacchi sempre più complessi.

L’introduzione del nuovo Singularity MDR si basa sul miglior servizio Vigilance MDR di SentinelOne già ampiamente premiato, sull’offerta WatchTower di threat hunting e sui servizi di DFIR (Digital Forensics e Incident Response) per assicurare una protezione gestita 24x7x365, il tutto erogato e abilitato dalla tecnologia AI leader del settore e dall’ineguagliabile expertise di SentinelOne in ambito cybersecurity.

“Per prevenire gli attacchi e garantire la continuità aziendale, le imprese di oggi hanno bisogno della tranquillità offerta da una sicurezza su misura, 24 ore su 24, che combina l’efficienza di una tecnologia innovativa e le competenze di professionisti esperti”, ha dichiarato Warwick Webb, Vice President, Managed Detection and Response di SentinelOne. “Singularity MDR è una soluzione all’avanguardia che fornisce ai clienti la protezione di cui hanno bisogno, massimizzando il ROI”.

Realizzata sulla Singularity Platform, Singularity MDR sfrutta la potenza degli esperti sulle minacce e dell’intelligence di SentinelOne, leader del settore, per fornire una maggiore protezione in termini di detection e response. Con questa soluzione, i team di sicurezza avranno a disposizione:

· Una protezione affidabile 24x7x365 da parte di esperti per endpoint, workload in-the-cloud, identità e dati, fornita da professionisti qualificati a livello globale per garantire una protezione continua di detection and response.

· Accesso alle competenze leader del settore in materia di threat hunting e MDR, con le migliori analisi e il miglior rapporto signal-to-noise per massimizzare l’efficienza delle operazioni di sicurezza.

· Fornitura di servizi personalizzati da parte di consulenti dedicati ai servizi per le minacce al fine di garantire un’integrazione perfetta.

· Copertura end-to-end che include il Managed Threat Hunting, i retainer DFIR e la Breach Response Warranty.